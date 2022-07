'Karā sapratu, ka iepriekš ne tik slikti dzīvoju.' Ukraiņu Tuta par glābšanos Latvijā

saturs

Latviešu bērnu iecienītais raidījums "Tutas lietas" šobrīd ieguvis jaunu veidolu ukraiņu mazuļiem. Un tā galveno varoni spēlē mūzikas pedagoģe un vokāliste Lidija Baranova. Taču visi viņu sauc par Ļidu. Viņa priecājas, ka var, tāpat kā Ukrainā, kaut ko darīt bērnu labā. Mēs sākam sarunu par radošajiem darbiem un bērniem, tad aizvirzāmies līdz smagajai kara tēmai – to, kā Ļidas dzīvoklim un visai mājai izkrituši logu stikli, kā mazā meitiņa Laura gulēja vannasistabā un kā ģimene loku lokiem izbraukusi no Kijivas līdz valsts robežai, šķērsojot ceļus ar uzrakstiem "Uzmanību! Mīnas!". Par to, kā latvieši jau pirmajā dienā ielās signalizējuši un uz ceļa piedāvājuši palīdzību.

Ar Lidiju man sarunāta intervija raidījuma "Tutas lietas" (ukraiņu versijā "Тутині скарби") producentu grupas "Ausma" telpās – pie ieejas durvīm meklēju podziņu ar lapsiņu. Aktīvā solī pienāk un man līdzās nostājas jauna, gara studentiska izskata sieviete gaišiem matiem, īsos šortos, blūzē ar kuplām piedurknēm, sandalēs ar platformas zoli un retro stila plakstiņu krāsojumu. Uzreiz neatpazīstu – tā taču Tuta, ar ko man tikšanās. Filmēšanas bildēs izskatījās citādi. Iepazīstamies.

Nesēdēt rokām klēpī

Ļida ir ļoti priecīga, ka var kaut ko darīt bērnu labā, jo arī Ukrainā daudz darbojusies ar bērniem – pārsvarā radošā virzienā, gan individuāli, gan grupās. "Mans lauciņš bija mūzikas apgūšana un muzikālā adaptācija, tāpat strādāju ar bērnu mūzikas kolektīviem. Koncertējām pa visu Eiropu, reiz sarakstījāmies ar Raimondu Paulu, un viņš mūs aicināja uz bērnu festivālu Latvijā. Pēdējās dienās pirms kara es strādāju bērnudārzā par mūzikas pasniedzēju un gatavojām 8. marta priekšnesumu māmiņām. Bet tad notika tā... Paralēli strādāju arī ar pieaugušajiem, un retro džeza grupā "Luna luna" rakstījām dziesmas ukrainiski, lielu daļu no tām adaptējām bērniem. Ļoti gribējās izveidot kaut ko kulturālu, ko varētu klausīties visu vecumu cilvēki."

Kā Ļida nokļuva Tutas lomā? "Nejauši," Lidija man sarunā bieži atbild ar šo vārdu. "Kad atbraucām uz Rīgu, mūs uzņēma latviešu draugi, un viens no viņiem atsūtīja saiti, ka Rīgā notiek kastings bērnu televīzijas šovam, kur meklē ukrainiski literāri pareizi runājošu ukrainieti. Aizrakstīju un tiku tālāk. Uztaisījām "promo" video kastingam. Un jau pēc mēneša mani uzaicināja vēlreiz. Tas bija priekpilni un negaidīti. Visvairāk mani priecēja, ka tas ir saturs bērniem, jo, no vienas puses, ļoti negribas sēdēt sasietām rokām tādēļ, ka Ukrainā ir karš. No otras puses – vēlos kaut kur noslēpties, nezinu, ko iesākt. Bet saturs bērniem ļoti priecē. Ukrainā daudz kas ir apstājies. Mazie bērniņi līdz galam notiekošo nesaprot, taču viņiem vienalga vajag psiholoģiski atslābināties. Tas palīdz arī vecākiem, kuri jau vairs nezina, kā nodarbināt bērnus. Turklāt Tuta nav šabloniska multfilma, kur kliedz un dejo, šis ir izzinošs raidījums, bērns var kaut ko mēģināt kopā ar Tutas varoņiem. Man arī ir meitiņa Laura, drīz viņai būs četri gadi. Viņa skatās latviešu Tutu un apmeklē bērnudārzu Rīgā. Tur viss notiek latviski, viņa atkārto vārdus, dzied dziesmas, atstāsta – tur teica tā un tā. Nezinu, kāpēc, bet viņas mīļākais vārds ir "astoņi"," Ļida pasaka latviski ar interesantu akcentu.

