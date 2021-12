Foto: Dārgākais adventes kalendārs pasaulē, kas maksā 10 miljonus

Vairumam no mums adventes kalendārs nozīmē vidēja izmēra kartona kārbu ar 24 nodalījumiem, kuros slēpjas šokolādes konfektes. Daļa sevi lutina ar adventes kalendāriem, kuros ik dienu sagaida kāds skaistumkopšanas līdzeklis, neliela bižutērijas rota, siera gabaliņš vai pat vīna vai alus pudelīte. Bet ir arī tādi, kas gada nogali gaida daudz grandiozāk. Tā, piemēram, šogad pēc īpaša pasūtījuma tapis pasaulē dārgākais adventes kalendārs, kas klientam izmaksājis vairāk nekā 10 miljonus ASV dolāru (ap deviņiem miljoniem eiro), vēsta "Vida Press".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Adventes kalendāru izveidojusi dizainere Debija Vingema kādai ģimenei Šveicē – pasūtītājs vēlējies, lai viņa ģimene šajos svētkos saņemtu vislabāko dāvanu. Aiz kalendāra lodziņiem slēpjas pulksteņi, briljanti, smalki aksesuāri un vairāki mākslas darbi. Pasūtītājs par šo dāvanu samaksājis 10 368 423 dolārus.

Dizainerei izdevies radīt kalendāru, kurā ir gan personiskas dāvanas katram ģimenes loceklim, gan arī visiem kopā – piemēram, ceļojumu plāns nākamajam gadam. "Mums ir saraksts ar valstīm, kuras plānojam nākamgad apmeklēt, un man nepieciešams veids, kā to parādīt savai ģimenei," klienta vārdus citē dizainere.

Foto: Vida Press

"Es tūlīt sapratu, kas nepieciešams – adventes kalendārs 12 pirmssvētku dienām, kas atspoguļotu ģimenes ceļojumu plānu nākamajam gadam," stāsta Vingema. Ģimene nākamgad dosies uz Parīzi, Dubaiju, Ņujorku un vairākām citām pilsētām. Paredzēts arī Disnejlendas apmeklējums. Izvēloties dāvanas, dizainere centās piemeklēt kaut ko, kas kalendāra atvērējiem asociētos ar šiem galamērķiem. Tā, piemēram, vienā no nodalījumiem atrodams no zelta gatavots rotājums, kurā attēlota Brīvības statuja, ābols un citi Ņujorkas simboli.

Līdztekus citām dāvanām kalendārā iekļauts arī arābu gaismeklis ar briljantiem un smaragdiem, kas simbolizē Dubaiju. Gaismeklis izmaksājis 87 559 dolārus (vairāk nekā 77 tūkstošus eiro). Kāds ģimenes loceklis dāvanā saņems ar briljantiem rotātu, nelielu "Chanel" somiņu (23 216 dolāri). Disnejlendas apmeklējumu simbolizē rotājums ar briljantiem peles Mikija veidolā, arī šis nav bijis ekonomisks pirkums.

Foto: Vida Press

Ekstravagantais adventes kalendārs darināts no melnkoka, tā iekšpusi dizainere apgleznojusi ar nelielām ainām un skatiem no valstīm un pilsētām, ko ģimene nākamgad apceļos. Katra no glezniņām tapusi teju trīs nedēļas.

Kā norāda "Vida Press", neparastā kalendāra saņēmēji ir ļoti apmierināti ar iegūto rezultātu un plāno atvērt pa vienam lodziņam dienā 12 dienas pirms svētkiem.