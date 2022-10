Rūpējoties par sabiedrības mentālo veselību, sāks 'Laimes sezonu'

Lai ikvienu aicinātu rūpēties par savu mentālo veselību un mudinātu saskatīt pozitīvo arī ikdienā, Ekonomikas un kultūras augstskola uzsāk otro projekta "Laimes sezona" ciklu. Projekta gaitā paredzētas ekspertu vieslekcijas, semināri un meistarklases, uz kurām aicināts ikviens interesents. Šogad lekcijās tiks diskutēts arī par finanšu pratības ietekmi uz laimes sajūtu un neizdegšanu darbā.

Pasaules Veselības organizācija veselību definē kā pilnīgu fizisku, garīgu (psihisku) un sociālu labklājību, nevis tikai stāvokli bez slimības vai fiziskiem trūkumiem, tomēr liela daļa sabiedrības par mentālo veselību un tās problēmām joprojām vairās runāt, norāda projekta rīkotāji. Lai atgādinātu, ka par mentālo veselību nepieciešams rūpēties tāpat kā par fizisko, kā arī dalītos dažādu ekspertu ieteikumos un iedvesmojošos stāstos par laimes sajūtas vairošanu ikdienā, otro gadu tiek īstenots projekts "Laimes sezona".

"Projektu aizsākām pērn, pandēmijas laikā, kad sabiedrības dienaskārtībā aktīvāk sāka parādīties jautājums par mentālo veselību un rūpēm par to. Redzot lielo interesi, secinājām, ka projektam jāturpinās arī šogad. Pielāgojoties ārējiem apstākļiem un aktualitātēm, šogad programmā esam iekļāvuši arī lekcijas par finanšu pratību un izvairīšanos no izdegšanas. Arī šajā projekta sezonā turpināsim uzrunāt cilvēkus un katru mudināt aizdomāties par to, ka laime neslēpjas tikai materiālās lietās, bet arī fiziskajā un emocionālajā labsajūtā," norāda projekta idejas autore, Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore Dr.oec., asociētā profesore Oksana Lentjušenkova.

Pirmā projekta aktivitāte notiks 10. oktobrī – tā būs psiholoģes, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītājas, neirografikas speciālistes Ritas Zālītes vadītā neirografikas meistarklase "Ceļojums pēc laimes dimantiem".

26. oktobrī plānota ekonomista, lektora, studiju programmas "Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība" direktora Edgara Čerkovska seminārs "Finanšu pratība laimīgai dzīvei".

1. novembrī notiks "Communication Art" īpašnieces, zīmola "Māsas Leismanes" īpašnieces Vivitas Leismanes iedvesmojošā lekcija "Kā svinēt dzīvi? Radošās uzņēmējas stāsts".

15. novembrī plānota uzņēmēja, tūrisma ziņu portāla "travelnews.lv" īpašnieka Aivara Mackeviča vieslekcija "Labāk ar dzīvām zivīm pret straumi, nekā ...".

1. decembrī notiks seminārs "Laimīgas dzīves noslēpumi", ko vadīs projekta idejas autore Oksana Lentjušenkova.

15. decembrī seminārs "Kā neizdegt darbā", ko vadīs studiju programmu "Kultūras vadība" un "Starptautisko kultūras projektu vadība" direktore, producente, socioloģe Jeļena Budanceva.



Visas lekcijas, semināri un meistarklases ir bez maksas un notiks tiešsaistē. Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama. Plašāku informāciju par projektu un tā aktivitātēm iespējams atrast augstskolas mājaslapā www.augstskola.lv.