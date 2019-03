Pasaules mutes veselības dienā notiks informatīvas lekcijas vecākiem un radošās darbnīcas bērniem

Par godu Pasaules mutes veselības dienai 20. martā Latvijas Zobu higiēnistu asociācija organizēs bezmaksas informatīvās lekcijas ikvienam interesentam par mutes dobuma veselību un radošās darbnīcas bērniem.

Ik gadu pasaulē 20. martā tiek atzīmēta Pasaules mutes veselības diena. Šī ir starptautiska diena, kad ikviens tiek aicināts pievērst uzmanību savai mutes veselībai un rūpēties par to visos vecumos. 2019. gada Pasaules mutes veselības dienas sauklis ir : "Saki āāāā! Rūpējies par savu mutes dobuma veselību".

Par godu šai dienai, speciālisti no Latvijas Zobu higiēnistu asociācijas kļūs par labas mutes veselības vēstnešiem un 20. martā no pulksten 16 līdz 20 tirdzniecības centra "Rīga Plaza" 1. stāvā pie informācijas centra izglītos interesentus par zobu veselību un pareizu to kopšanu. Informatīvo lekciju laikā apmeklētāji saņems dāvaniņas, būs iespējams uzdot sev interesējošus jautājumus, uzzināt speciālista viedokli un padomus. Tāpat visiem interesentiem būs iespēja izgatavot pašiem savu zobu pastu. Savukārt par bērnu izklaidi un izglītošanu parūpēsies dakteris Trusis.