Raidījuma ieraksti vēl top (saruna notika pirms 1. jūlija, kad video nākuši klajā), un Laura pagaidām redzējusi tikai mammu ar lapsiņām fotogrāfijās un teikusi: "Es arī gribu! Mammu, aizved mani ciemos uz to istabu pie lapsiņām! Kāpēc tu tur biji bez manis?"



Tutas ukraiņu versijā otra lapsiņa ir zilā krāsā un līdzīga populārajai, ukraiņu bērniem labi zināmajai tautas pasakas varonei – lapsiņai Jaremai. Tas nav vienīgais pielāgojums ukraiņu publikai.

Pirmā saskare ar Eiropas medicīnu

Filmēšana sākās jūnijā, un tobrīd Ļidas meitiņa bija saslimusi. Vēlāk nācās arī pabūt slimnīcā, par ko mamma saka – tā bijusi saskare ar Eiropas medicīnu. Tas domāts labā vai sliktā nozīmē? "Es domāju – šajā dzīvē viss ir labi," viņa saka un tad sevi palabo, "viss ir labi, kas notiek mierīgi un mierīgā valstī. Vienkārši mums ir nedaudz citāda mentalitāte, esam ļoti emocionāli, mēdzam būt asi, vienlaikus esam atsaucīgi un labsirdīgi. Par medicīnu – Ukrainā noteiktu slimību gadījumā uzreiz izraksta antibiotikas. Te ārsti vēro un tās, cik saprotu, izraksta ļoti reti. Pirmajā brīdī šķita – kā tad tā!? Steidzami izrakstiet antibiotikas – un bērns izveseļosies. Teicu, kaut gan es neesmu mediķe... Pēc tam parunāju ar ārstiem un sapratu, ka viņi negrib lieki bojāt bērna organismu. Slimnīcā mazo novēroja, regulāri skatījās, ļoti novērtēju, ka tika veikta pilna apsekošana. Un... garšīgi baroja! Kad mūs izrakstīja – tā bija laime! Kad jau bija jāiet prom, Laura teica – te taču ir spēļu istaba, dzīvosim šeit! Viņai iepatikās."

Arī bērnudārzā "Patnis" meitai ārkārtīgi patīk. Vietu tur dabūja ātri. "Mums ļoti iepatikās, ka tas ir vēsturiskā pirmskara ēkā, Kijivā pēc 2. pasaules kara tādu palicis ļoti maz. Laurai jau ir latviešu draudzenīte – viņa nesaprot, ko viņa saka, un otrādi, bet viņas kaut kā lieliski saprotas. Lai arī mēs neesam prasījuši humāno palīdzību un arī bērnudārzā neko nelūdzām, bērnu vecāki atnesa Laurai dāvaniņas – kāds drēbes, kāds spēļmantiņas – cilvēki pārdzīvo un vēlas izdarīt kaut ko labu. Bijām ļoti patīkami pārsteigti," novērtē sieviete.

Rīts, kad pārsteidza spēja gaisma un trokšņi

Lai arī nokļuvušas drošā vidē, tomēr arī te mazajai bijušas lietas, kas atgādinājušas par karā piedzīvoto, tāpat kā mammai: "Sākumā, kad te redzējām lidmašīnu, nedaudz salēcāmies, arī, dzirdot vilcienu. Laura bērnudārzā, tiklīdz pamanīja lidmašīnu, sauca: "Gaisa trauksme! Gulieties! Gulieties!" Ļoti patīkami, ka Rīgas bērnudārza audzinātājas prata novērst bērna uzmanību uz kaut ko citu. Tomēr ļoti bēdīgi, ka tāds mazs bērniņš jau uztraucas par iespējamu gaisa trauksmi. Ukrainā es viņu mierināju katru reizi, kad kaut kur bija šāviņi, – Laura, Laura, viss ir labi, esam mierīgi. Viņa vēl visu nesaprot. Ceru, ka mums nenāksies redzēt kaut ko vairāk."

