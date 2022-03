Zemās un samtainās balss noslēpumi. Kāpēc šie vīrieši tik ļoti intriģē?

Tas, ka balsī iespējams iemīlēties, nav izdomājums – ne velti varam aizvērtām acīm klausīties kāda mūziķa dziedājumā vai svešinieka balsī, nemaz nepievēršot uzmanību stāstījuma saturam. Runājot par vīriešu balsīm, valda pieņēmums, ka zemo, vienlaicīgi maigo, taču piesātināto tembru īpašnieki ir dominēt mīloši, spēcīgi un arī ļoti pievilcīgi kungi, kurus daba apveltījusi ar tik brīnumainu dāvanu. Kas zemajās balsīs ir tik maģisks, un vai šis pieņēmums ir kas vairāk par stereotipu vien, skaidrots "Discover Magazine".

Kad runa ir par maksimālu iekāres un seksuālās pievilcības skaņu, daudzi starp šiem raksturlielumiem un leģendāro amerikāņu soula dziedātāju, bagātīgās un maigās balss īpašnieku Beriju Vaitu liek vienādības zīmi. Pasaules slavu dziedātājs iekaroja septiņdesmito gadu disko ēras laikā ar samtaini zemo balsi tādās dziesmās kā "Can't Get Enough of Your Love, Babe" un "You're the First, the Last, My Everything".

Vēstīts, ka reiz amerikāņu televīzijas raidījumu vadītājs Deivids Letermans viņam ēterā lūdzis nolasīt tādu ikdienišķus vārdus "gingivīts" un "gubernators", lai pierādītu, ka pat tie, izskanot no viņa mutes, izklausīsies romantiski. Un tā tas arī bija.

Pētījumi apliecina, ka zemas balsis vīriešiem piešķir spēka un seksuālās pievilcības auru – šie kungi, visticamāk, tiks uzskatīti par pievilcīgiem, vīrišķīgiem, cienījamiem un arī dominēt mīlošiem. Pieņēmumus par "lielumiem", kas tiek uzskatīti par panākumu atslēgām – vecums, ķermeņa uzbūve, muskuļu masa, pārliecība, līdera dotības – spēcīgi ietekmē arī balss tembrs, sacījusi Bostonas universitātes antropoloģe Kerolīna Hodžesa-Simeona.

Laika gaitā veiktas ļoti dažādas izpētes, kuru galvenajā lomā ir tieši balss tembrs. Piemēram, kādā pētījumā noskaidrots, ka homoseksuāli vīrieši, kuru attiecību statuss ir "brīvs", zemās balsis novērtējuši kā pievilcīgākas. Savukārt cits pētījums, kurā šo pašu vērtējumu snieguši transeksuāli vīrieši, kuriem veikta testosteronu terapija, parādīja – zemā balss ir vissvarīgākā iezīme, kuru viņi vēlētos mainīt. Starp citu, Tanzānijas ziemeļos (Hadza hunter-gatherers) vīrieši, kuru balsis ir zemākas, sieviešu uztverē būs arī labāki mednieki.

Ja skatāmies dzīvnieku sugu virzienā, tad daudziem tēviņiem balsis ir zemākas nekā mātītēm – kā piemērus var minēt paviānus, circeņus, staltbriežus, arī atsevišķas vardes, norāda "Discover Magazine". Salīdzinot ar pērtiķiem, cilvēkiem ir daudz lielākas atšķirības balss tembros, skatoties dzimumu kontekstā, un tas saistīts ar balss saišu vibrācijām. Tāpat vērts piebilst, ka zemāku balss tembru īpašnieki varētu gūt arī lielākus panākumus savstarpējā sāncensībā, ar savu tembru iebiedējot ienaidnieku. Fakta patiesumu pierāda dzīvnieku pasaule, sākot no jūras lauvām un koalām, beidzot ar lielajām pandām un suņiem – šķiet, ka tēviņi spriež par pretinieka bīstamību tieši pēc viņu balsīm.

Un cilvēki ikdienas dzīvē izdara līdzīgus secinājumus – vīrieši ar zemām balsīm tiek uzskatīti par "Alfa tēviņiem". Deivids Putss, Pensilvānijas štata universitātes antropologs, un viņa kolēģi 2020. gada pētījumā secināja, ka uz vīriešiem ar zemākām balsīm tiek liktas lielākas likmes par uzvaru dūru cīņā. Citos pētījumos šādi vīrieši bieži uzskatīti par veiksmīgākiem vadītājiem, politiskajiem kandidātiem un dažos gadījumos arī labākiem līderiem.

Taču fakts, ka basi un baritoni tiek uzskatīti par "sliktajiem zēniem", ne vienmēr viņus par tādiem padara arī realitātē. Šajā pašā pētījumā Putss un komanda noskaidroja, ka vīrieši ar zemākiem balss tembriem lielākoties ir augumā garāki, lielāki un stiprāki indivīdi. Tas lielā mērā saistīts ar fizioloģiju, garāku balss traktu. Tāpat piebilsts, ka šiem vīriešiem varētu būt arī augstāks testasterona līmenis. Balstoties uz šo izpēti, tupinājumā Putss ar kolēģiem pārbaudīja, vai tiešām balss augstums ir atbilstošs indikators balss īpašnieka spējai cīņā oponentiem nodarīt lielāku fizisku kaitējumu. 2021. gadā publicētā pētījumā viņi secināja, ka augumā garāki vīrieši tieši zemās balss dēļ tiek daļēji uzskatīti par bīstamiem. "Balss tembrs ir viens no iemesliem, kāpēc, saklausot pēc balss bīstamu vīrieti, viņu par tādu arī saucam," tā Putss.

Ļoti iespējams, arī tavā lokā ir kāda dāma, kuras sirds atplaukst, izdzirdot zemu vīriešu balsis, un viņas ar šiem kungiem labprāt iesaistās intīmā kontaktā. Kas attiecas uz pētījumiem attiecību lauciņā, basi parasti tiek uztverti kā neuzticīgi partneri, kam sānsoļi nav sveši. Jāpiebilst gan, ka tas var būt iemesls, kāpēc sievietes vairāk dod priekšroku vīriešiem ar šādu "odziņu" īstermiņa attiecību kontekstā. Savukārt pētījumā, kurā piedalījās homoseksuāli vīrieši, noskaidrots – brīvajiem šis aspekts šķitis svarīgs un viņiem simpatizē zemās balsis, kamēr attiecībās esošie to neuzskatīja par svarīgu faktoru.

Noslēgumā vērts piebilst, ka zinātniekiem šajā izpētes lauciņā vēl ir kur izpausties, lai saprastu, kā balss tembrs saistīts ar veselības vēsturi, hormoniem, partneru izvēli u.c. Tāpat pieminamas arī dzīvesstila izvēles – piemēram, arī ilgstoša smēķēšana mēdz radīt zemākas balss efektu, savukārt ir ļoti kaitīga veselībai. Vīriešiem ar salīdzinoši augstiem balss tembriem kā Maikam Taisonam ir visas iespējas uztrenēt sevi cīņām un būt pārākam par pretinieku. Un beigu galā arī samtainās balss īpašnieks Vaits, par kuru runājām raksta sākumā – varenā auguma vīrs ilgstoši cieta no augsta asinsspiediena, kas izraisīja aknu problēmas un dialīzes ārstēšanu. Dziedātājs mira 58 gadu vecumā pēc pārciestas triekas un aknu darbības traucējumiem.

