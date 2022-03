Aktrise Anna Klēvere žilbina ne tikai uz teātra skatuves – viņa ir absolūti izcila virtuvē. Annai patīk gatavot un nav žēl laika, kas pavadīts virtuvē. Aktrises pēdējā gada aizraušanās ir Rīgā radītā porcelāna trauku medības. Ēst gatavošana ir Annas terapija, bet porcelāna meklēšanu un pētīšanu aktrise salīdzina ar azartspēlēm, jo atkarība rodas ātri, bet šajā spēlē visas lozes ir pilnas – vienam tiek apakštase, citam piena trauks.



Manuprāt, aktrise varētu vadīt arī meistarklases par dzīves svinēšanu un apmācīt mūs, taupīgos latviešus, kas aiz stikla sienām tur smalkas lietas gadījumam "ja nu noderēs" vai "īpašam mirklim". Tas īpašais mirklis ir tagad, par to pārliecināta Anna, tādēļ viņas mājā visi greznie porcelāna trauki tiek lietoti ikdienā un pat kaķu meitenes Adele un Frīda savas maltītes bauda no zili-baltiem porcelāna traukiem.

Par savu porcelāna kolekciju Anna stāsta tik aizrautīgi kā dārznieks par savām puķuzirnīšu vai īrisu šķirnēm: te tāda bārdiņa, te tāds kruzulītis. Visi skaisti, visi mīļi, visi unikāli! Tāpat arī Anna perfekti pārzina katras tasītes un krūzītes nianses.

Gatavošana kā terapija

Taujāta par mīlestību uz ēst gatavošanu, aktrise stāsta: "Tas nāk no bērnības. Ģimenē vienmēr tika gatavots, un es nemaz neatceros, ka varētu būt citādi. Tāpat ir arī manam dēlam Gustavam (Gustavs Melbārdis, Annas dēls, studē Londonā prestižajā teātra mākslas akadēmijā "Mountview Academy of Theatre Arts"), viņam ierasta lieta šķiet pagatavot sev maltīti. Viņš to vienkārši prot. Saprotams, ka brīdī, kad viņš atbrauc mājās, gatavoju es. Viņš vairs nav mazais puisītis, ko varu paņemt klēpī un samīļot, tādēļ mana samīļošana ir ēst gatavošana un sarunas gan pie galda, gan pēc tam. Un vislielākais kompliments no dēla – garšo dievīgi! Spilgtā atmiņā man ir arī epizode, kad vasarā ar mazo Gustavu ciemojos pie draudzenes un viņa nāca klajā ar paziņojumu, ka šodien būs jauks un garšīgs pārsteigums – plātsmaize. Uz šo paziņojumu Gustavs bērna tiešumā reaģēja ar tekstu: "Kas tad tas par pārsteigumu! Mana mamma plātsmaizes cep katru dienu!" Tobrīd man bija kauns par šo situāciju, bet taisnību jau viņš teica. Atvaļinājuma laikā es plātsmaizes cepu gandrīz katru dienu. Man no mammas mantojumā ir ātrās rauga mīklas recepte, ko kādreiz vēlētos pierakstīt ar precīzu produktu daudzumu gramos, lai varu atstāt mantojumā mazbērniem. Pagaidām tas notiek uz izjūtu, es vienkārši zinu, kas jādara, cik jāber, cik ilgi jāmīca, lai mīkla izdotos."