Pirmos soļus naudas pasaulē bērniem šovasar palīdzēs spert nometne 'Mazais finansists'

Ar mērķi sniegt bērniem vērtīgas zināšanas un mudināt jēgpilni pavadītu vasaru, "Swedbank" Finanšu institūts sadarbībā ar dienas nometni "Brīnumzeme" no 13. jūlija līdz 14. augustam rīko vasaras nometni 7–11 gadus veciem bērniem. Tās dalībnieki katru dienu, radoši darbojoties, mācīsies dažādas finanšu lietas – kas ir nauda, kur to iegūst, kādi ir naudas veidi, kā pārliecināties par naudas drošību, kā to gudri tērēt un kā veidot uzkrājumus.

Nometnes "Mazais finansists" saturs izstrādāts sadarbībā ar "Swedbank" Finanšu institūtu un ļaus bērniem katrā no piecām nometnes nedēļām interesantā veidā iepazīt naudas pasauli nedaudz no cita skatupunkta. Nometne piedāvās praktiskā veidā, iesaistoties radošās aktivitātēs, gūt priekšstatu par naudas vērtību. Neizpaliks arī tirdziņi, kur mazie iejutīsies gan pircēja, gan pārdevēja lomā. Par galveno valūtu tur kalpos pupas – tās kā maksāšanas līdzekli izmantoja sendienās. Savukārt par jautri un saturīgi pavadītu laiku gādās smaidīgas, rūpīgas un radošas pedagoģes ar profesionālu izglītību.

Pirmā nedēļa "Mazais finansists izzina" tiks veltīta naudas izpētes pamatiem. Bērni uzzinās, kas ir nauda un kāda bijusi tās vēsture. Mazie finansisti izpētīs, kur naudu glabā mūsdienās un kur tā atradās senāk, kad darījumi tika veikti ar pupām un graudiem. Tāpat bērni noskaidros, kādi naudas veidi pastāv šobrīd un vai visu pasaules naudu iespējams saskaitīt.

Otrajā nedēļā "Mazais finansists iegulda" bērni veidos savus pirmos uzkrājumus. Savukārt nedēļas noslēgumā pratīs atbildēt uz jautājumiem par gudru krāšanu un saprātīgiem ieguldījumiem – ko darīt ar sakrāto naudu un kā rīkoties, lai veidotos uzkrājumi, ko darīt ar naudu, kura palikusi pāri no konfekšu pirkšanas, un vai nauda vispār var palikt pāri?

Trešajā nedēļā "Mazais finansists finansē" dalībnieki iemācīsies vēl vienu naudas pasaules viltību – to var gan aizņemties, gan aizdot. Bērni centīsies saprast, kas ir vēlmes un vajadzības, kā tās atšķirt un kā naudu tērēt tā, lai aizņemties nevajadzētu. Radošajās aktivitātēs visi kopā mācīsies gudri tērēt un saprātīgi aizņemties.

Ceturtajā nedēļā "Mazais finansists drošībā" dalībnieki mācīsies pasargāt savu naudu no krāpniekiem internetā. Bērni noskaidros, kā parūpēties, lai nauda būtu drošībā, kādi krāpšanas veidi ir sastopami digitālajā vidē un kā neuzķerties uz garnadžu viltībām. Tā būs noderīgu atziņu nedēļa, kurā bērni iepazīs digitālās drošības pamatus.

Noslēdzošā nedēļa "Mazais finansists biznesā" būs nedēļa, kad bērni praktiski uzzinās, kas ir uzņēmējdarbība. Mazie finansisti dibinās paši savus uzņēmumus un iejutīsies biznesmeņu lomā. Bērni iepazīs uzņēmēja pienākumus, sapratīs, kāpēc būt biznesā nav viegli, taču vienlaikus interesanti, kas ir peļņa un ko dara konkurenti, kas ir produkta cena un kāda nozīme ir reklāmai.

"Gribam to vai ne, bet jāatzīst, ka nauda ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Jo agrāk sākam mācīties ar to gudri apieties, jo vieglāk ir realizēt savas ieceres un sapņus. Tāpēc jau no mazotnes, gluži tāpat kā matemātiku, svešvalodu un ģeogrāfiju, varam mācīt bērniem izprast naudu un tās vērtību, lai pieaugot viņi būtu veiksmīgi arī šajā jomā. Lai to darītu aizraujošā veidā, "Swedbank" centrālajā ēkā kopš 2019. gada pieejama Finanšu laboratorija un otro gadu pēc kārtas "Swedbank" Finanšu institūts izstrādājis dienas nometnes "Mazais finansists" saturu. Esam gandarīti, ka nometnē bērni ar jautru un interesantu aktivitāšu palīdzību var uzlabot zināšanas par finansēm un gūt praktiskas iemaņas, ko ļoti augstu novērtē arī vecāki," saka "Swedbank" Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.

Arī nometnes organizatore Zanda Lazda piekrīt, ka bērniem jau no mazotnes vajadzētu apgūt zināšanas par naudas lietām, lai vēlāk veiksmīgi risinātu savas ar finansēm saistītās problēmas.

Nometne "Mazais finansists" piecas dienas nedēļā uzņems bērnus Pārdaugavā, Bāriņu ielā 10. Dalības maksa par vienu nedēļu – no 129 eiro. Cenā iekļauts viss nometnes aktivitātēm nepieciešamais, kā arī pusdienas un launags.