Turpmāk par plānoto vizīti 'Stradiņos' pacientiem atgādinās robots Nils

Lai pacientiem atgādinātu par pierakstu uz vizīti vai izmeklējumu, no 15. jūlija Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca sāk izmantot robotzvanu, vēstīts slimnīcas "Facebook" lapā. Informācija liecina, ka robotizētais atzvans vienmēr tiks veikts no viena tālruņa numura, līdz ar to pacienti to varēs ierakstīt telefonā vai piefiksēt citādā veidā.

Tālruņa numurs, no kura tiks veikts zvans, būs 67133010. Piemēram, 15. jūlijā robots vārdā Nils zvanīs un atgādinās par pierakstu pacientiem, kuriem vizīte plānota trešdien, 20. jūlijā. Sazvanītajam pacientam būs četras izvēles iespējas: apstiprināt vizīti, to atteikt, norādīt, ka zvans uz viņu neattiecas, kā arī izvēlēties ziņu noklausīties vēlreiz. Ja gadījumā pacients nebūs sazvanīts, robots pēc četrām stundām zvanīs atkārtoti, kā arī pacientam būs iespēja pašam atzvanīt robotam un saņemt informāciju par pierakstu sev ērtā laikā un vietā.

Viens no robotzvana piemēriem: "Sveicināti! Atgādinām, ka esat pierakstīts Stradiņa slimnīcā pie speciālista: neirologs Zanda Ozola, 12. maijā pulksten 9. Lūdzam ierasties savlaicīgi reģistratūrā, ieeja Ā1. Lai apstiprinātu ierašanos – nospiediet taustiņu 1. Lai atteiktu pierakstu – nospiediet taustiņu 2. Lai noklausītos atkārtoti – nospiediet taustiņu 3. Ja šis zvans neattiecas uz jums – nospiediet taustiņu deviņi."

Klientu informācijas un apkalpošanas daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa teic: "Būtiska robotzvana priekšrocība ir atslogots personāla resurss, liela apjoma datu apstrāde un pacientu informēšana īsā laika periodā. Līdz šim zvanu centrā ik dienu bija nepieciešami astoņi darbinieki, kuri atzvanīja, lai atgādinātu par pierakstu un pārliecinātos, ka pacienti uz vizīti ieradīsies. Prognozējam, ka līdz ar robotzvana ieviešanu pacientu sazvanīšanai būs nepieciešams ievērojami mazāks darbinieku skaits, tādējādi varēsim palielināt darbinieku skaitu, kuri ikdienā saņem pacientu zvanus."

Slimnīcas pārstāvji atgādina, ka ārstu pieņemšana un izmeklējumi notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties iespējams pa vienoto pieraksta tālruni 67069280 vai izmantojot e-pierakstu slimnīcas mājaslapā "stradini.lv".

Ja robotzvanam neizdosies pacientu sazvanīt vai netiks apstiprināta ierašanās, nākamajā dienā šo pašu pacientu saszvanīs slimnīcas darbinieks. Robotzvans pacientiem zvanīs trīs dienas pirms plānotās vizītes.