Tikai izvēlīgiem ēdājiem jādomā par vitamīnu došanu jeb kā vasarā stiprināt bērna imunitāti

Uzturs ir viens no veselības un labsajūtas stūrakmeņiem. Laika posmā no viena līdz trīs gadu vecumam mazuļa organisms attīstās. Šajā laikā īpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošas uzturvielas pareizā daudzumā. Daudzi pasaulē veikti pētījumi pierāda saistību starp uzturu agrā bērnībā un imunitāti, bērnam pieaugot, tādēļ droši var apgalvot, ka tas, kā barojam savu mazuli šodien, atstās būtisku ietekmi uz viņa veselību vēlāk. Kā ar uzturu stiprināt bērnu imunitāti vasaras sezonā, stāsta uztura speciāliste Lizete Puga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Vasara ir īstais laiks, kad stiprināt imunitāti ar dažādu dabas velšu ieviešanu ēdienkartē. Ogas, augļi, dārzeņi, zaļumi – viss, ko piedāvā Latvijas daudzveidīgā daba, ir neatsverams pienesums vērtīgo minerālvielu un vitamīnu rezervju veidošanai ne vien rudens un ziemas sezonai, bet arī turpmākajai dzīvei," stāsta uztura speciāliste Puga, kas specializējas tieši bērnu uztura jautājumos. Viņa rekomendē vasaru izmantot lietderīgi un uzņemt visus iespējamos vitamīnus. No viena līdz trīs gadus veciem bērniem, kuri aktīvi iepazīst pasauli, ir būtiski piedāvāt izmēģināt daudzveidīgu garšu, krāsu un tekstūru ēdienus, lai veidotu veselīgus nākotnes ēšanas paradumus.

Vecākiem jāatceras, ka mazais nav lielais un mazuļa uztura vajadzības var atšķirties no pieaugušo priekšstatiem. Nereti tieši ap šo vecumu – no viena līdz trīs gadiem – māmiņas pārtrauc mazuļa zīdīšanu. Šajā periodā īpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošas uzturvielas pareizā daudzumā. Ņemot vērā ilglaicīgus pētījumus, pediatri un uztura speciālisti iesaka mazuļiem līdz trīs gadu vecumam uzturā iekļaut vai saglabāt piena dzērienus, kas ir speciāli piemēroti viņu organisma vajadzībām. Pateicoties piena dzēriena sastāvā esošajiem mikroelementiem, tādiem kā kalcijs, jods un dzelzs, kas ir ļoti būtiski mikroelementi bērna attīstībai, arī mazuļi, kuri vēl neēd to pašu, ko pārējie ģimenes locekļi, var uzņemt nepieciešamās uzturvielas. Tomēr ir svarīgi mazulim piedāvāt daudzveidīgas un veselīgas maltītes, pakāpeniski radinot bērnu pie garšu un tekstūru daudzveidības.

Saule, treknās zivis, olas un piens – vitamīna D rezervju stiprināšanai

Lielāko daļu D vitamīna mazulis saņem dabiskā veidā no saules stariem, atrodoties ārā siltajos gada mēnešos. D vitamīna deficīts var kavēt bērna augšanu, tādēļ vasara ir īstais laiks, kad ļaut bērnam rotaļāties ārpus telpām un uzņemt nepieciešamo D vitamīna devu, jo ar pārtiku tas var izrādīties sarežģīti – vitamīnu D satur salīdzinoši neliels produktu klāsts.

Vasarā ieteicams mazuļa maltītēs iekļaut ar vitamīnu D bagātinātus pārtikas produktus, piemēram, brokastu pārslas, putras un atsevišķus piena produktus, kā arī neaizmirst ar taukvielām bagātus pārtikas produktus – zivis, olas, augu eļļas, kas veicinās vitamīna D veidošanos organismā.