Spēļu pēcpusdiena un Pārdaugavas svētki: 8 pasākumi aizraujošām brīvdienām ar ģimeni

Šajās maija brīvdienās krāšņie pasākumi tā vien aicina visu ģimeni pabūt pie dabas un izbaudīt siltās saules starus. "Kurp.es" komanda sagatavojusi nelielu pasākumu ceļvedi ģimeniskai atpūtai brīvdienas, kur varēsi atrast gan dažādus pagalma svētkus, gan pasākumus sportiskās un senatnīgās noskaņās, kā arī ikgadējo Muzeju nakti ar tās aizraujošo šī gada tematiku.

Muzeju nakts 2019

18. maijā no pulksten 18 vecākiem būs iespēja aizvest savus bērnus uz Latvijas aizraujošākajiem muzejiem un aplūkot interaktīvās izstādes bez maksas. 2019. gada Muzeju naktī muzejos tiks celti godā visu laikmetu un visu novadu varoņi un izdzīvoti viņu varoņstāsti, jo šī gada tēma ir "Tālavas taurētājs".

Pārdaugavas svētki 2019

18. maijā no pulksten 11 Arkādijas parkā tiks svinēti Pārdaugavas svētki. Šajā dienā parkā, tā apkārtnē un citviet Pārdaugavā tiks piedāvāta daudzveidīga kultūras, izklaides, izglītojošo un sporta pasākumu programma, kas aktualizē Pārdaugavas apkaimju īpašās kultūrvides un kopienu vērtības.

TIK ielas

18. maijā no pulksten 12 "Street Food Latvia" aicina visus apkaimes iedzīvotājus iepazīties ar Tallinas ielas kvartālu un tā rezidentiem urbānos pagalma svētkos. Varēs veidot urbānos puķu podus, stādīt augus, klausīties komisku literatūru, ļauties mirklim, atklāt jaunu gaismas objektu un darīt daudz ko citu.

Spēļu pēcpusdiena

Vai esat gatavi izaicināt ģimeni uz kārtīgu spēļu pēcpusdienu? Draugu un ģimenes lokā "Avotu Ezītī miglā" 18. maijā no pulksten 16 būs iespēja uzspēlēt tādas spēles kā "Katanas ieceļotāji", "Carcassonne", "Šurpu-Turpu", "The Mind", "King of Tokyo", "ICECOOL" un daudzas citas populāras galda spēles.

