Vientuļos vecākus aicina uz bezmaksas atbalsta grupām

Vecākiem, kuri bērnus audzina vieni vai bez otra vecāka klātbūtnes, tiek veidotas īpašas atbalsta grupas, kurās vecāki saņems emocionālu atbalstu un uzzinās, kā saprast un atbalstīt bērnu, kā rūpēties par savu pašsajūtu, kā veidot attiecības un karjeru.

Trešā daļa Latvijas bērnu aug ģimenēs, kur vecāki dažādu iemeslu dēļ nav kopā. Šādās ģimenēs vecāki sastopas ar papildu izaicinājumiem. Atbalsta grupa vecākiem, kas audzina bērnus vieni vai atsevišķi, ir iespēja satikties ar citiem vecākiem līdzīgā situācijā, dalīties pieredzē, sniegt un saņemt atbalstu no citiem vecākiem un grupu vadītāja, sertificēta psihologa. Vecāki saņems atbalstu, lai atrastu resursus sevī, apkārtējos un radītu drošu un labvēlīgu vidi sev un bērniem.

Līdzšinējās atbalsta grupās iezīmējušās vairākas tēmas, kas aktuālas daudziem vecākiem:

Kā saprast un atbalstīt savu bērnu

Pētījumi liecina, ka bērniem viena vecāka ģimenēs biežāk ir emocionālas un uzvedības grūtības. Tomēr tas nav neizbēgami. Lielākā daļa bērnu, kas izaug viena vecāka ģimenēs, ir veiksmīgi un spēj būt tuvās attiecībās, veidot ģimeni un parūpēties par savu labklājību.

Kā parūpēties par sevi, savu pašsajūtu

Vecāki, kuri audzina bērnu vieni, daudz lielākā mērā nekā vecāki, kuri audzina bērnu ar partneri, ir pakļauti stresam, nomāktībai, vainas izjūtai, emocionālam un fiziskam izsīkumam, kas savukārt var radīt problēmas attiecībās ar bērnu un citiem cilvēkiem. Ir jāmācās ikdienas rūpēs nepazaudēt savu būtību un saglabāt labu garīgo un fizisko veselību.

Kā veidot drošas un cieņpilnas partnerattiecības turpmāk

Bieži vien sievietēm un vīriešiem, kuri ir šķīrušies vai kuriem nav iespēju dzīvot kopā ar otru, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir veseliem un apmierinātiem iziet no pāra attiecībām un izveidot konstruktīvas un uz sadarbību vērstas vecāku attiecības. Nodarbību dalībniekiem būs iespēja palūkoties uz savu esošo un no izcelsmes ģimenes gūto pieredzi un attieksmi pret konfliktu, atklāt jaunas iespējas produktīvai un uz abu pušu vajadzībām vērstai komunikācijai un konfliktu risināšanai.

Kā veidot karjeru un rast finansiālu drošību

Vecākiem, kuri savus bērnus audzina vieni, bieži pienākumu un atbildības nasta ir nogurdinoši liela. Rūpēm par bērnu izglītošanu, veselību un emocionālo labklājību klāt nāk arī virkne finansiālo vajadzību. Reizēm dzīve atgādina traukšanos ātrvilcienā – darbs, mājas, rūpes par bērniem, darbs, mājas, rūpes par bērniem… Nepieciešams apstāties un veltīt laiku sev.

Atbalsta grupā vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē un ar speciālistu atbalstu rast resursus, lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos par bērna un savām vajadzībām un mazinātu riskus bērna attīstībai, kas var būt viena vecāka ģimenē.

Atbalsta grupas notiks dažādās Rīgas pilsētas apkaimēs:

No 8. oktobra piektdienās no pulksten 9 līdz 11 K. Barona ielā 15, Rīgā grupu vadīs klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite Liene Stērneniece;

No 12. oktobra pirmdienās no pulksten 18 līdz 20 Elijas ielā 17, Rīgā grupu vadīs klīniskā psiholoģe Agnese Zagorska;

No 15. oktobra ceturtdienās no pulksten 16 līdz 18 Baldones ielā 7, Rīgā grupu vadīs klīniskā psiholoģe Kristiāna Kalniņa;

No 19. oktobra pirmdienās no pulksten 9 līdz 11 atbalsta grupa, kas daļēji notiks tiešsaistē. Grupu vadīs klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite Kristīne Dūdiņa.



Vairāk informācijas un pieteikšanās, rakstot uz e-pastu berniemdraudzigs@gmail.com vai feisbuka lapā. Lai piedalītos atbalsta grupās, nepieciešams iepriekš pieteikties, aizpildot reģistrācijas anketu, ko var izdarīt šeit.