Bet piedzīvots jau arī tagad gana. Lidija stāsta: "Mēs dzīvojām Kijivā, kas pēc cilvēku skaita ir aptuveni trīs Latvijas. Mūsu rajonā ir daudz augstceltņu, vienā no tām dzīvojām, un līdzās – privātmāju rajons. Sākumā daudz šāviņu bija privātmāju sektorā, daudzas mājas dega. To es saku par Kijivu, es nerunāju par briesmīgi cietušajām pilsētām Buču un Irpiņu, kas atrodas no Kijivas tuvāk nekā Babīte no Rīgas. Netālu no mums pēc trieciena sabruka viena ēka. Sabruka māja pretī manas meitas bērnudārzam. Un, kamēr slēpāmies privātmāju sektorā, mūsu mājā trāpīja šāviņš un no 7. līdz 11. stāvam, arī mūsējā, izkrita visi logi, citiem saplīsa mēbeles, kaut kas nodega. Bet 10. un 11. stāvā vispār izdega virtuves. Mūsu dzīvoklī bija sīki bojājumi.

Kijivā ir daudz ļoti augstu ēku – 16 stāvu ēka nav nekāda augstā! Ir 17 līdz 50 stāvi! Un augstākie stāvi, protams, ļoti cieta. Bet cilvēki viens otram ļoti palīdzēja – uzreiz tika izveidoti čati, kur ziņoja – sveiki, tādā un tādā adresē redzējām to un to, kuram vajadzīga palīdzība? Kam aiziet pārbaudīt dzīvokli? Rakstiet, rakstiet, rakstiet! Visi maksimāli viens otru atbalstīja, izplatīja informāciju par palīdzību bērniem u. tml. Bija bailīgi – visur kaut kas deg, bija bloķētas daudzas ieejas Kijivā. Tomēr šī situācija mūs, ukraiņus, ļoti saliedēja. Un lika aizdomāties par daudz ko..."

Jautāju Lidijai – par ko aizdomājās viņa? "Pirmais, ko padomāju, – ne tik slikti es dzīvoju, kā iepriekš šķita. Katram jau kaut kā vienmēr pietrūkst – te gribas to, te to. Un vienmēr neesi pietiekamā mierā ar to, kas tev ir, – tev ir par maz. Apziņa par notiekošo neatnāca uzreiz – pirmās dažas kara dienas, līdzīgi kā daudziem ukraiņiem, man vēl viss "nepieleca". Jā, es sapratu, ka notiek karš, es to pati redzēju, bet tikai pēc dažām dienām apjautu – viss, mana dzīve vairs nekad nebūs tāda, kāda bija agrāk. Pat tad, kad viss beigsies. Padomāju, ka es daudz nenovērtēju – nenovērtēju sevi, nepavadīju pietiekami daudz laika ar tuviniekiem – nodarbojos ar kaut kādām ikdienas "muļķībām" – darbs, mājas, veikals – un viss no gala, kaut kur aizgājām ar bērnu, un atkal – darbs... Mēs neaizdomājāmies, ka mums vajag dzīvot, kamēr kāds mūsu dzīvi neizdomāja atņemt. Lūk, tā.

Bija bail. Parasti Ukrainā ziemā gaisma aust ap pusastoņiem, astoņiem. 24. februārī pamodos nedaudz pēc pieciem no tā, ka pēkšņi kļuva... gaišs! Kā dienā! Skanēja kaut kāds troksnis, pa bungādiņām sita zvanošas skaņas, un uz ielas – gaišs! Un tu nesaproti, kas vispār noticis. Pieskrēju pie loga – kaut kas deg, kaut kas sprāgst. Mēs reaģējām – ak, šausmas! Uzreiz sapratām, ka mums ir uzbrukusi Krievija. Mēs ļoti baidījāmies. Bet arī nespējām noticēt, ka 21. gadsimtā cilvēki tā rīkosies. Teju katram ukrainim Krievijā ir draugs vai radinieks! Katram! Mums ir radinieki, kas dzīvo Krievijā, un mums, protams, tas bija šoks. Mana miesīgā tante un viņas ģimene dzīvo Harkivā, un 12 dienas "zeme neizžuva" – viņi visu laiku bija šāviņos. Briesmīgi.

Kad viss tikko sākās, ieslēdzu televizoru, bija translācijas traucējumi. Iedomājos ieiet kādā krievu kanālā "YouTube" – ieeju un redzu, ka cilvēks, kuru negribu pieminēt, paziņo, ka viņš atnācis te kādu glābt. Tas bija šoks. Sapratām, uz ko tas viss velk. Neviens nevienu te neglāba. Bija tikai... (Dziļi nopūšas.) šausmas. Tās ir kara šausmas. Nekad nedomāju, ka mūsu bērni būs kara paaudze. Vienmēr klausījos, kā vecmāmiņa stāstīja par piedzīvoto karu, tas vienmēr bija interesanti, bija briesmīgi, bet tas bija kā stāsts. Kā viņa un viņas vecmamma ēdienu meklēja, kā pārdzīvoja badu kara laikā un pēc tam. Nekad nevarēju saprast, kāpēc viņa rājās – izēd līdz galam, nemet ārā. Tagad viss salikās pa plauktiņiem," noteic Lidija.

