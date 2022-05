Rīgas modes nedēļu atklās ukraiņu dizaineru virtuālā 3D modes skate

Rīgas modes nedēļas atklāšanā (RFW) 27. maijā pirmo reizi Baltijā norisināsies digitālās apģērbu kolekcijas virtuālā skate, kuru veidojuši Ukrainas 3D modes dizaineri sadarbībā ar Latvijas digitālajiem speciālistiem no uzņēmuma "Bad Frogs". Pasākuma viesiem būs iespēja iejusties digitālajā vidē un uzreiz pēc modes skates iepazīties ar 3D tērpu izstādi.

Modes nedēļas 34. sesiju atklās Ukrainas 3D modes dizaineri, Ukrainas pirmās un vienas no lielākajām apģērbu dizaina skolas "Pushka School" audzēkņi ar digitālās apģērbu kolekcijas skati. Iestudējuma pamatā ir tēma "Miers Ukrainā". Digitālās izrādes fons ir veidots kā kviešu lauks zem klajas debess. Zilas debesis un zeltains lauks ir Ukrainas karoga pamatā un ir galvenais valsts simbols. Izrādi pavadošās futūristiskās konstrukcijas ir paplašinātā realitāte, kas veido jaunu uztveri par apkārtni. Prezentācijas viesi varēs "doties nākotnē", tuvplānā aplūkot tērpu detaļas un pēc virtuālā šova apskatīt 3D kolekcijas izstādi.

"Pushka School" studenti bija spiesti pamest savas mājas, dzimteni un pašlaik katrs no viņiem atrodas dažādos Eiropas nostūros. Ikviens no viņiem vēlas atgriezties mājās, tāpēc kolekcijas galvenā ideja ir balstīta uz ukraiņu identitāti, pašu saknēm un Ukrainas DNS redzējumu. Digitālo apģērbu var iegādāties globālajā mazumtirdzniecības platformā "DRESSX", kā arī NFT formātā platformā "Support UA Gallery". Pateicoties projekta līdzdibinātājiem – NFT aģentūrai "CTRL/ART/D" un slavenajai ukraiņu galerijas īpašniecei Likai Spivakovskajai, summa no pārdotajiem darbiem tiks nosūtīta palīdzībai Ukrainas armijai," stāsta "Pushka School" vadītāja Irina Krasiļņikova.

"Izstrādājot virtuālo izstādi, pats grūtākais bija saglabāt pēc iespējas vairāk mākslinieku sniegtās pamatinformācijas, jo vienmēr pastāv jautājums par elektronisko ierīču darbības optimizāciju un balansu starp reālo un virtuālo. Pateicoties "Pushka School" studentiem un RFW sniegtajām iespējam, varējām radīt pasauli un noskaņu, ar kuru vēlamies dalīties ar skatītājiem," stāsta Andrejs Leskovskis, uzņēmuma "Bad Frogs", kas izstrādājis virtuālo šovu, pārstāvis.

Digitālās modes skates prezentācija ikvienam interesentam būs pieejama tirdzniecības centrā "Spice" 28. un 29. maijā no pulksten 12 līdz 17 pie informācijas centra pirmajā stāvā.

