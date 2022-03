Skolās novēro latviešu un krievu tautības bērnu polarizēšanos

Tikai sarunas par mīlestību un iecietību visos līmeņos starp cilvēkiem, – nepalīdzēs. Tāpat nepalīdzēs moralizēšana un pirksta kratīšana, pat sodi ne. Bērziņa min kādu piemēru no darba pieredzes, lai izskaidrotu ieteicamāko rīcību, kā un kādēļ ir svarīgi izskaust bērnu naidošanos savā starpā: "Kādēļ ir svarīgi nedarīt pāri bērniem, kuri izskatās citādāk, runā citā valodā un kādēļ visiem ir jāiesaistās, lai to novērstu skolās? Ja mēs šos bērnus izolēsim, īpaši pusaudža vecumā, kad viņiem ir tik svarīgi sajust piederību kādai grupai, izstumtie bērni bieži meklē piederību tur, ārpus skolas sienām, un viņi ir viegls mērķis dažādiem grupējumiem ar neētiskiem, pat pretvalstiskiem un krimināliem mērķiem. Tā mēs palīdzam veidot jaunu paaudzi, kas ienīst skolu, sabiedrību, esošo kārtību un vēlas ko graut. Tieši tāpēc skolai ir pienākums rūpēties, lai ikviens bērns izglītības iestādē justos iekļauts.

Ja izstumtie nonāk ārpus šīs piederības, kas ir skolā, viņi ārpus tās veido citas mikrogrupas. Jā, ir vietas Latvijā, kur šādus "izstumtos", arī mācības pametušos bērnus "pievāc" Latvijai nelojāli spēki, sniedzot viņiem piederības sajūtu. Bet pēc četriem gadiem šie pašreizējie četrpadsmitgadnieki būs vēlētāju statusā, un jautājums ir tāds: "Kam viņi būs lojāli?", "Par ko viņi iestāsies?". Tāpēc būtiski ir piederības sajūtu Latvijai veidot politiskā līmenī, tostarp skolās domājot, kā jūtas ikkatrs bērns. Arī tad, ja viņa ģimenei ir citi uzskati un, iespējams, šis jaunietis nāk uz skolu agresīvi noskaņots, jo audzis un audzināts citā informatīvajā telpā. Nezinu citu veidu, kā vēl iespējams mainīt vērtības, bet tā noteikti nav iespējama ar cīņas, sodu, morāles lasīšanas, izslēgšanas palīdzību, un te pieaugušajiem patiešām ir jābūt profesionāliem, dzīvesgudriem, lai pamanītu šķelšanos klasē, pirmās mikrogrupu veidošanās pazīmes, robežu pārbaudes uzvedību, pasīvās un atklātās agresijas izpausmes un līdzsvarotu klases dinamiku."

Agnese Sladzevska: mēs nedrīkstam kara tēmu ignorēt un atstāt pašplūsmā

"Šobrīd visā sabiedrībā valda ārkārtīgi spēcīgas emocijas – trauksme, nedrošība un dusmas, kas, protams, ietekmē arī bērnus. Viņi dzird ziņas un vecāku sarunas, arī paši lieto sociālos tīklus un iegūst dažāda veida informāciju, tāpēc visa uzsūktā informācija un emocionālais fons var izpausties arī attiecībās starp bērniem. Līdz ar to pieaugušajiem, kas ir bērniem līdzās – kā vecākiem, tā pedagogiem – šobrīd ļoti svarīgi apzināties savu ietekmi uz bērniem un mēģināt izvairīties no negatīviem vispārinājumiem.

Mēs varam nosodīt tos, kuri uzbrūk citai valstij, bet noteikti nevajadzētu negatīvi izteikties par "visiem krieviem", "visiem krievvalodīgajiem" un tamlīdzīgi. Šādi izteikumi var veidot bērnos negatīvu attieksmi pret citiem skolasbiedriem – sākot no izstumšanas un emocionālas pazemošanas, līdz pat fiziskiem uzbrukumiem, lai arī bērns, protams, absolūti nekādā ziņā nav atbildīgs par to, ko šobrīd dara kaimiņvalsts agresors. Līdz ar to mums patiešām aktīvi jāskaidro bērniem, ka jebkura viena pazīme – vai tā būtu tautība, valoda, dzimums, vecums vai kas cits – nekad nenosaka to, kāds ir cilvēks. Par līdzcilvēku mēs varam spriest tikai un vienīgi pēc cilvēka paša izturēšanās un viņa darbību motīviem.

Gan mājās, gan skolā vajadzētu skaidrot notiekošā būtību: karš ir galēji sliktākā konflikta risināšanas forma, kurā viena puse grib sasniegt savus mērķus, iznīcinot otru pusi. Tas ir pamats kopā ar bērniem atkarībā no viņu vecuma analizēt to, kas vispār ir konflikts? Vai konflikti mēdz notikt arī skolā un mājās? Kāpēc tie notiek? Vai mums var būt atšķirīgi viedokļi un uzskati? Kādos veidos mēs mēdzam pārkāpt cits cita emocionālās un fiziskās robežas? Kādi ir veiksmīgi un neveiksmīgi konfliktu risināšanas scenāriji? Ņemot vērā to, cik izplatīti Latvijā ir policijas izsaukumi uz ģimenes konfliktiem, jāsecina, ka te arī mums, pieaugušajiem, te ir vēl daudz ko mācīties.