'Sajutos kā pasaules čempions.' Latviešu 'Šveiks' Atvars Aniņš Ukrainas karā

"Šorīt... pavisam nejauši ieskatījos spogulī (iepriekšējās 10 dienas īsti nesanāca). Man patika tas, ko tur ieraudzīju. Vīrieti, sirdī mierīgu, pašpārliecinātu, sevi cienošu. Šo sajūtu ilgi nebiju sajutis, varbūt pat vispār nekad. Spogulis vispār bija ar defektiem, bet tas, ko es redzēju, ir tas, pēc kā es braucu," tas ir viens no ierakstiem frontes tuvumā Ukrainā, kur latvietis Atvars Aniņš pavadījis pirmās trīs nedēļas.

Viņš savulaik kļuvis par virsnieku Latvijas Nacionālajos Bruņotajos spēkos, šobrīd ir Zemessardzē, kur paņēmis pārtraukumu, kamēr ir Ukrainas karā.

Ar viņa atļauju publicējam fragmentus no ierakstiem, ko viņš publicē "Facebook".

15. augusts

Foto: Privātais arhīvs

Atvars Aniņš, dodoties uz Ukrainu

Ukraina. Iebraucot Ukrainā, paķēra divu sekunžu panika. Kontrolēta. Ko es te daru, vēl var paspēt izkāpt. Pēc tam ieslēdzās spīts – tik ātri es mājās nebraukšu. Ļvivā sanāca atpūsties un noķert to sajūtu, kāpēc es īsti uz šejieni atbraucu. Sajutos kā pasaules čempions vai rokzvaigzne – es daru to, ko es vēlos, un dzirdu par to siltu un sirsnīgu paldies. Šo sajūtu ir patīkami izbaudīt. Ir kaut kas tāds, ko es varu, protu, un tas ir vajadzīgs arī citiem. Protams, arī materiālais jautājums ir svarīgs – pieņemsim, ka sagaidu piecas Latvijas minimālās algas, pilnu vēderu un dažreiz kādu sausu stūrīti, kur pārlaist nakti.

Tātad esmu Ļvivā sagaidījis vilcienu, un ceļš mani ved 16 stundas uz austrumiem. Braucu uz vienību, kur man apsolīja noslēgt līgumu, tiklīdz ieradīšos... Vienību, kur pārsvarā atrodas visi latvieši, paturu kā variantu nr. 2. Ukraiņu draugs pasmejas, ka tā vienība ir kā Mahno armija ar māksliniecisku bardaku. Pieņemsim, ka es dodu priekšroku stabilitātei un ātrām sociālajām garantijām. Starp citu, interesējoties Latvijā caur Ukrainas vēstniecību, viņi uzreiz mani atšuva, ka bez kaujas pieredzes neesmu viņiem vajadzīgs. Bet dzīve māca, ka karavīru vienmēr trūkst. Tad nu rīt redzēsim.

Apgādāts es esmu salīdzinoši labi. Steigā, nedaudz haotiski, bet krietni, labāk nekā vidējais Ukrainas karavīrs. Par to pateicība latviešu ziedotājiem. Man pateica, cik naudas ir kontā, cik varu dabūt, un cenšos būt saprātīgs, gluži kā ar savu naudu. Pirmajā reizē pietika tikai zābakiem, un izbraukšanas dienā vēl pa fikso ieskrējām veikalā paķert arī formu, jo atkal bija ienākuši ziedojumi. Paņēmu "Goretex" zābakus, "Woodland" formu, un šis tas gaidīja jau Ukrainā.