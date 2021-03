Robots asistents senioriem, krāsa Braila rakstā un citas bērnu idejas uzņēmējiem

Ap pussimts bērnu no Lietuvas un Latvijas starptautiskajā jaunuzņēmumu forumā "MiniBoss", kas šoreiz noritēja attālināti, piedāvāja uzņēmējiem savas unikālās idejas. Jauno censoņu redzeslokā bija tādas ļoti aktuālas un nopietnas problēmas kā emocionālā veselība, ekoloģija, sociālā atstumtība, pandēmija, kurām dalībnieki piedāvāja ne tikai radošus, bet arī ļoti inovatīvus risinājumus.

Komandas veidoja bērni vecumā no sešiem līdz 14 gadiem.

Šogad pirmo reizi ikgadējam jaunuzņēmumu forumam pievienojās ne tikai jaunie uzņēmēji no Lietuvas, bet arī bērnu biznesa skolas "MiniBoss" skolēni no Latvijas. Kopumā savas idejas prezentēja 15 bērnu komandas vecumā no sešiem līdz 14 gadiem.

Komisiju, kas izvērtēja bērnu ideju potenciālu, veidoja dažādu jomu eksperti, kuri personīgi izvēlējās idejas, kuru uzlabošanu un īstenošanu viņi veicinās gan ar savu padomu, gan finansējumu.

Šķiet, ka jaunie uzņēmēji ir izvēlējušies sekot līdzi pasaules tendencēm un vēlas pievienoties cīņai pret pandēmiju, sociālās atstumtības samazināšanu, izmantojot viedās tehnoloģijas.

Viena no komandām prezentēja robota-asistenta koncepciju un saņēma it īpaši lielu atbalstu un uzslavas: "Mērķis ir pievērst pensionētu, vecu cilvēku, vecāku uzmanību tam, ka robots varētu palīdzēt ikdienas dzīvē, it īpaši pandēmijas laikā, kad jāierobežo kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem. Tas var palīdzēt rūpēties par personām, kas sasniegušas cienījamu vecumu: steidzami izsaukt ātro palīdzību, pagatavot ēst, iedot respiratoru, masku, dezinfekcijas līdzekli," stāstīja idejas autori.

Piedāvājums un ideja, kas palīdzēs uzlabot higiēnu: "Tīrā roktura" mehānisms, kas ne tikai nodrošina pastāvīgu roktura dezinfekciju, bet arī, cilvēkam tam pieskaroties, izmēra viņa temperatūru.

Forumā tika prezentēta "Move Charging" – ierīce, kas pārveidos kustības radīto enerģiju un uzlādēs viedierīci. Komandas mērķis – ne tikai izveidot atjaunojamas enerģijas avotu, bet arī mudināt cilvēkus būt fiziski aktīviem.

"Mēs izmantosim "Holo" sensorus, kas ģenerēs enerģiju, reaģējot uz magnētu. Enerģija tiek savākta nelielā akumulatorā, kas vēlāk tiks izmantots, lai uzlādētu tālruni. Mūsu prioritāte šajā stadijā ir izveidot prototipu," stāsta divpadsmitgadīgais Daniels, viens no idejas autoriem.

Mazo uzņēmēju redzeslokā – sociāli atbildīga uzņēmējdarbība

Trīs jauno uzņēmēju komandas bija pievērsušās sociāli jutīgu un vides aizsardzības problēmu risināšanai.

Piemēram, "G&J" komanda piedāvāja sociāli atbildīgas, jutīgas uzņēmējdarbības idejas. Pēc viņu domām: "Pasaulē ir līdz pat 36 miljoniem cilvēku, kas neredz krāsas. Mēs vēlamies viņiem palīdzēt tās ieraudzīt. Mūsu produkts – T-krekli, kuros Braila rakstā ir iekodēta krāsa".

