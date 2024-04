Kā vēstīts, vietnē "Facebook" iepriekš bija redzams video, kā persona no laivas iemet suni ūdenī un agresīvā manierē solās dzīvnieku nosist. Šo video toreiz no publiski pieejamiem avotiem pārpublicēja bokseris Kristaps Zutis. Zemessargs, pret kuru sākta izmeklēšana Pārtikas un veterinārajā dienestā (PTAC) un dienesta izmeklēšana Zemessardzē, ir vērsies policijā un vēlas atvainošanos no Zuša, portālam "Delfi" sacīja bokseris.