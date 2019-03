Nelāgi laulātu pāru ieradumi, kas lēnām grauj viņu attiecības

Lai gan baznīca vēsta, ka pie altāra, pasakot viens otram "jā" vārdu, mēs kļūstam par vienu vesalu, attiecībām ritot, nereti mēdzam to aizmirst. Mēs it kā esam viens vesels, bet tomēr katrs tik atšķirīgs – ar saviem ieradumiem, niķiem un stiķiem. Taču mūsu ilglaicīga nespēja darboties kā komandai jeb vienam veselam var sagraut ieceres par "ilgi un laimīgi".

Laulībai vajadzētu būt komandas darbam, kur abi partneri strādā kopā, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Viņus vieno arī kopīgs viedoklis daudzos jautājumos, taču ne vienmēr laulība izvēršas tā, kā mēs esam to iecerējuši. Mēs visi esam cilvēki, un mūsu dabā ir kļūdīties, kašķēties un pastāvēt par savu viedokli arī tad, ja tas nesakrīt ar laulātā drauga uzskatiem. Taču tā visa rezultātā pāri nereti pasaka vai izdara lietas, kas sāpina mīļoto cilvēku.

Lai kādu sāpinātu, nevajag daudz, pietiek vien izpaust personisku informāciju trešajai personai vai pateikt savam bērnam "jā", kad otrs vecāks saka "nē". Pāri, jā, arī laulībā, nemitīgi sāpina viens otru. Ja šādas situācijas tiek piedzīvotas regulāri, tās var lēnām sagraut attiecības.

Portāls "Fatherly" apkopojis izplatītākos vīru un sievu ieradumus, kas ar laiku var sagraut viņu attiecības, un veidus, kā labot radušos situāciju.

Nespēja vienoties jautājumos, kas saistīti ar bērnu audzināšanu

Vecākiem ir nepieciešams viens rīcības plāns, kuram viņi kā komanda seko. Savukārt, ja mamma uzskata, ka bērnam nevajadzētu ēst saldumus pirms ēdienreizes, savukārt tētis domā pilnīgi pretēji, tad vecāki nostājas viens pret otru. Šādi vecāki paši veido "labo" un "slikto" lomas sava bērna dzīvē. Kamēr mamma uzstāda noteikumus, tikmēr tētis tos nemitīgi pārkāpj un ļauj bērnam darīt to, ko viņš vēlas. "Šāda bērnu audzināšanas dinamika rada negatīvas emocijas ne tikai vecākiem, bet arī bērnam," atklāj psiholoģe Džena Karija. "Dažās ģimenēs vecāki nespēj atrast kopīgu valodu bērnu audzināšanā, tāpēc katrs piekopj sev vēlamo veidu, kā audzināt savu atvasi. Šāda bērna audzināšanas maniere atvasi mulsina."

Lai izvairītos no šāda scenārija, Karija iesaka izveidot sarakstu ar pieciem noteikumiem un kopīgi nospriest, kas ir tas, ko viņi, uzstādot šos noteikumus, vēlas panākt. "Iespējams, jums neizdosies jau pirmajā reizē nonākt pie kopsaucēja, taču galvenais ir sarunas laikā censties izskaidrot, kāpēc tev ir svarīgi, lai atvase ievēro tieši šo noteiktumu. Iespējams, tas ir saistīts ar tavu bērnības pieredzi. Izskaidro to partnerim, un varbūt pēc sarunas tavi uzstādītie noteikumi viņam šķitīs daudz nozīmīgāki un lietderīgāki nekā iepriekš."

Necienīt ģimenes budžetu un rīkoties ar kopīgajiem ienākumiem pēc paša vēlmēm

Nauda un ģimenes budžets ir viena no jūtīgākajām tēmām jebkurā ģimenē. Viens no veidiem, kā tu vari aizskart savu laulāto, ir neizrādīt cieņu pret kopīgi nosprausto budžetu un ar to saistītajiem noteikumiem, piemēram, iegādājoties nevajadzīgas lietas, kuras patiesībā jūs nevarat atļauties. Karija atklāj, ka manieri, kādā mēs rīkojamies ar naudu, visbiežāk iegūstam jau bērnībā. Piemēram, ja tavai ģimenei nekad nav bijis pietiekoši daudz naudas, lai atļautos nopirkt ko vairāk par pirmās nepieciešamības precēm, tad pieaugušā vecumā tev radīsies lielāka vēlme tērēt naudu, lai apmierinātu savas iegribas, bez kurām patiesībā var iztikt. "Daudziem cilvēkiem dārgu lietu iegāde rada drošības sajūtu," skaidro psiholoģe. Taču šādi nevajadzīgi tēriņi var aizvainot tavu laulāto draugu, kurš ir uzņēmies plānot ģimenes budžetu.

