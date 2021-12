Skaistums pret eidžismu. Tatjana Burmeistere par modelēm 'gados' un sievišķīgajiem pašaizliegumiem

Tatjana ir dzimusi liepājniece, kas nu jau 15 gadus dzīvo Rīgā. Visu laiku strādājusi finanšu nozarē, tiesa, šī izvēle bijusi praktisku apsvērumu vadīta. "Prieku gūstu radošos procesos un sarunās ar cilvēkiem," stāsta Tatjana. "Skolas gados daudz dziedāju un uzstājos uz skatuves. Diemžēl bieži vien mēs ne uzreiz aptveram savu īsto aicinājumu vai arī noteiktu apstākļu dēļ dzīve iekārtojas tā, kā tā iekārtojas. Lielā mērā var sacīt, ka profesionālā un ģimenes dzīve man bija nokārtota, taču visu laiku nepameta sajūta, ka kaut kā trūkst."

Aizvadītais gads – kā daudziem citiem – Tatjanai bija pavērsiena punkts. Viņa šķīrās no vīra un saprata, ka pienācis laiks strādāt ar sevi. Pabeidza modeļu aģentūras "IMA Lemle" kursus, un no šī brīža sākās pavisam jauna dzīve. "Uzzināju, ka vecums nav tiesas spriedums, visu var sākt no tīras, baltas lapas. Parādījās jaunas, interesantas iepazīšanās, sāku piedalīties fotosesijās un skatēs. Atklāju sevī ne tikai modeles, bet arī apģērba stilizācijas spējas. Esmu izgājusi vairākus kursus, bet janvārī sākšu mācīties imidža dizainu Konstantīna Bogomolova skolā. Esmu piedalījusies Rīgas Modes nedēļā kā brīvprātīgā. Esmu atvērta visam jaunajam un neizmēģinātajam, tādēļ arī piedalījos nobriedušo sieviešu skaistumkonkursā."

Kādēļ jums bija svarīgi piedalīties konkursā?

Vēlos iedvesmot sievietes nebaidīties sekot savām vēlmēm un sapņiem jebkurā vecumā. Bija interesanti saprast, kas motivē citas sievietes izvēlēties modeles ceļu viņu gados. Izrādījās, ka iemesli ir līdzīgi. Daudzas nevarēja ar to nodarboties valdošo skaistuma standartu dēļ – augums, svars, figūras parametri. Daudzas bija iegrimušas ģimenes dzīvē, nebija laika pašizpausmēm. Bet tad – bērni izauguši un parādījusies iespēja darbam ar sevi. Pienācis laiks, kad robežas izgaist. Starp citu, daudzi vīrieši ļoti priecājas par savu sievu pārmaiņām un vaļaspriekiem. Visas šīs sievietes ir brīnišķīgs piemērs tam, ka dzīve var būt interesanta, piesātināta un aizraujoša jebkurā vecumā.

Konkursā uzvarēja Daugavpilī dzimusī Ludmila Safonova, viņa tagad dzīvo Maskavā. Nekad nevarētu pateikt, ka viņai ir 52 gadi, izskatās dievīgi! Ludmilai ir savs smagais stāsts, viņai daudz nācies pārciest, arī saskarties ar onkoloģiju. Taču viņa ir saglabājusi savu stipro garu un pozitīvo noskaņojumu.

Vai tiešām šādi konkursi lauž sabiedrības uzstādījumus un stereotipus par vecumu?

Protams! Tie lauž uzstādījumus, kas sievieti ieliek noteiktos rāmjos – būt mātei, sievai, gatavot ēdienreizes, mazgāt grīdas... Bet pats interesantākais, ko es sapratu – bieži vien šajos rāmjos sievietes sevi pašas iedzen. Pašas sev traucē attīstīties un kaut kādā ziņā arī pašas kultivē eidžismu.