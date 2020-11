'Supervaroņu tērpi' nonākuši pie pirmajiem pacientiem, lai rehabilitāciju varētu turpināt mājās

Pirmie trīs rehabilitācijas centra "Poga" pacienti saņēmuši jaunos "Supervaroņu tērpus" – Mollii terapeitiskos kostīmus, vēsta "Ziedot.lv" pārstāvji. Bērniem ar kustību traucējumiem rehabilitācija ir nepārtraukts process. Tās turpināšana ir liels izaicinājums tiem mazajiem pacientiem, kuri šobrīd nevar saņemt klātienes ambulatoru rehabilitāciju. Mollii jaunā tehnoloģija ievērojami atvieglos bērnu fizisko stāvokli un ar vecāku asistēšanu ļaus saņemt fizioterapeita atbalstu attālināti. Jau šodien pirmie trīs bērni ar kustību traucējumiem – Edžus no Gulbenes novada, Markuss no Dzērbenes pagasta un Nikola no Dobeles novada – lieto "Supervaroņu tērpus" mājās.

Centra "Poga" speciālisti pauž: "Attālināta rehabilitācija bez papildu aprīkojuma šiem bērniem nav iespējama, jo bez speciālista tiešas asistēšanas viņi nespēj izpildīt vingrojumus. Savukārt bērni ar cerebrālo trieku ir Covid-19 riska grupa, jo plaušu nepietiekamas funkcionēšanas dēļ infekcijas gadījumā tas nopietni apgrūtina elpošanu."

Tādēļ "Poga" speciālisti sadarbībā ar Zviedrijas uzņēmumu "Exoneural Network, ieviesuši atbalsta programmu "Supervaroņa tērps", kas ievērojami atvieglos bērnu fizisko stāvokli un ļaus vecākiem palīdzēt bērniem veikt vingrinājumus mājās.

Pavasarī, izplatoties Covid-19 pandēmijai, "Ziedot.lv" uzsāka ziedojumu vākšanu, lai Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem nodrošinātu iespēju saņemt rehabilitāciju mājās. Pirmo atbalstu sniedza mecenāte Ināra Tetereva, ziedojot 22 000 eiro. Mecenātei pievienojās gan līdzcilvēki, kuru ziedojumus dubultoja ERAB Kopienas iniciatīva, gan uzņēmumi, kuriem rūp "Poga" mazo pacientu nākotne un spēja pilnvērtīgi dzīvot.

Par ziedojumiem tika iegādāti 40 "Supervaroņu tērpi", apmācīti un sertificēti septiņi speciālisti, kā arī uzsākta atbalsta programma pacientiem.

"Pēc pirmās reizes, kad Edžus izmēģināja "Supervaroņu tērpu", bija lieliski rezultāti, īsts "wow!". Pēc tērpa lietošanas Edžus varēja iztaisnot rokas, grozīt plaukstu locītavas, staigāt sānus, kas agrāk nekad nebija iespējams. Šīs lietas Edžum ir liels sasniegums, un mūs tas ļoti patīkami pārsteidza!" stāsta Edžus māmiņa.

"Supervaroņa tērps" Mollii ir ierīce – terapeitisks kostīms ar 58 elektrodiem, kurus katram pacientam var individuāli pielietot. Speciālisti izmanto datorprogrammu, lai pielāgotu aktīvos elektrodus un to intensitāti (kādi muskuļi jāaktivizē ar strāvas palīdzību). Katra pacienta iestatījumi tiek saglabāti Mollii vadības blokā. Mollii ierīci pielieto terapijās cilvēkiem ar spastiskumu un cita veida motoriem kustību traucējumiem smadzeņu paralīzes, insulta, smadzeņu bojājumu, muguras smadzeņu traumas vai citu neiroloģisku traumu dēļ. Molli var izmantot arī ar spastiskumu saistītu sāpju mazināšanai. Kostīms tiks lietots mājas apstākļos, bet speciālists konsultēs attālināti. Viena sesija mājas apstākļos ilgst 60 minūtes, un terapeitiskais efekts ilgst līdz pat 49 stundām.

Ziedojumu vākšana portālā "Ziedot.lv" turpinās, jo atbalstu lūdz vēl citi bērni.