Foto: Shutterstock

Karija visiem pāriem iesaka regulāri apsēsties un aprunāties par finansiālo stāvokli ģimenē. "Ir ļoti svarīgi mācēt visas ģimenes nianses, sākot ar bērnu audzināšanu un beidzot ar budžeta plānošanu, īstenot kā vienotai komandai," viņa skaidro. "Pirms veic kādu lielu pirkumu, aprunājies ar savu laulāto draugu, tas liks viņam noprast, ka jūs esat komanda un tev ir svarīgs viņa viedoklis. Lēmumi, kurus esat pieņēmuši jūs abi, palīdz izvairīties no nevajadzīga stresa un nesaskaņām."

Vēlme visās situācijās izpatikt ģimenei, atstājot laulāto draugu novārtā

Kad viens no partneriem ir audzis ļoti saliedētā ģimenē, iestūrējot laulības ostā, viņam var būt vēlme nemitīgi izdabāt abām frontes pusēm. Šādās situācijās visbiežāk ģimene tiek nostādīta priekšplānā – partneris veido plānus, nekonsultējoties par tiem ar savu laulāto draugu, ģimenes viedoklim un uzskatiem tiek dota priekšroka, neņemot vērā partnera domas. Tāpat nereti partneris situācijās, kad ģimene kādā tiešā vai netiešā veidā aizskar viņa laulāto draugu, necenšas viņu aizstāvēt, bet tā vietā klusi noskatās uz notiekošo un ļauj savam mīļotajam cīnīties paša spēkiem. "Šādiem cilvēkiem šķiet, ka viņu pienākums ir izpatikt ģimenei, neskatoties uz to, ka viņi jau sen ir izvākušies no mājas un dzīvo patstāvīgu dzīvi," skaidro Karija. "Situācijā, kad laulātais draugs grib vienu, bet ģimene ko citu, rodas diskomforts, un cilvēks izvēlās dot priekšroku tam, kas viņam ir jau sen pazīstams un mīļš."

Var gadīties arī situācija, kad tavs laulātais partneris dažādu iemeslu dēļ nekādi nesatiek ar taviem vecākiem. To, kā rīkoties šādā situācijā, vari uzzināt te.

Lai izvairītos no nepatīkamiem brīžiem, abiem partneriem jau laicīgi ir jāapzinās tas, ka viens no viņiem ir orientēts nemitīgi izpatikt savai ģimenei. "Kaut vai tikai zinot to, tu spēsi saprast, kāpēc tavs laulātais partneris tā rīkojas. To pieņemt vai pret to cīnīties – tas ir atkarīgs no tevis," stāsta psiholoģe.

Atklāt draugiem personīgas lietas, kas skar tikai tevi un tavu laulāto partneri



Mums ir tendence ar draugiem atklāti pārrunāt daudzas lietas, tajā skaitā arī savas attiecības. Taču visbiežāk mēs dalāmies ar attiecību detaļām tad, kad partneris nav mums blakus. Lai gan atvērtas attiecības ar draugiem, kurās tu vari runāt par visu, ir lieliskas, pirms stāsti personīgas nianses par savu partneri, padomā, vai tas, ka tu to atklāj saviem draugiem, nevarētu likt justies neērti. Piemēram, kā tavs laulātais partneris varētu justies, atrodoties tavu draugu kompānijā, zinot, ka tu esi izstāstījis viņiem, kādas nedienas jūs piemeklē guļamistabā? Arī tad, ja tu atklāj šo informāciju, lai uzklausītu drauga padomus vai ieteikumus, kā notiekošo vērst par labu, tik personīgas informācijas stāstīšana var iedragāt tava partnera ego.

Karija iesaka partneriem jau laicīgi vienoties par to, kādas tēmas drīkst, bet kādas labāk nevajadzētu cilāt draugu priekšā. Galvenais – abiem cienīt un respektēt kopīgo lēmumu jebkurā dzīves situācijā. Taču, ja viens no partneriem uzskata, ka viņiem tomēr vajadzētu vērsties pēc padoma pie draugiem, tad abiem par to iepriekš vajadzētu vienoties.

