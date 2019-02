Skolēni var pieteikties finanšu pratības viktorīnai un cīnīties par uzvaru finālā Briselē

Lai uzlabotu finanšu pratību jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (7.–9. klase), jau otro gadu pēc kārtas Finanšu nozares asociācija, Junior Achievement Latvia (JA Latvia) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina reģistrēties "European Money Quiz" viktorīnai un 26. martā pulksten 10 tiešsaistē piedalīties nacionālajā finālā. Diviem labākajiem skolēniem no uzvarētāju klases 6. un 7. maijā būs iespēja cīnīties par uzvaru arī 30 Eiropas valstu konkurencē Briselē.

"European Money Quiz" viktorīna ir Eiropas Banku federācijas (EBF) iniciatīva, kas tiek īstenota sadarbībā ar banku asociācijām 30 Eiropas valstīs. Šis ir otrais gads, kad EBF un tās biedri, ar bezmaksas mācību platformas "Kahoot!" palīdzību, veicinās finanšu pratību Eiropas skolēnu vidū. "Pagājušajā gadā viktorīnā piedalījās 48 klases ar gandrīz 1000 skolēniem no visas Latvijas, un gatavošanās posmā finanšu pratības viktorīnas tika izspēlētas 3400 reižu, piedaloties 8900 spēlētājiem," saka Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja. "Finanšu pratība, tāpat kā digitālās prasmes, ir viena no mūsdienu pamata prasmēm. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un "Kahoot!" platformu, vajadzīgās prasmes var interaktīvā veidā gan apgūt, gan pārbaudīt, padarot mācību procesu daudzveidīgu un jautrāku," piebilst vadītāja.

2018. gadā nacionālajā atlasē uzvarēja Ogres 1. vidusskolas 7.b klase ar skolotāju Noru Heinrihsoni. "Piedalīšanās un uzvara Latvijas mērogā pagājušā gada "European Money Quiz" bija mūsu klases brīnums un lielākais prieks. Sajūsmas gaviles, vienotība un spēja skolēniem noticēt saviem spēkiem - emocijas, kuras neaizmirsīsim. Šī konkursa ietvaros, mācījāmies to, kas ikdienas mācību programmā skolēniem nav paredzēts, bet ir ļoti noderīgs ekonomiski pamatotu un drošu lēmumu pieņemšanā: sākot no banknošu pretviltošanas elementiem un beidzot ar operatīvo līzingu - no vienkāršā uz sarežģīto, un bez gala aizraujoši," atzina skolotāja.

JA Latvia vadītājs Jānis Krievāns: "Finanšu pratību vēlams apgūt jau skolas solā, kad tas ir vairāk kā izklaidējošs pasākums nākotnes zināšanu vārdā. Jau vairāk nekā 20 gadus mēs Latvijas skolēniem mācām izprast uzņēmējdarbības nianses, lai motivētu viņus kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem vai vienkārši labiem darbiniekiem, kas spēj pārvaldīt savas finanses iespējami labākā un efektīvākā veidā. Ņemot vērā, ka skolu jaunatne ir mūsu nākotne, ir tikai likumsakarīgi, ka mēs ieguldām viņu izglītošanā visdažādākās jomās."

Šogad klases, kuras Latvijas nacionālajā finālā iegūs visvairāk punktu skaitu, vienu dienu aprīlī varēs piedalīties "SEB" bankas un "Swedbank" izglītojošās aktivitātēs, informē Finanšu nozares asociācijas pārstāve Kristīne Mennika.

Par "European Money Quiz" viktorīnu

"European Money Quiz" viktorīnu spēlē bezmaksas mācību platformā "Kahoot!", un tā ietver jautājumus par finansēm, matemātiku, kiberdrošību un tiešsaistes banku. Abos finālos jautājumi bija latviešu valodā, bet pati "Kahoot!" platforma ir angļu valodā.

Finanšu nozares asociācija ir izveidojusi dažādas viktorīnas latviešu valodā "Kahoot!" platformā, lai palīdzētu skolēniem uzlabot finanšu pratības līmeni un sagatavoties nacionālajam finālam.

Vairāk par viktorīnu vari uzzināt šeit.

