Nopirku mēteli – paliku bez mēteļa un naudas. Kā neļaut sevi apkrāpt, iepērkoties internetā

Vidēji mēnesī Valsts policija (VP) saņem ap 100 iesniegumu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pirkšanu un pārdošanu. Pieredze rāda, ka lielā daļā gadījumu cietušie, atsaucoties uz interneta sludinājumiem, iegādājušies preci, bet tā nav piegādāta. Lai iepirktos droši internetā, VP aicina ņemt vērā vairākus tiešasaistes iepirkšanās noteikumus, piemēram, izpētīt internetā atsauksmes par konkrēto pārdevēju, iespēju robežās norēķināties par preci, kad tā piegādāta, pērkot no kāda zināma uzņēmuma, kā arī pārbaudīt, vai norādītie rekvizīti sakrīt ar uzņēmuma mājaslapā norādītajiem.

Šomēnes vairākos iecirkņos visā Latvijā saņemti daudzi iesniegumi no iedzīvotājiem, kuri iekrituši, iespējamu viltus pārdošanas sludinājumu izveidotāju lamatās. Tā piemēram, VP Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī tika saņemts iesniegums par to, ka 6. oktobrī sieviete no kādas citas sievietes pēc sociālā tīklā "Facebook" izvietota sludinājuma iegādājās manikīra frēzi 84 eiro vērtībā, kopā ar sūtīšanas izdevumiem. Sieviete joprojām nav saņēmusi ne iegādāto preci, ne arī samaksāto naudu, bet pārdevējas konts ir dzēsts.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirknī notiek izmeklēšana saistībā ar gadījumu 13. oktobrī, kad sieviete, atsaucoties uz portālā "Andele Mandele" izvietotu sludinājumu, iegādājās mēteli 80 eiro vērtībā. Tika veikti divi pārskaitījumi (45 eiro un 35 eiro) uz pārdevējas bankas kontu. Pircēja joprojām nav saņēmusi ne iegādāto mēteli, ne arī samaksāto naudu, bet komunikācija ar pārdevēju pārtrūkusi.

Savukārt 17. oktobrī VP Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirknī saņemts iesniegums no vīrieša, kurš sludinājumā sociālajā tīklā "Facebook" bija noskatījis mobilo telefonu, par ko pārskaitījis naudu iespējamam pārdevējam, bet preci tā arī nav saņēmis. Vīrietim kopumā izkrāpti 53,88 eiro. Līdzīgi gadījumi reģistrēti arī citviet Latvijā.

Jāpiemin arī, ka krāpnieki seko līdzi aktualitātēm, un ik gadu, tuvojoties apkures sezonai, aktualizējas arī krāpšanas saistībā ar kurināmā pārdošanu. Jau ziņots, ka šogad VP saņēmusi vairākus desmitus iesniegumu par krāpšanām, kas saistītas ar kurināmā iegādi. Novērots, ka krāpnieki ievieto sludinājumus tādās interneta vietnēs kā "ss.com" un "Facebook" par granulu, brikešu un malkas tirdzniecību, bieži vien norādot zemāku cenu nekā citi pārdevēji. Noziedznieki uzdodas gan par privātpersonām, gan izliekas par zināmu uzņēmumu pārstāvjiem, tiesa gan, norādot nepareizus uzņēmuma rekvizītus.

VP aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un pirms veikt apmaksu par interneta sludinājumos noskatītu preci, vispirms par konkrēto pārdevēju izpētīt atsauksmes internetā, kā arī, ja tas iespējams, veikt apmaksu par preci tikai tad, kad tā jau piegādāta. Rodoties aizdomām par krāpšanas mēģinājumu, ieteicams piedāvāt satikties ar pārdevēju klātienē, lai apskatītu preci.

Policijas pieredze rāda, ka parasti krāpnieki norāda, ka atrodas tālā pilsētā un izdomā dažādus attaisnojumus tam, kāpēc nevar preci parādīt klātienē. Savukārt, pērkot preci pēc interneta sludinājuma no uzņēmuma, vienmēr jāpārbauda, vai norādītais bankas konts sakrīt ar uzņēmuma mājaslapā norādīto, un jāatceras, ka vienmēr ir iespēja piezvanīt uz uzņēmuma mājaslapā norādīto kontakttālruni, lai pārbaudītu, vai šī uzņēmuma pārstāvji tiešām ievietojuši konkrēto sludinājumu. Tāpat iedzīvotāji aicināti pastāstīt saviem bērniem, ka, pērkot preci internetā no privātpersonām, jābūt uzmanīgiem.

Gadījumā, ja tomēr izkrāpta nauda, jāvēršas ar iesniegumu tuvākajā VP iecirknī. Tāpat iesniegumu iespējams nosūtīt VP arī elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi, vai arī elektroniski ar eParakstu, sūtot uz pasts@vp.gov.lv. Iesniegumam jāpievieno pierādījumi, ja tādi ir, piemēram, sarakstes ar pārdevēju, un informācija par to, uz kādu bankas kontu veikts pārskaitījums. Rakstīt iesniegumu ir nozīme arī tad, ja izkrāptā summa ir neliela, lai no šī krāpnieka neciestu arī citi iedzīvotāji.