“Mums ir vajadzīgs prieks, kas ceļ un stiprina!” pārliecināts mācītājs Edgars Mažis.Viņš skumst par kristiešu šķelšanos pandēmijas laikos un tic, ka mazā Dāvida ebreju pēctecis Zelenskis uzveiks Goliātu. Lieldienās viņš mudina priecāties – gan šūpojoties, gan slavējot Dievu.

Ja dievkalpojumus vēro TV ekrānā, noteikti zināsi Āgenskalna baptistu draudzes mācītāju Edgaru Maži. Viņa sprediķi ir vienkārši, saprotami un citēšanas vērti. Viņš nebaidās atzīt, ka viņam nav atbildes uz visiem jautājumiem. Viņš atļaujas sprediķos pajokot un pasmieties pats par sevi. Grāmatas "Miera piestātne" autors. Vīrs Kristīnei, tēvs četriem dēliem un vectēvs dvīņu meitenēm. Viņš prot uzklausīt un mierināt, viņā ieklausās un uzklausa.

Šī brīža aktualitāte ir karš Ukrainā, un visi, kā kristieši, tā nekristieši, uzdod jautājumu: kāpēc? Kāpēc tā notiek? Kāpēc Dievs to pieļauj? Kāpēc mirst bērni? Kāpēc nemirst Putins?

Šis jautājums ir no augstā plaukta, tik augsta, ka man diemžēl nav trepju, lai līdz tam aizsniegtos un atrastu atbildi. Un, pat ja es to aizsniegtu, baidos, ka man tas nedotu sirdsmieru. Dievs, radot cilvēku, ir ielicis daļu no sevis un devis cilvēkam brīvo gribu. Protams, pastāv diskusijas un atkarībā no konfesijas tiek daudz diskutēts par to, vai, krītot grēkā, brīvā griba tika deformēta.

Es esmu pārliecināts, ka brīvā griba ir, bet Dievs pieļauj, ka mēs varam kļūdīties. Dievs karu varētu apturēt, ja atņemtu mums brīvo gribu. Diemžēl mēs Dievam pieprasām izbeigt karu, bet, kas attiecas uz ikdienas lietām, mēs ļoti sargājam un izmantojam brīvo gribu, pārkāpjot baušļus – nemaksājot nodokļus, krāpjot laulāto, spēlējot azartspēles. To darot, mēs neprotestējam, ka Dievs neiejaucas. Ja atsaucamies uz Bībeli, tad vistuvāk šim jautājumam – kāpēc? – ir apustulis Jēkabs, kurš saka, ka kari mūsos ir tāpēc, ka mums ir ļauna sirds.