Ekonomikas un kultūras augstskolas studenti sadarbībā ar mediķiem radījuši datorspēli kā alternatīvu veselības mācībai, informēja idejas autoru, veselības uzņēmumu grupas AS "Repharm" pārstāve Līga Ribkinska.

Spēle "Veselībnieks" paredzēta jaunākā skolas vecuma bērniem.

Ribkinska sacīja, ka Latvijā par veselību, veselīgu dzīvesveidu un ķermeni skolā integrēti runā vairākos mācību priekšmetos, tostarp sociālajās zinībās, bioloģijā un ētikā, kā arī audzināšanas stundās. Vecāki dažkārt ir pārliecināti, ka svarīgāko iemācīs skolā, bet no skolas puses jūtama paļāvība, ka svarīgāko informāciju par veselību bērns iegūs no vecākiem.

Ārsti šo situāciju uzlūko ar bažām, un šī iemesla dēļ radīta datorspēle "Veselībnieks". Tā ir personālo un pārnēsājamo datoru interneta pārlūka platformas viktorīnas tipa datorspēle, kas desmit tematiskās sadaļās ietver ārstu sagatavotus 450 jautājumus.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis Reinis Siliņš sacīja, ka spēli redz kā vienu no daudzajiem primārās profilakses soļiem, kas uzlabo sabiedrības veselību kopumā. "Spēli droši iesaku vecākiem, lai spēlē to kopā ar saviem bērniem, izzina veselīga dzīvesveida pamatlietas, arī dažādas slimības, tādējādi spējot no tām izvairīties. Tā var būt kā interaktīva nodarbības daļa skolā, kā jauns, lietderīgs rīks mācību procesam," norādīja Siliņš.

Datorspēles nodošana lietotājiem notiks 12. februārī pulksten 15 Ekonomikas un kultūras augstskolā. Pasākuma laikā notiks ekspertu diskusija, kurā tiks izteiktas rekomendācijas, kā arī ieteikumi pedagogiem un vecākiem.

Spēles tehnisko un māksliniecisko pusi veidojuši Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas "Datorspēļu dizains un grafika" studējošie un docētāji.

AS "Repharm" ir veselības aprūpes jomā strādājošu Latvijas uzņēmumu grupa, kas apvieno AS "Sentor Farm aptiekas" (pārvalda un attīsta "Mēness aptieka" zīmolu), AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija", AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" un AS "Recipe Plus".