Garais ceļš uz Latviju

No kara šausmām Lidija ar meitu un 19 gadus veco māsu Latvijā ieradās 17. martā. "Mans tētis, kas darbojas IT uzņēmējdarbībā, no 2016. līdz 2020. gadam strādāja Rīgā. Un mēs pie viņa uz vairākiem mēnešiem braucām gan vasarā, gan ziemā. Tāpēc Rīga man jau likās kā savējā starp citām Eiropas pilsētām. Karam sākoties, tēta draugi uzreiz atrakstīja – bez jautājumiem, sakravājiet mantas un brauciet pie mums – cik ilgi vajadzēs, tik te dzīvosiet. Tētis man to piedāvāja, sakot, ka tā būs labi – bērnam nav jāredz tas, kas te notiek. Protams, mēs jau redzējām un dzirdējām, reizēm pat meitiņa gulēja vannasistabā, kur bija vienīgā drošā vieta – bez logiem un spoguļiem, vienkārši plikām sienām... Bija bailīgi... Tādēļ pieņēmām lēmumu, ka brauksim. Mana mamma pateica, ka nebrauks, paliks ar tēti, jo viņš ir tajā vecumā, kurā karastāvokļa dēļ neizlaiž. Un viņš nekad nepārkāps likumu. Man varbūt bija nedaudz vieglāk nekā citām sievietēm, jo mums te bija, pie kā atbraukt. Un vieta iepazīta. Mana meita pirmoreiz sāka staigāt, kad bijām te, Latvijā, – viņai bija tikai 11 mēneši. Man tas liekas zīmīgi," aizdomājas Ļida.

Ceļš no Kijivas uz Rīgu caur Ukrainu veda loku lokiem. "Līdz robežai pavadīja mūsu vecāki. Vēl brauca mūsu draugi – kopā trīs mašīnas. Bērnus sēdinājām pa vidu, lai drošāk, pieaugušos – sānos. Sākumā braucām pie māsas, kas pēc ziemas sesijas brīvlaikā bija aizbraukusi pie vecmammas. Ja parasti līdz viņai braucam četras stundas, tagad pa mazajiem celiņiem tas aizņēma astoņas. Daudzos ceļos bija bloķēšanas posteņi, paldies Dievam, mūsējie. Braucām arī pa ceļiem, kur bija uzraksti: "Uzmanīgi, mīnas!" Izdevās kaut kur uzpildīt benzīnu – Kijivā tā gandrīz nebija. Pie vecmāmiņas vienā istabiņā sagulējām desmit. Taču mēs to uztvērām pozitīvi – nav nekādas vainas gulēt uz grīdas, bijām visi kopā. Izplānojām maršrutu līdz robežai un Rīgai. Starp citu, vecmāmiņa dzīvo netālu no Kremenčukas, kur šobrīd arī nav droši, nesen tur notikusi viena no lielākajām traģēdijām kopš kara sākuma. Izplānojām maršrutu Rietumukrainas virzienā. Braucām cauri maziem ciemiem, lai izbēgtu no aktīvās karošanas vietām. Palikām vienā vietā, tad tālāk braucām veselu dienu un jau... atvainojiet..." Ļida iepriekš stāstīja mierīgā – kā iestudētā – balsī, tagad, šķiet, norij smagumu.

