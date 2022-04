Var pieteikties tiešsaistes nodarbībām par mutes veselību bērniem 'Veseli zobi!'

Sertificēta zobu higiēniste un trīs bērnu mamma Liene Altroka ir nolēmusi dalīties ar savām zināšanām un pieredzi plašāk, tādēļ piedāvā "Zoom" nodarbību par mutes veselību bērniem vecuma posmā no 0-12 gadiem. Nodarbība plānota 21. aprīlī pulksten 11.

Kā stāsta higiēniste Liene, viņa jau vairāku gadu garumā vada nodarbības skolās un bērnudārzos par mutes veselību: "Ir jauki dalīties un izglītot bērnus, tomēr pieredze rāda, ka būtiskāk ir motivēt un izglītot vecākus."

Nodarbībā tiks stāstīts svarīgākais par zobu kopšanu šajā vecuma posmā, proti:

Kad un kā rūpēties par maza bērna zobiem;

Zobu nozīme bērna dzīvē;

Pareizas kopšanas metodes;

Būtiskākās problēmas un risinājumi;

Jautājumi un atbildes.



Pieteikties nodarbībām var, rakstot uz e-pastu: liene.altroka@gmail.com.

Dalības maksa: brīvprātīgais ziedojums.