Sešgadīgā Ada uzmanības centrā bija emocionālā veselība, un viņš piedāvāja paklājiņa koncepciju, kuras mērķis – izgāzt emocijas un atgriezties mierīgajā, ierastajā stāvoklī: "Lēkājot mēs atbrīvosimies no skumjām, dusmām; uz tā var kustēties gan bērni, gan mammas, gan tantes".

Viens no mentoriem, Sauļus Paļūņis, medicīniski apstiprināja ierīces lietderību: "Labākais veids, kā izgāzt emocijas, ir tieši caur kustību."

Uguņošanas projekcijas – elektroniskās, lāzeru projekcijas, kas aizvieto ierasto uguņošanu. Saskaņā ar meiteņu komandu šī skaistā parādība ļoti kaitē ne tikai videi, bet arī visiem dzīvniekiem, putniem.

"Uguņošanas projekcijas aizvietotu uguņošanu, ko izmantojam šobrīd. Skaļos blīkšķus varētu aizvietot ar mūziku vai skaņas nebūtu vispār; tādā veidā tas mazāk vai vispār nebiedētu un netraumētu dzīvniekus," stāstīja meitenes.

Garšīgas idejas – šaha figūras

"Vissaldākā uzvara pār pretiniekiem" – šādi savu ēdamā šaha ideju prezentēja "Jazziu" komanda, kuras mērķis ir ne tikai spēlēt un nodarbināt prātu, bet arī apēst garšīgas figūriņas. Saldais šahs mudinātu vairāk kārumnieku interesēties par šo spēli.

Mentorus šī doma apbūra, un jau foruma laikā viņi nāca klajā ar daudz papildu idejām, kā šo projektu piemērot citām spēlēm, izmantot turnīros kā balvu, dāvanu un kā šo sporta veidu popularizēt.

"Šāds produkts brīnišķīgi palīdzēs analizēt spēli, jo kad šokolāde kusīs, varēs redzēt, kādi gājieni tika veikti, un vēlāk izanalizēt spēles gaitu," stāstīja viens no mentoriem.

Vieni no gados jaunākajiem foruma dalībniekiem piedāvāja svaigu, vasarīgu ideju. Atsvaidzinošs produkts – saldēti, ekoloģiski, no ogām un augļiem izgatavoti kubiņi, ar kuriem var padarīt gardāku jebkuru dzērienu.

"Tik vienkārši, bet ģeniāli un ļoti nepieciešami," ideju slavēja komisija.

Tika runāts arī par četrkājainajiem draugiem. Komanda no Latvijas bija izveidojusi restorāna ar mājdzīvniekiem koncepciju. "Tas ir kvalitatīvs laiks ar saviem mājdzīvniekiem, kad paēst pusdienas varat ne tikai jūs, bet arī viņi," stāstīja idejas autores.

Idejas, kas kādreiz mainīs pasauli

"Mums ir ļoti svarīgi sniegt ieguldījumu jauno uzņēmēju izglītībā jau no mazotnes. Viņu idejas taču kaut kad mainīs pasauli; mēs varam no viņiem smelties tik daudz iedvesmas. Es esmu priecīga, ka bērnu komandas nāca klajā ar tik īpašiem un vispusīgiem globālo problēmu risinājumiem ar nolūku veidot pasauli jautrāku", stāstīja "Startup" foruma organizatore, bērnu un pusaudžu biznesa skolu "MiniBoss" Lietuvā un Latvijā dibinātāja un vadītāja Diāna Blažaitiene.

Daudz ideju, kā uzlabot bērnu projektus, piedāvāja arī starptautiskās uzņēmējdarbības attīstības organizācijas BNI nacionālais direktors Lietuvā un Latvijā Nerijus Luņģis un BNI Latvija Reģionālais direktors, uzņēmējs, "Smart Charcoal" dibinātājs Edgars Zālītis.

Mentors un uzņēmējs Eģidijus Tīlenis: "Ir prieks redzēt, ka bērni nāca klajā ar ļoti lielu ideju, pat zinātnisku risinājumu klāstu. Jaunieši var izveidoties par ļoti spējīgiem zinātniekiem."