"Pārbraucām mūsu Karpatus, atkal palikām vienu nakti, jo bija grūti braukt. Vēl viena nakts citā vietā – paziņu ierādītā vecā koka mājā, kurā nekā nav, plikas sienas, toties izgulējāmies. Tad nu atvadījāmies no vecākiem un gana ātri, astoņās stundās, šķērsojām robežu ar Slovākiju. Nakts Slovākijā, Polijā, Lietuvā. Un tad jau – Rīga. Tur es izbijos no ļoti ātrās satiksmes kustības, netīšām "nogriezu ceļu" maršruta auto, vadītājs man signalizēja, es atvainojos. Tad viņš, ieraudzījis, ka man ir Ukrainas mašīnas numurs, laipni pamāja. Tā arī citi cilvēki, mums braucot, sauca: "Slava Ukraine!" Signalizēja. Palaida pa priekšu. Daudzi nolaida stiklu un sauca: "Slava Ukraine! Gerojam slava!" Vēl kāds: "Vai nevajag palīdzību?" Mēs atsaucām, ka ne. Tādi bija daudzi cilvēki! Sākumā ļoti baidījāmies – brauc tāds veselīgs tēvainis ar džipu un lūdz nolaist logu. (Smejas.) Joprojām ik pa laikam kāds uzsauc – nesen Jūrmalā pulciņš jauniešu mums māja: "Slava Ukraine! Vi možetje!" (Jūs varat – tulk.) Bija dzirdams, ka ar akcentu, tie nebija ukraiņi. Patīkami brīži. Tagad pie auto kustības esmu jau pieradusi. Mums joprojām "uzmidžina" gaismas, māj ar roku, reizēm palaiž pa priekšu un smaida. Protams, ļaunprātīgi to neizmantojam – maksājam par stāvvietām un tā. Dažkārt ir medaļas otra puse – man ir ar atslēgu noskrāpēta mašīna. Un reiz kāds jauniešu bariņš izsauca nievājošus saukļus..."

Lidija neslēpj, ka ir ļoti grūti būt tālu no mājām: "Nevaru iedomāties, kā būtu, ja līdzās nebūtu manas māsas. Tām mammām, kas atbraukušas vienas ar bērniem, jāuzceļ piemineklis. Viņas ir lieliskas. Esmu pārliecināta, ka visi grib atgriezties mājās. Arī es, tikai – kad būšu pārliecināta, ka manam bērnam neviens fiziski neuzbruks.

Tā kā mēs Rīgu zinājām un tētim ir draugi, mums te iejusties bija komfortablāk. Redzam, ka latvieši ir ļoti draudzīga un līdzpārdzīvojoša tauta. Esam maksimāli pateicīgi Latvijas tautai par atbalstu. Subjektīvi nevaru iedomāties nevienu citu Eiropas valsti, kur būtu iespējams ukrainim patverties no kara un kura ir labākā pēc sociālajiem, morālajiem un mentālajiem aspektiem. Neskatoties uz to, ka šeit ir daudz krieviski runājošo."

Sākumā ģimene dzīvoja pie draugiem, tad atrada mītni Āgenskalnā. "Draugi mūs nedzina ārā, bet ir labi, ja ir savs stūrītis, par kuru maksā, negribas kādu apgrūtināt ilgi. Meklējot dzīvokli, kādi 20 atteica, jo man ir bērns. Taču tad atradām šo dzīvokli ar atsaucīgiem saimniekiem," novērtē Lidija. Šobrīd pie viņas viesojas arī mamma, uz laiku – viņa atgriezīsies pie tēta. "Atveda Ukrainas gardumiņus – man pietrūkst mūsu maizes un konfektīšu. Kaut arī "Laimas" konfektes ir gardas. Un – Ukrainā mums patika iet uz "Makdonaldu", ar māsu aizgājām uz to arī šeit – garšīgi, tomēr mājās ir kaut kā citādi..." pasmaida Lidija.

Vēlos jautāt, vai Laura ilgojas pēc tēta, taču, izrādās, Ļida ir vientuļā mamma – šī esot "slēgtā tēma".

Cer dziedāt operas korī



Līdz jūnijam Lidija vēl attālināti gatavoja materiālus videospēļu formā bērnudārzam Ukrainā. "Tagad šie darbi apstājušies – raķete sagrāva bērnudārzu. Pagaidām visi sēž mājās. Turpinu arī strādāt attālināti retro džeza grupā. Un dziedu šeit pareizticīgo korī Maskavas rajonā," stāsta mūziķe.



Lidija mācījusies pie Eiropā slavenās operas dīvas Lesjas Aleksejevas. Agrīnā vecumā tieši mūzikas skola aizrāvusi Ļidu vairāk nekā vispārizglītojošā skola. Pēc tam viņa beigusi mūzikas institūtu Kijivā kordiriģēšanas klasē un tad augstskolā ieguvusi solo vokālista un mākslinieka diplomu. Pēc institūta bija jau darbs, un vienmēr daudz no tā bija saistīts ar bērniem – kopīgu valodu izdodoties atrast ar ikvienu no viņiem.

Taču tuvākais radošais sapnis, ko Lidija atklāj, – gribētos dziedāt Latvijas Nacionālās operas korī, augustā būšot noklausīšanās. Turam īkšķus!

