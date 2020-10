Ņem talkā dabas veltes! Piecas rudenīgas idejas bērnu radošajiem darbiņiem

Šis ir īstais brīdis, kad izmantot rudens lapu krāšņumu un citu dabas velšu pārbagātību, lai parādītu bērniem, ka no visparastākajiem priežu čiekuriņiem, ar krāsas un līmes palīdzību, var radīt skaistus monstriņus. Lūk, piecas idejas, kas iederēsies ne vien Halovīna tematikā, bet arī vienkāršai bērnistabas plauktiņa izrotāšanai!

"Adatainie" ķirbīši no čiekuriem

Necilā čiekuriņa pārvērtības mazā, baisā Halovīna ķirbī! Lai radītu šo skaistumu, būs nepieciešams notīrīts priežu čiekuriņš, oranža un brūna guašas vai akrila krāsa, melna filca loksne, viens zaļš šenila kociņš (pūkainā stieplīte, kas nopērkama kancelejas un rokdarbu preču veikalos), kā arī līme.

Vispirms, izmantojot oranžo krāsu, čiekuru viscaur nokrāso un ļauj tam nožūt. Augšējos divus čiekura atzariņus nokrāso brūnus – tas būs čiekura kātiņš, no kura sprauksies ārā "lapas". No melnā filca izgriež trijstūrveida actiņas, mazu trijstūra degunu un ķirbīša muti. Šīs četras daļas pēc tam pielīmē oranžajam čiekuriņam. No zaļā šenila kociņa izloki lapiņas ar zaļu drīksnu un pielīmē vietā, kur čiekura divus atzariņus nokrāsoji brūnus. Viss, tavs ķirbītis ir gatavs!

Rudens lapu spociņi

Krāsainās rudens lapas, kas tagad krietni nobirušas no kokiem, var pārvērst jautros spociņos. Šim darbiņam tev vajadzēs sausas rudens lapas, baltu guašas vai akrila krāsu, otu, melnu marķieri un aukliņu, kurā spociņus pēc tam iekārt.

Lapu priekšpusi vispirms nokrāso ar balto krāsu un ļauj tai nožūt. Pēc tam ar melno marķieri (vai melnu krāsu) uzzīmē katrai lapiņai acis un muti, lai veidotos jautri un spocīgi ģīmīši. Kad visas lapas nokrāsotas, ap to kātiņiem ar atstarpēm apsien aukliņu, lai veidotos lapu spociņu virtene.

Jautrie zirneklīši

Lai gan zirnekļi visbiežāk liek sabīties ne pa jokam, šie jautrie darinājumi ar smieklīgajām actiņām un pūkainajām kājām liks pasmaidīt ikvienam! Šim rokdarbam tev vajadzēs sausus priežu čiekurus, dažāda izmēra dekoratīvās līmējamās actiņas, kas kustas, brūnus šenila kociņus, šķēres un labu līmi vai līmes pistoli.

Aptin četrus šenila kociņus perpendikulāri čiekuram tā, lai kopā tavam zirneklim būtu astoņas kājiņas, un ieliec tās. Tad ar līmes palīdzību zirnekļa sejiņai uz čiekura pielīmē kustīgās actiņas – cik vien daudz vēlies. Ir zirnekļi, kuriem tās ir pat astoņas! Tas arī viss, darbiņš paveikts!

Burciņas – izgaismotas mūmijas

Šis projekts lieti noderēs Halovīna svinībām – burciņas var pārvērst par baisām, tumsā spīdošām mūmijām. Tev vajadzēs tukšas, tīras stikla burciņas, ne pārāk platu marles rullīti, šķēres, PVA līmi, kustīgās dekoratīvās actiņas, melnu aplikāciju papīru un tējas svecītes (parastās vai elektriskās).

Vispirms tīrajai burciņai sākumpunktā tuvāk dibenam uzzied līmi – no šīs vietas sāksi tīt mūmiju. Ja marle ļoti plata, pārloki to uz pusēm, lai platums būtu 3–6 centimetri, tad vienu tās galu liec virsū uzziestajai līmei un sāc tīt. Tinot pārliecinies, ka starp marles kārtām nepaliek tukšu spraugu, ja nepieciešams, stingrībai uzzied vēl līmi zem marles, lai tā turētos pie burciņas. Un tā turpini tīt līdz pašai burciņas augšai, pēdējo pavedienu pielīmējot.

Kad burciņa ietīta, pielīmē tai kustīgās actiņas. Tad no melnā aplikāciju papīra izgriez muti, kuru pielīmē burciņai. Viss, tava mūmija gatava! Ieliec tajā aizdedzinātu svecīti un izgaismo māju ar spocīgu gaismiņu.

Čiekuru sikspārņi ar asajiem zobiem

Čiekuru radošo pielietošanu noslēdzam ar šo mīlīgo ideju – maziem sikspārnīšiem. Lai tos uztaisītu, tev vajadzēs tīrus un sausus priežu čiekurus, melna filca loksni, šķēres, papīru trafareta izveidošanai un sikspārņa zobiņiem, dekoratīvās actiņas un līmes pistoli ar līmi.

Uz papīra loksnes uzzīmē spārniņus un izgriez. Tos liec virsū filcam un izgriez divus mīkstos sikspārņa spārnus. Kad spārni izgriezti, pieliec tos čiekuram tajā vietā, kur plāno pielīmēt, lai pārliecinātos, ka tie derēs. Tad ar līmes pistoli ielīmē filca spārnu pamatnes starp čiekura "lapiņām". Izgriez no melnā filca arī divas spicas austiņas un pielīmē čiekura dibenpusē, kur būs sikspārņa sejiņa.

Tad ar līmes pistoli pielīmē čiekuram actiņas. No baltā papīra izgriez divus trijstūrveida zobiņus, kurus arī pielīmē sikspārņa mutei. Tavs sikspārnis ir gatavs! Ja vēlies to iekārt, piemēram, kādā zariņā vai logā, apsien čiekuram smalku diegu vai makšķerauklu, izveidojot cilpiņu.

Lai radoša darbošanās!