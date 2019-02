Rūta Dvinska: ar katru bērnu sieviete piedzimst no jauna, ceru, ka otrā mana piedzimšana būs mierīgāka

TV personība Rūta Dvinska ir mamma meitiņai Grietai un patlaban viņa kopā ar vīru gaida savu otru mazuli, cerot, ka šoreiz viss būs mierīgāk, jo ar pirmdzimto sākums bijis traks. Par sajūtām, sagaidot pirmo mazuli, STV raidījumā "Māmiņu klubs" stāsta Rūta.

"Ar katru bērnu tu pati mazliet piedzimsti no jauna. Ar Grietu manī piedzima daudz stresa. Bija traki. Viss bija jauns, jā, es piedzimu kā mamma, bet tas bija tāds baigais blieziens pa galvu, pa visām vietām. Es ļoti gaidu, lai gan nevar jau tā teikt, ka šoreiz varēšu kā mamma piedzimt tā pavisam mierīgi," atzīst Rūta.

Viņa atceras, ka meitas zīdaiņa periods bijis ļoti grūts: "Mani pilnīgā izmisumā dzen neziņa, man tas neder. Es ļoti, ļoti mācos palaist grožus vaļīgāk, mācos visu nekontrolēt, bet man tas vēl ir daudz jāmācās. Man šķita, ka esmu sagatavojusies bērniņa ienākšanai ģimenē, jo es taču gāju uz visiem kursiem. Ir jau mammas, kuras prot sajust bērniņu, atvērties kā lotoss, bet ne es vēros, ne jutu bērniņu, man vajadzēja zināšanas, kas man būtu palīdzējušas. Tās man neviens pirms tam nevarēja iedot, lai ko man varēja teikt."

"Man šķita, ka mēs ar vīru un bērnu pastaigāsimies, sadevušies rokās pa margrietiņu pļavu un būsim ļoti priecīgi, bet rezultātā es sēdēju vannas istabas stūrī, plēsu matus no galvas, piņņāju, kamēr mans bērns, kolikās sarāvies zils kā akmens, kliedz uz pārtinamā galda, un mans vīrs vispār tajā brīdī bija nezin ko gatavs izdarīt – uz Mēnesi aiztriekties, lai tikai mums palīdzētu. Man šķiet tik liekulīgi, ka sievietes, kurām ir otrais, trešais, sestais bērniņš saka: "Ai, ko tā tur ar vienu!" Nav tā! Katram uzliek tik, cik viņš var izturēt. Man bija traki, es tiešām balansēju uz depresijas robežas. Man tiešām prieks par tām sievietēm, kurām sākums ir skaists un rožains, arī tā, protams var būt, bet to, kur nonācu es, to jau neizvēlās," atzīst Rūta.

