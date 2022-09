Uzdāvini 100 dolārus un pelni. PTAC brīdina patērētājus par jaunām piramīdveida shēmām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saņēmis informāciju par kārtējo piramīdveida ("Ponci") shēmu, kurā tiek aicināti iesaistīties patērētāji, solot lielu peļņu. Dati par to, vai shēma ir likumu prasībām atbilstoša, tiek slēpti, pamatojot to ar brīvprātīgu dāvināšanu.

"YouTube" platformā izplatīts aicinājums iesaistīties piramīdveida shēmā "Gift of Legacy", solot līdz pat 42 700 dolāru lielu peļņu, sākotnēji investējot (dāvinot) 100 dolārus. Videomateriālā izskaidrota shēmas būtība – "dāvinot" 100 dolārus un piesaistot vismaz divus jaunus "dāvinātājus", jaunais dalībnieks nonāk nākamajā kārtā, savukārt brīdī, kad katrs no piesaistītajiem "dāvinātājiem" atkal būs atradis vismaz divus "dāvinātājus", dalībnieks nonāk tālāk nākamajā kārtā. Pēc vēl viena šāda cikla atkārtošanās tiek saņemta iespēja kļūt par to personu, kas pati saņem "dāvinājumus" (attēlā Nr.2 – Legend). Kļūstot par saņēmēju un veicot jau lielākas iemaksas nākamajā līmenī, tiek piedāvāts pakāpeniski saņemt "dāvanās" līdz pat 42 700 dolāriem. Tādējādi sākotnēji jaunam dalībniekam kā "dāvinātājam" jāsamaksā 100 dolāri, otrajā līmenī 400, trešajā līmenī 1600 un ceturtajā jau 5 000 dolāru, par to solot pasakainu peļņu 42 700 dolāru apmērā. Vienlaikus videomateriālā nepārtraukti tiek mudināts veidot savu "komandu", proti, piesaistīt jaunus "dāvinātājus", kas palīdzēs ātrāk sasniegt mērķi. PTAC brīdina, ka šī ir klasiska piramīdveida shēma un aicina patērētājus šādā un līdzīgās shēmās neiesaistīties, ziņo Sanita Gertmane no PTAC.

Foto: Youtube

Piramīdveida shēmas būtība un sarkanie karogi (brīdinājumi, kuriem jāpievērš uzmanība):

Nepieciešama sākuma investīcija;

Nepieciešams piesaistīt jaunus investorus;

Peļņa tiek gūta no piesaistīto investoru līdzekļiem, nevis no reālas komercdarbības. Foto: Youtube

Papildu sarkanie karogi:

Kārdina ar neparasti lielu peļņu, solot – jo vairāk ieguldīsi, jo vairāk saņemsi;

Uzsver vienkāršību un minimālu ieguldījumu (materiālo un nemateriālo);

Rada iespaidu par darbības likumību;

Tiek izmantotas globālas maksājumu sistēmas ("Wise", "Paypal", kriptovalūta u.c.).

Brīdinājums par līdzīgām shēmām:



shēmas var tik slēptas aiz reālas komercdarbības (piemēram, ceļojumu pirkumiem, kosmētikas līdzekļu pārdošanas/izplatīšanas u.tml.), tomēr galvenā shēmas ideja paliek nemainīga – jaunu personu iesaistīšana un kapitāla piesaiste bez reālas preču/pakalpojumu nodrošināšanas vai to izmaksas attiecībā pret solīto peļņu ir niecīgas.

PTAC norāda, ka piramīdveida shēmas krahs iestājas brīdī, kad shēmai vairs nepievienojas jauni dalībnieki. Līdz ar to no šādām shēmām parasti lielākie ieguvēji ir shēmas radītāji, savukārt patērētājs var zaudēt visus ieguldītos (investētos, dāvinātos) līdzekļus. Piramīdveidu shēmu veidošana un atbalstīšana ir aizliegta saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, līdz ar to katrs, kurš veido vai atbalsta (tajā skaitā publicē "YouTube" materiālus) piramīdveida shēmu, var tikt saukts pie atbildības. Galvenos shēmas veidotājus un īstenotājus var sodīt saskaņā ar Krimināllikumu par krāpšanu.

Turklāt, pārsūtot naudas līdzekļus vai līdzekļus, kuriem ir mantiska vērtība (kriptovalūtas, NFT u.c.) nepazīstamām personām, līdzekļu pārsūtītājs riskē ar Starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu. PTAC atgādina, ka nacionālo un starptautisko sankciju ievērošana ir ikkatras personas pienākums, par kuru pārkāpšanu draud kriminālatbildība.

PTAC atgādina – ja kaut kas ir izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, visdrīzāk tā nav patiesība.