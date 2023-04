Ieva bija laimīga pilsētā, bet, dzīvojot mežā, jūtas kā mājās

Trakajā dzīves steigā daudzi domā, ka vēlētos visu pamest un kaut kur vientulībā smēķēt. Protams, daudzus sapņus pavada bezgalīgas šaubas. Tiem, kas vēlas, bet neuzdrošinās, par lielu iedvesmu varētu kļūt Ieva Nečiauskiene ar vīru.

Izvēlējušies savu sapni par dzīvi laukos, viņi pārcēlās uz ciematu, pat nedomājot, kā tur dzīvos. Viņa pārdzīvoja smieklīgākos un neveiksmīgākos mēģinājumus un, kā pati saka, beidzot saplūda ar dabu. To var sajust, klausoties, kā viņa runā, un nogaršojot viņas radītos gardumus. Pēc eksperimentiem ar putnkopību, siera gatavošanu, biškopību un citām jomām viņa nolēma pagatavot brīnišķīgu ābolu sidra etiķi un saldās un sāļās garšvielas. Un drīz, ja kārtis izkritīs pareizi, viņa piepildīs vēl vienu savu sapni.

Ieva, kur tu uzaugi?

Es gribēju teikt, ka esmu asfalta bērns. Bet pirmās prātā nāk bērnības epizodes no ciema Utenas pusē ar vecu ābeļdārzu un puķu pļavām, kur ar kaimiņu meiteni plūcām ziedus un spēlējām "floristus". Mēs bijām no "Santa Barbara" sērijas "paķērušas" gudro specialitāšu nosaukumus: florists, jurists. Vēl viena vieta, kas mani audzināja, bija Anīkšču pusē, kur basām kājām gājām līdz Šventojas upei un slepus braucām ar velosipēdiem uz zirgaudzētavu. Un dārzs. Netālu no Nemenčines, kur tēvam patika mani vest makšķerēt, bet pārējie makšķernieki par to nebija īpaši priecīgi, jo es noķēru vairāk zivju. (Smejas.) Man gan ļoti nepatika ravēt. Bet uzaugu es Viļņā.