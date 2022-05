Tapusi mācību filma par pusaudžu ņirgāšanos. Noskaties!

Veselības ministrija (VM) kopā ar ekspertiem izstrādājusi mācību filmu pusaudžiem, kas skolotājiem palīdzēs darbā ar ņirgāšanās problemātikas risināšanu. Filmā ar praktiskām situāciju izspēlēm un eksperta komentāriem ir skaidrota ņirgāšanās būtība, pazīmes, sekas, kā arī piedāvāti rīcības principi gadījumos, kad pusaudži saskaras ar ņirgāšanās situācijām.

Mācību filma ir tapusi VM informatīvās kampaņas "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" īstenošanas gaitā.

Filmas saturisko pamatu veido īpaši šai kampaņai pielāgota pieeja "ATĀ ņirgāšanās!". Tā ir balstīta zinātniskos pētījumos, jomas profesionāļu darbā ar pusaudžiem un līdzīgām pieejām citviet Eiropā, kas ir pielāgotas Latvijas skolu realitātei, stāsta filmas veidotāji.

"Ņirgāšanās situācijas var būt ļoti dažādas, tomēr visos gadījumos rīcības pamatprincipi ir nemainīgi – tās ir attiecības, tehnikas un ātra rīcība ņirgāšanās situāciju gadījumā. Mācību filmā šie aspekti ir aptverti no visām ņirgāšanās situācijā iesaistītajām lomām – upura, pāridarītāja un vērotājiem. Svarīgi uzsvērt, ka no ņirgāšanās cieš visas iesaistītās puses – pieaug psihiskās un fiziskās veselības riski, pasliktinās pusaudžu pašvērtējums un spēja kādam uzticēties, kā arī pazeminās sekmes un tālākās dzīves panākumi," skaidro viens no kampaņas ekspertiem, filmas scenārija līdzautors un pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Konstantinovs.

Mācību filma bez maksas ir pieejama vietnē "Esparveselību.lv" un VM "Youtube" kontā. VM kopā ar jomas ekspertiem aicina vecākus un pusaudžus kopā noskatīties šo filmu un apspriest gan atspoguļotās situācijas, gan bērnu pieredzi skolā.

Mācību filmu varēs izmantot arī skolā audzināšanas stundās, lai kopā ar pusaudžiem skatītos un apspriestu ar ņirgāšanās problemātiku saistītus jautājumus. Kā papildmateriāls filmai ir plakāts par to, kā rīkoties un kur vērsties ņirgāšanās situāciju gadījumā. Šo plakātu skolotāji, skolu vadība vai paši pusaudži ir aicināti izdrukāt un izvietot klašu telpās. Plakāts būs lejupielādējams "Esparveselību.lv" kampaņas sadaļā.

Foto: Publicitātes attēli

"Informatīvs plakāts ar rīcības pamatprincipiem ņirgāšanās situāciju gadījumā ir vienkāršs, bet efektīvs veids, kā ziņot par ņirgāšanos un kopīgiem spēkiem to novērst, jo šobrīd nereti veidojas situācija, kad informācija par ņirgāšanās problēmas esamību līdz skolotājiem un atbalsta personālam nemaz nenonāk, kā rezultātā tā netiek risināta," piebilst Konstantinovs.

Pirms publicēšanas mācību filma tika parādīta vairāk nekā 40 pusaudžiem, lai precīzi noskaidrotu, vai tā atbilst pusaudžu vajadzībām. Pilotēšanas rezultāti liecina, ka pusaudži pozitīvi atsaucas par filmas saturu un ar ņirgāšanos saistīto aspektu skaidrojumu. Gandrīz 80 procenti pusaudžu ieteiktu to noskatīties arī saviem draugiem.

"Pilotēšanas laikā vēlreiz apstiprinājās tas, ka ņirgāšanās pusaudžu vidū ir ļoti aktuāla problēma, kuru pusaudži, vecāki un skolotāji ne vienmēr spēj atpazīt un atbilstošā veidā risināt. Tomēr jau uzreiz pēc filmas noskatīšanās pusaudži gan savstarpēji, gan kopā ar skolotājiem sāka diskutēt par ņirgāšanās situācijām un vēlamo rīcību, nokļūstot katrā no filmā attēlotajām lomām," stāsta kampaņas eksperts, bērnu un jauniešu atbalsta organizācijas "Plecs" vadītājs Jānis Erts.

"Lai arī pusaudžu mācību filmas veidošana bija izaicinošs darbs, lielu gandarījumu sniedza pusaudžu neviltotā interese gan par šo problēmu, gan piedalīšanos pašā filmēšanās procesā. Tādēļ īpašu paldies filmas tapšanā vēlos teikt Valmieras Viestura vidusskolas talantīgajiem pusaudžiem, kuri piedalījās filmā, kā arī atsaucīgajiem un ieinteresētajiem skolotājiem un skolas direktoram, bez kuru atbalsta galarezultāts nebūtu tik vērtīgs," par filmas tapšanu stāsta režisore Liene Laviņa.

Mācību filmai tiks pievienots surdotulkojums, kā arī tā tiks pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem un bērniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem.

Par kampaņu

Sabiedrības informēšanas kampaņa "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" ilgs līdz šī gada oktobrim un tiks īstenota divos aktīvajos posmos – pavasarī un rudenī. Kampaņas laikā sadarbībā ar jomas ekspertiem tiks izstrādāti praktiski un informatīvi materiāli pusaudžiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolu vadībai, kā arī īstenotas reklāmas aktivitātes televīzijā, vidē, radio, drukātajos un digitālajos medijos.

Kampaņas pirmajā posmā tiks publicēta mācību filma par pusaudžu ņirgāšanos, ko skolas varēs izmantot kā mācību un uzskates materiālu.

Līdz kampaņas otrajam posmam tiks izstrādāti digitālie kursi pedagogiem – videolekcijas kopā ar papildmateriāliem par ņirgāšanās problemātiku, rīcību ņirgāšanās novēršanā un saziņā ar vecākiem.

Tāpat līdz kampaņas otrajam posmam tiks izstrādāta videosimulācija – dažādu ar ņirgāšanos saistītu situāciju izspēle ar mērķi izglītot pusaudžu vecākus par vēlamo rīcību gadījumā, ja bērns skolā saskaras ar ņirgāšanos.