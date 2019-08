Zīdīt parkā vai kafejnīcā – vai citiem ir jāredz, kā zīdaini baro ar krūti?

Kad zīdainis, mazulis vai jau lielāks bērns skaļi ziņo par to, ka ir izsalcis, ir tikai pašsaprotami, ka vecāki domās par to, kā pēc iespējas savu bērnu pabarot. Tas pats attiecas uz krūtsbarošanu – ja zīdainītis izsalcis, ir tikai dabiski, ka mamma savu lolojumu liks pie krūts, lai zīdītu un bērniņš paēstu. Tomēr nereti ļaudis redzot, kā mamma parkā uz soliņa, kafejnīcā vai citā sabiedriskā vietā zīda bērniņu, iedalās divās frontēs. Vieni to sauks par dabisku lietu, bet citi rauks degunus un teiks, ka šādu "izdarību" vieta ir tikai mājās, kur svešas acis neko neredz.

Mūsdienīga jaunā māmiņa gan nevairīsies iziet sabiedrībā un nekautrēsies savu jaundzimušo pabarot arī ārpus mājokļa četrām sienām, ja apstākļi spiedīs. Tā kā laiks no 1. līdz 7. augustam ik gadu pasaulē atzīmēta kā Pasaules zīdīšanas veicināšanas nedēļa, portāls "Cālis" vaicāja viedokli sertificētai zīdīšanas konsultantei un dūlai Janai Biezajai, kā arī jaunajai māmiņai Līgai, kuras ikdiena paiet, rūpējoties par trīs mēnešus vecu mazulīti.

Arī Rīgas Dzemdību nams nesen izziņoja, ka turpmāk aizvien ciešāk sadarbosies ar jaunajiem vecākiem, lai sekmētu zīdīšanu. Izstrādātas rekomendācijas no Dzemdību nama vecmātēm, zīdīšanas konsultantēm un neonatalogiem, bet pie medicīnas iestādes izstādītas vides reklāmas, kur redzama mamma, kas zīda bērniņu. Tāpat arī uzņēmumi, kuru darbība mērķēta ģimenēm, kā arī sabiedrisko vietu pārraudzītāji aizvien vairāk domā par to, lai mammām būtu netraucēta vide, kur pārtīt, apkopt un zīdīt mazuli. Par pašu krūtsbarošanu aizvien biežāk runā pašas jaunās māmiņas, liekot iedvesmojošus attēlus un aprakstus sociālajos tīklos, mudinot nekautrēties no dabiskā procesa.

Zīdīšanas konsultante: man gribētos šo skatu redzēt biežāk



Zīdīšanas konsultante un dūla Jana Biezā ik dienas strādā ar satrauktām jaunajām māmiņām, kurām nepieciešama palīdzība tieši zīdīšanas jautājumos. Bez tā, Janai pašai ir arī divas savas meitas, kas nu jau ir lielas, taču zīdīšanas konsultante šo laiku, kad mazuli nācies barot ar krūti publiskās vietās, nebūt nav aizmirsusi. Zīdīšanas konsultante aicina visu nevērtēt krasi un veļoties savos uzskatos par krūtsbarošanu no viena grāvja otrā. Galējība, Janasprāt, ir nepieklājīga atkailināšanās publiskā vietā, kad jaunā māmiņa nevis vienkārši zīda mazuli, bet skatam paver arī otru kailo krūti, kas netiek izmantota. Bet otra galējība – sēdēšana ne visai labi smakojošā publiskajā tualetē, lai tikai būtu prom no citu acīm un neviens neredzētu, kā zīdainis malko pusdienas pie mammas pupa.





Jana norāda, ka vienmēr ir vidusceļš un no savas pieredzes atceras, ka laikā, kad zīdījusi kādu no meitām, nekautrējusies to darīt publiski, taču respektējusi gan apkārtējos, gan savu bērnu, un piesegusies ar šalli. "Cilvēki ir dažādi un man nav mērķis viņus izprovocēt. Man patika aizsegt šo skatu, lai netraucētu manām meitām zīst tajā brīdī. Man šķiet, ka ir pārspīlēti par šo runāt, bet gribētos, ka mēs tomēr redzam šo skatu – kā mamma brīvi zīda mazuli. Man ļoti pietrūkst," stāsta zīdīšanas konsultante. Jana, būdama aktīva zīdīšanas konsultante Talsos, vienu gadu izveidojusi pat speciālas uzlīmītes, kas norādītu zīdīšanas un pārtīšanas vietas, ar domu, lai katra mamma to varētu darīt droši.

"Nav jāatkailinās ar domu "redz, kur mans pups, redz, kā es zīdu". Bet, kad tā skaisti un neuzmācīgi to dara, citas sievietes publiski redzētu, kā tiek zīdīts bērniņš," stāsta Jana, uzskatot, ka šim procesam ir arī izglītojošas īpašības, lai jaunas sievietes redzētu, kā notiek krūtsbarošana "praksē" un nekautrētos apmierināt mazuļa izsalkumu un pašas zīdīt, atrodoties ārpus mājām, kad viņām piedzims mazuļi. "Kad zīdīšanas lekcijās jautāju sievietēm, vai viņas vispār ir redzējušas, kā zīda bērniņu, lielākā daļa – nē. Atceros Sandras Lases teikto (Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāja), kad viņa stāstīja par pērtiķu mammu, kas dzemdēja zoodārzā. Viņai piedzima pērtiķēns un viņa viņu nezīda. Jo nekad to nebija redzējusi – kā citas pērtiķu mammas zīda mazuļus. Nebija vizuālā pieredze. Un tad šis eksperiments tika attīstīts tālāk – kāda sieviete katru dienu gāja pie būra un zīdīja savu bērniņu, lai pērtiķu mamma redz. Un viņa sāka atkārtot, darot to pašu ar savu bērniņu." Zīdīšanas konsultante gan aicina nepārspīlēt un nenorādīt citiem, ka šis dabiskais process būtu jāuzspiež svešiem cilvēkiem, kā arī pašam zīdainim. Zīdīt publiski var skaisti, respektējot sevi un mazuļa ēdienreizi, un piesedzot skatu nevēlamām acīm.