Testējot 220 bērnu rotaļlietas, 175 neatbilda prasībām; EK mudina vairāk domāt par drošības riskiem

Vecākiem ir svarīga bērnu drošība gan ikdienas aktivitātēs, gan rotaļājoties, gan esot ceļā. Tāpēc Eiropas Komisijas (EK) projektā "Saskaņota rīcība produktu drošuma jomā" (CASP) pērn īpaša uzmanība pievērsta dažādām nepārtikas precēm bērniem. Nule publicētajā "CASP 2020" pārskatā eksperti vērš uzmanību uz dažādiem riskiem un aicina vecākus rūpīgi pārbaudīt drošuma aspektus.

Izvērtējot aktuālākas problēmas tirgus uzraudzībā, 2020. gadā CASP fokusējas uz septiņām nepārtikas produktu kategorijām, un lielākā daļa no tām bija bērnu preces. Jāatgādina, ka, pēc EK teiktā, ne vienmēr problēmas, kuru dēļ izstrādājumi neatbilst prasībām, ietver nopietnu risku, norāda Elīna Valaine, "Public ID" projektu vadītāja.

Kopumā testēja 507 preču paraugus. Proti, rotaļlietās pētīja nitrozamīnu (iespējami kancerogēnu vielu) klātbūtni, pārbaudīja spēļu aprīkojumu izmantošanai mājās un ārpus telpām, bērnu pakaviņus, bērnu grozveida gultiņas un guļammaisus, kabeļus, nelielas virtuves ierīces un bērnu autosēdeklīšus. Tāpat padziļināti testēja metālu sastāvu juvelierizstrādājumos, kurus var iegādāties tiešsaistē.

Kā atklāj "CASP 2020" pārskats, 70 procenti jeb 355 no 507 produktiem neatbilda vismaz vienai no pārbaužu veikšanas plānos noteiktajām prasībām. Kopumā no tirdzniecības izņemtas 34 preces, 15 no tām – bērnu rotaļlietas. Savukārt no visiem pārbaudītajiem paraugiem 30 izstrādājumiem piešķirta augsta riska pakāpe. Jāpiebilst, ka vairums jeb 42 procenti drošības prasībām neatbilstošo preču bija ar zemu risku.

Kategorijā "Bērnu pakaviņi, bērnu grozveida gultiņas un guļammaisi" konstatēja vislielāko neatbilstošo izstrādājumu īpatsvaru, tikai diviem no 60 produktiem pilnībā atbilstot visām pārbaužu veikšanas plānā noteiktajām prasībām. 97 procenti testēto preču neatbilda prasībām un no tirgus tika izņemti astoņi produkti.

"CASP 2020" projektā 220 rotaļlietu paraugos testēja kaitīgo vielu – nitrozamīnu. 37 procenti no pārbaudītajām rotaļlietām bija baloni, 30 procenti izspiežamās rotaļlietas, bet 33 procenti – pirkstiņkrāsas. Tikai 24 procenti preču atbilda prasībām attiecībā uz marķējumu un brīdinājumiem. Par galvenajiem riskiem šajā kategorijā uzskata lateksa izraisītās alerģijas un iespējamo aizrīšanos, tādēļ vecāki tiek mudināti vienmēr izlasīt visus brīdinājumus un preču iepakojuma un instrukcijās.

No visām pārbaudītajām rotaļlietām, 175 neatbilda prasībām, bet būtisku risku noteica 17 pārbaudītajiem produktiem.

EK aicina vecākus vienmēr būt uzmanīgiem un pirms rotaļlietu ievietot pirkumu groziņā, pārliecināties, ka tā marķēta ar CE zīmi. Tā apliecina produkta atbilstību Eiropas Savienības drošuma prasībām, kas ir vienas no stingrākajām pasaulē.

Aktīvās atpūtas rotaļlietas Eiropas tirgū kļūst arvien populārākas, bet nepareizas montāžas dēļ var rasties apdraudējums to lietotājiem. Projektā kopumā pārbaudīja 61 paraugu, no kuriem 65 procenti bija šūpoles, 10 procenti rotaļlaukumu un 25 procenti spēļu namiņu aprīkojumi.

