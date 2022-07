Pankūku gaisā mešanas sacensības un citas nakts ekspedīcijas bērniem Dzintaros

Divus vakarus Jūrmalā, Dzintaru mežaparkā, atkal norisināsies viens no bērnu gaidītākajiem pasākumiem – nakts ekspedīcija "Nestāsti pasaciņas".

15. un 16. jūlijā trīs stundu garumā, no pulksten 20 līdz 23, Dzintaru mežaparka 13 hektārus plašā teritorija pārvērtīsies par noslēpumainu, pārsteigumiem un piedzīvojumiem bagātu valstību. Vairākās vietās parkā norisināsies aizraujoši notikumi un būs sastopami bērnu iemīļoti varoņi no labi zināmiem stāstiem un pasakām. Gaidāmas arī tikšanās ar vēl neredzētiem tēliem. Pasākums ir bez maksas un paredzēts bērniem kopā ar pieaugušajiem, ziņo Inese Krieviņa, sabiedrisko attiecību pārstāve.

Pasaka par Rīgas gaili

"Nestāsti pasaciņas" apmeklētāji varēs noskatīties uzvedumu – stāstu no seniem laikiem, kad saule pazuda no debesu juma un gailītis nolēma sauli atgūt… Stāsts atklās to, kā gailis nokļuva Rīgas torņu augstākajās smailēs. Darbosies arī vēju karuselis, kurā bērni varēs izvizināties pēc sirds patikas.

Jautrie pavāri

Uzvedumā apmeklētāji redzēs, cik karsti virtuvē iet pavāriem, – būs vērojamas dejas un pavāru meistarstiķi, apmeklētāji varēs piedalīties sitamo virtuves instrumentu meistarklasē un sacensties pankūku gaisā mešanas sacensībās. Mazajiem pasākuma apmeklētājiem būs atvērta "ūsiņu pielaikošanas" darbnīca, interesenti varēs iegriezties spēkavīru fotosalonā.

Apslēpto dārgumu mežmalīte

Senos laikos dārgumus slēpa gan uz sauszemes, gan ūdens dzelmē, un cilvēki tos meklē vēl šodien. Klīst runas, ka Dzintaru mežaparkā, saulainā mežmalītē, neparastus dārgumus slēpj meža iemītnieki – pūce, zaķis, lācis un ezis. Iesaistošā atrakcijā bērni tiks aicināti dārgumus meklēt. Gatavojoties lielajai meklēšanai, varēs piedalīties meža zvēru fitnesā – doties jautrās rotaļās.

Foto: Publicitātes foto

Sapnītis un Murdziņš

TV vakara studijā risināsies sarunas par sapnīšiem un murdziņiem. Būs atvērta šūpuļdziesmu ierakstu studija, kurā varēs iedziedāt savu mīļāko dziesmiņu, savukārt bērnu kinoteātrī varēs paskatīties multfilmiņas.

Robots Dziesminieks

Mežaparkā tikai "Nestāsti pasaciņas" laikā būs sastopams Robots Dziesminieks – milzu robots, kas ar lāzera gaismām vēro parku, pilsētu un jūru un arī dzied, ja viņam to palūdz.

Baskājis Vējelis

Jūrmalas zinātājs un pētnieks ir draiskais Baskājis Vējelis. Muzikālos priekšnesumos – pasaku dziesmās – bērni uzzinās par Vējeļa atklājumiem – kā "gliemezis skudru uz derībām sauca, kā Baskājis Vējelis debesīs mākoņus trenkāt trauca un krabis pludmalē patrulēt brauca". Pasaku dziesmu skanējumu pavadīs smilšu teātris, kas būs vērojams uz ekrāna.

Pelnrušķītes balle

Nakts ekspedīcijas ballītē pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties labi zināmās un daudzu iemīļotās pasakas notikumos, kas stāsta par jauko Pelnrušķīti, karaļvalsts princi un nozaudēto kristāla kurpīti. Ballītē skanēs mūzika, būs dejas un varēs pielaikot kurpīti.

Dodoties ekspedīcijā, pasākuma apmeklētāji aicināti paņemt līdzi kabatas lukturīti, lai nakts melnumā var atrast taciņu uz pasaciņu!

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts publicitātes vajadzībām.