Savākti līdzekļi Latvijā pirmās Mātes piena bankas izveidei

Novembra beigās noslēdzās Bērnu slimnīcas fonda un veikalu tīkla "Rimi" labdarības kampaņas "Katra lāsīte palīdz augt" pēdējais posms, savācot 63 759,64 eiro, tādējādi Latvijā pirmās Mātes piena bankas izveidei Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) saziedoti nepieciešamie 150 000 eiro. Tas ļauj jau nākamā gada janvārī BKUS Neonatoloģijas klīnikā plānot Piena bankas atvēršanu, kas palīdzēs pašiem mazākajiem pacientiem augt lieliem un veseliem.

Līdz šim Latvija ir bijusi vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā nav Mātes piena bankas. Ceļš uz Piena bankas izveidi BKUS sākās jau pirms vairākiem gadiem, taču lielākais progress sasniegts tieši šogad, pateicoties kampaņai "Katra lāsīte palīdz augt" kopā ar "Rimi" un citiem sadarbības partneriem. Galvenie Bērnu slimnīcas fonda sadarbības partneri un atbalstītāji kampaņas ietvaros bijuši "Rimi", SIA "TZMO Latvija" zīmols "Happy", SIA "Baltacon" un tā mātesuzņēmums "Saules aptieka". Taču sirsnīgu paldies pārstāvji teic ikvienam ziedotājam, jo tikai ar sabiedrības iesaisti bijis iespējams savākt tik ievērojamu summu.

Māmiņas piens ir labākais uzturs jebkuram zīdainim viņa pirmajos dzīves mēnešos, taču vismazākajiem bērniņiem tas ir kritiski nozīmīgs ne vien izdzīvošanai, bet arī turpmākās dzīves kvalitātei. Diemžēl ne visām mammām, mazulim piedzimstot priekšlaicīgi, ir savs piens. Piena banka palīdzēs priekšlaicīgi dzimušajiem bērniņiem, kuru svars piedzimstot nesasniedz pat 1500 gramu, kā arī zīdaiņiem pēc zarnu trakta operācijām saņemt vislabāko aprūpi un pilnvērtīgāko uzturu veselīgai augšanai. Tas ļaus samazināt nekrotizējošā enterokolīta un īsās zarnas sindroma gadījumu skaitu priekšlaikus dzimušo mazuļu vidū, kā arī sniegs papildu atbalstu mātēm zīdīšanas praksē.

"Mēs visi – Bērnu slimnīcas darbinieki un priekšlaikus dzimušo bērnu vecāki – no sirds pateicamies sabiedrībai un uzņēmumiem par atbalstu! Jūsu atsaucība mums ir ļāvusi uzdrīkstēties īstenot senlolotu ideju par Mātes piena bankas ieviešanu Latvijā, lai sniegtu vislabāko pašu mazāko bērnu veselībai. Mātes piens padara jaundzimušo ārstēšanu pilnīgu. Jūsu dāsnums palīdzēs daudzām ģimenēm un viņu bērniņiem," stāsta BKUS Neonatoloģijas klīnikas vadītāja Dace Sniedze.

Pirmais kampaņas "Katra lāsīte palīdz augt" posms norisinājās no šī gada 6. maija līdz 18. jūnijam, bet noslēdzošais – no 1. oktobra līdz 24. novembrim. Kampaņas noslēdzošā posma ietvaros ziedojumi tika vākti Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā, kā arī pie sadarbības partneriem. "Rimi" veikalos pircējiem bija iespēja ziedot ziedojumu kastītēs pie kasēm un iegādāties īpašus kampaņas produktus, no kuriem daļa ieņēmumu nonāca ziedojumos, kā arī novirzīt šim mērķim "Mans Rimi" kartes uzkrājumu un veikt ziedojumu rimi.lv e-veikalā. Kopumā "Rimi" savāktais ziedojumu apmērs sasniedza 58 643,64 eiro. Noslēdzošajā posmā ziedojumu kastītēs tika savākti 18 480,10 eiro, no īpašo akcijas preču iegādes kopā ar piegādātājiem – 35 027,50 eiro, bet no "Mans Rimi" karšu uzkrājuma un ziedojumiem e-veikalā novirzīti vēl 5136,04 eiro. Savukārt Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā no 1. oktobra līdz 24. novembrim savākti vēl 5116 eiro.

"Ir milzīga pateicība un prieks, ka kopā ir izdevies sasniegt tik ilgi loloto ieceri par Mātes Piena banku Latvijā! Šī bija Bērnu slimnīcas fonda 20 gadu jubilejas labdarības akcija, kurā vēlējāmies palīdzēt pašiem mazākajiem bērniņiem, kuriem ir nepieciešama visstiprākā atbalsta komanda. Mātes Piena banka ir ļoti vērtīgs ieguldījums nākotnē, kas vēl ilgi kalpos un palīdzēs bērniem augt lieliem un veseliem. Sirsnīgs paldies par atbalstu, kādu bērni ir saņēmuši šajā un visās citās Bērnu slimnīcas fonda 20 gadu laikā organizētajās labdarības akcijās!" pateicību pauž Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Līdz 1. oktobrim Mātes piena bankai saziedotā summa jau pārsniedza 96 000 eiro, un par šiem līdzekļiem topošajā Piena bankā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā jau piegādātas vairākas iekārtas: piena analizators un sonifikators; CO2 inkubators laboratorijai, kas nodrošinās nepieciešamos apstākļus donoru piena mikrobioloģiskajai testēšanai; automātisks mātes piena pasterizators "Sterifeed S90", kas nodrošinās pilnīgi automatizētus donoru piena pasterizācijas ciklus; piena pudeļu aizvalcētājs, lai hermētiski noslēgtu pasterizējamās pudelītes; laboratorijas ledusskapis un divas saldētavas piena uzglabāšanai.

Mātes piena bankas kabineta iekārtošanas noslēdzošajā etapā no saziedotajiem līdzekļiem tiks sagādāts bioloģiskās drošības laminārās plūsmas skapis, programmatūra darbības nodrošināšanai, aukstumelementi un aukstumsomas piena transportēšanai, trauki piena uzglabāšanai un citi mazi, bet ne mazāk svarīgi priekšmeti.

Jāatzīmē, ka sabiedrības līdzdalība bijusi nepieciešama tieši Piena bankas izveidošanai – Veselības ministrija turpmāk paredzējusi bankas uzturēšanai ikgadēju finansējumu 76 tūkstošu eiro apmērā.