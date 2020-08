SPKC organizēs nodarbības pusaudžiem par roku higiēnu un jaunietēm par krūšu veselību

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) šā gada augustā sāk divu izglītojošo pasākumu kompleksu īstenošanu: 5. līdz 7. klašu skolēniem par roku higiēnas ievērošanu "Tava veselība Tavās rokās!" un 8. līdz 12. klašu meitenēm par krūšu veselību.

Bezmaksas nodarbības pusaudžiem (5.–7. klase) par roku higiēnas ievērošanu:

Roku higiēnas ievērošana ir būtisks profilakses pasākums vairāku infekcijas slimību profilaksei. Pareizas roku mazgāšanas kultūru ir svarīgi apgūt jau bērnībā, jo tieši bērnībā un pusaudžu gados apgūtie veselības paradumi saglabājas visas dzīves garumā. Izpratnei un iemaņām par roku higiēnas ievērošanu jāsākas ģimenē un jāturpinās tālākajā izglītības posmā. Būtiski bērniem un pusaudžiem saistošā veidā ne tikai skaidrot, kad jāmazgā rokas, bet arī mācīt pareizu roku mazgāšanas tehniku.

Pēdējo četru gadu laikā SPKC kopumā ir īstenojis vairāk nekā 1000 nodarbības no piecu līdz astoņu gadus veciem bērniem (kopā izglītojot aptuveni 17 000 dalībnieku) par personīgo higiēnu, tai skaitā, skaidrojot roku mazgāšanas nozīmi slimību profilaksē. Šogad pirmo reizi šādas nodarbības tiks organizētas pusaudžiem. Plānots īstenot 371 izglītojošu pasākumu visā Latvijā, kuros piedalīsies vairāk nekā 5000 pusaudžu. Viena pasākuma ilgums būs 40 minūtes.

Pusaudžiem saistošā, viegli uztveramā un interaktīvā veidā tiks skaidrota roku mazgāšanas nozīme ikdienā, roku higiēnas neievērošanas sekas, kā arī apgūta pareizu roku mazgāšanas tehnika. Visiem pasākuma dalībniekiem tiks dāvināts informatīvais materiāls par roku mazgāšanas nozīmi "Tava veselība Tavās rokās!", bet pedagogiem – metodiskais materiāls darbam ar 5.-7. klašu skolēniem par roku higiēnas ievērošanu.

Vairāk informācijas par pasākumiem var iegūt, kā arī tiem pieteikties var, rakstot uz nodarbibas@izglitibaspasakumi.lv vai zvanot projekta vadītājam Andrim Čeksteram, tālruņa numurs 20006250. Pasākumi var tikt īstenoti arī nometnēs, interešu izglītības iestādēs, dienas centros utml.

Bezmaksas nodarbības par krūšu veselību un to pareizu pašpārbaudes veikšanu meitenēm vecumā no 14 līdz 18 gadiem (8.–12. klase):

Krūts vēzis ir visbiežāk diagnosticētais ļaundabīgais audzējs sievietēm pasaulē. Arī Latvijā krūts vēzis ir biežākais reģistrētais ļaundabīgais audzējs un visbiežākais nāves cēlonis ļaundabīgo audzēju grupā sievietēm. Lai veicinātu savlaicīgu krūts audzēja atklāšanu un samazinātu mirstību, jāveicina izpratne par krūšu veselības nozīmi un krūšu pašpārbaudes veikšanu kā daļu no rūpēm par sevi.

Kopš 2017. gada SPKC ir organizējis 104 nodarbības, kurās kopskaitā piedalījās 1500 10.-12. klašu meitenes. Šogad nodarbības tiek paplašinātas, iekļaujot arī 8. un 9. klašu vecuma grupas meitenes.

Programmas ir izstrādāta sadarbībā ar ārstu – ginekologu. Pasākumu ietvaros tiks izmantotas interesantas un jaunietēm saistošas metodes tēmas apguvei: video situāciju analīzes, diskusijas, praktiskas iemaņas krūšu pašpārbaudei uz speciālas mulāžas u.c. Būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt par krūšu veselību, to pašpārbaudes pareizu veikšanu un nozīmi, krūts vēža riskiem un to profilaksi un iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes no pasākuma vadītājas (ginekoloģe vai vecmāte). Vienas nodarbības ilgums 40 minūtes, vienā nodarbībā piedalās ne vairāk kā 30 dalībnieces. Nodarbību laikā dalībniecēm tiks izsniegti informatīvi materiāli.

Vairāk informācijas par pasākumiem var iegūt, kā arī tiem pieteikties var, sazinoties ar projekta koordinatori Undīni Piternieci, tālruņa numurs 27627247, e-pasts: undine@onplate.lv Pasākumi var tikt īstenoti arī nometnēs, interešu izglītības iestādēs, dienas centros utml.

Pasākumi dalībniekiem ir bez maksas (to īstenošanu finansē SPKC no valsts budžeta līdzekļiem). Pasākumu laikā tiks ievērotas drošības prasības, lai novērstu riskus Covid-19 izplatībai, uzsver Edīte Tettere, SPKC Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.