Būtisku risku noteica tikai vienam paraugam, bet prasībām neatbilstoši bija 48 paraugi. No tirgus kopumā atsauca divus šīs grupas produktus.

CASP testēšanas kampaņā pārbaudīja arī dažādus bērnu auto sēdeklīšus, kas ir ģimenes dzīves neatņemama daļa, ja pārvietojas ar mašīnu. Testiem atlasīja salīdzinoši nelielu paraugu skaitu - kopumā testēja septiņus autosēdeklīšu modeļus bērniem vecumā no dzimšanas līdz četriem gadiem.

Lai arī 57 procenti no tiem bija prasībām atbilstoši, trīs neatbilda dinamikas testiem – tie nenodrošinātu bērniem atbilstošu aizsardzību trieciena gadījumā. Trīs sēdeklīšiem arī trūka marķējuma, kas patērētāju var maldināt un apgrūtināt pareizu sēdeklīša uzstādīšanu. Savukārt vienu auto sēdeklīti izņēma no tirgus.

Lai mazinātu riskus, vecāki ir aicināti, piestiprinot auto sēdeklīti mašīnas salonā, ievērot marķējumu un pievērst īpašu uzmanību norādījumiem par uzstādīšanu.

Inovatīvajā apakšprojektā "CASP Online 2020" pārbaudīja šādas preces: auskarus, gredzenus, kaklarotas un juvelierizstrādājumu komplektus. Kopumā kategorijā bija 179 produkti, 29 procenti no tiem paredzēti bērniem. Vairākums jeb 63 procenti no pārbaudītajiem produktiem bija prasībām atbilstoši. Tomēr katrs trešais testētais izstrādājums saturēja vai izdalīja paaugstinātu bīstamo metālu daudzumu, kas var būt kaitīgi veselībai, it īpaši maziem bērniem.

CASP 2020 testēja arī 89 ierīces, ko plaši ikdienā izmanto Eiropas patērētāji - minikrāsniņas, fritierus, kontaktgrilus un vafeļu pannas un tosterus. Vairāk nekā puse jeb 63 procenti no 89 pārbaudītajiem produktiem neatbilda prasībām attiecībā uz norādījumiem un marķējumu. Savukārt testētie kabeļi un kabeļu spoles uzrādīja vismazāk neatbilstošo izstrādājumu skaitu proporcionāli kopumā testētajiem.

Lai arī atbildīgās iestādes stingri pārbauda preču drošību, neļaujot bīstamiem produktiem nonākt tirgū, arī pašiem vecākiem ir jāpievērš uzmanība rotaļlietu un citu preču kvalitātei un drošumam. Patērētājus aicina vienmēr pārbaudīt, vai izstrādājumam ir pievienota informācija par tā ražotāju, kas var sniegt papildu pārliecību par izstrādājuma drošību.

Ļoti svarīgi ir regulāri pārbaudīt portālu "Safety Gate" – ātrās brīdināšanas sistēmu par bīstamām precēm no visām ES dalībvalstīm. Tajā apkopota jaunākā informācija, vai par noteikto produktu nav iesniegti brīdinājumi.

Tāpat savu pirkumu reģistrācija ir veids, kā pārbaudīt, vai nav izsludināti atsaukumi noteiktajam produktam, tādējādi nodrošinot, ka bīstami izstrādājumi neapdraud jūsu un bērnu veselību.

CASP (Saskaņota rīcība produktu drošuma jomā) projektu mērķis ir rūpēties par vienotā tirgus drošību, apgādājot valstu uzraudzības iestādes ar nepieciešamajiem rīkiem, lai kopīgi testētu preces, noteiktu riskus un īstenotu atbilstošas procedūras to novēršanai un mazināšanai. Otrs CASP projektu mērķis ir veidot jēgpilnu ideju un labāko risinājumu apmaiņu vienotu pieeju, vadlīniju un praktisku rīku izstrādei izplatītāko preču drošuma problēmu risināšanai tirgū.