'Starp mums bija tāda kā neredzama siena'. Aina Poiša par attiecību plaisas pārvarēšanu ar meitu

Attiecību veidošana bērnu un vecāku starpā ir ļoti sarežģīta, un pat psiholoģijas ekspertiem, kuru padomus uzklausa simti un tūkstoši, pašiem šis ceļš ne vienmēr ir viegls un vienkāršs. "STV Pirmā!" raidījums "Māmiņu klubs" uz sarunu par šo tematu aicinājis populāro ģimenes psihoterapeiti un televīzijas raidījumu vadītāju Ainu Poišu, kura piekrita dalīties arī ar dziļi personiskiem pārdzīvojumiem.

"Mana meita piedzima priekšlaicīgi, uzreiz pēc tam viņu savā aprūpē paņēma mediķi, mēs diezgan ilgi bijām šķirtas. Tas diemžēl ir ietekmējis to, cik grūti mums sākumā gāja ar savstarpējo pieķeršanos – es savu bērnu it kā ļoti mīlēju, rūpējos, ticēju, ka viņa būs vesela un stipra, viņai viss izdosies, bet starp mums bija tāda kā neredzama siena Tikai vēlāk, jau sākot mācīties psiholoģiju, es sapratu, kas bija noticis – tas bija tā sauktais piesaistes pārrāvums, kas mums bija noticis pašā sākumā, un tas traucēja šo ciešo saikni izveidot. Mātes pirmās dienas kopā ar mazo zīdainīti ir ārkārtīgi svarīgas, bet mums to nebija," skaidro mamma un psihoterapeite.

Tagad Ainas attiecības ar pieaugušajiem bērniem ir patiesi lieliskas. Kā viņai izdevies tādas izveidot, pārvarot sākotnējo plaisu, un kādus padomus dos psihoterapeite pieaugušo bērnu vecākiem – skaties šajā video!