Vitas Stiģes-Škuškovnikas pieredze: kā dzīvot tālāk, ja sapnis par bērnu nav piepildījies

No malas to bija grūti iedomāties, jo mēs turpinājām smaidīt un uz jautājumu "Kā iet?" atbildēt: "Labi." Protams, tagad, skatoties fotogrāfijās, mūsu sejās var manīt noraudātas acis, sejai trūkst mirdzuma.

Un tā atkal un atkal pa apli. Līdz pēc piektās reizes daktere pateica, ka nu vajadzētu mēģināt citu procedūras veidu. Tajā brīdī manī kaut kas noklikšķēja, es attapos un apstājos, uz četriem gadiem. Es sāku domāt par to, ka, tiecoties pēc sapņa par bērnu, sāku pazaudēt sevi, mana mentālā veselība ir pasliktinājusies, es nejūtos brīva, lai dzīvotu un kaut ko plānotu, un laulība ir uz izjukšanas robežas. Lai arī man joprojām nebija spēka un es jutos slikti, es pieņēmu lēmumu pielikt punktu medicīniskās apaugļošanas mēģinājumiem, sevi un savu laulību likt pirmajā vietā, par spīti tam, cik ļoti es vēlējos bērnu.

Taču es joprojām biju bedrē, neredzēju izeju, jutos viena un pamesta, nesaprasta un izolēta. Un tad sākās mans ceļš uz pārmaiņām...

Pirmie soļi pretī pārmaiņām un statistika





Turpinot dzīvot zemākajā savas dzīves periodā, paralēli piedzīvojot citus smagus ģimenes notikumus un sēras, attīstot karjeru un apceļojot pasauli, smagā sajūta saglabājās, un kādu dienu pirms trim gadiem es sapratu, ka tā dzīvot vairs nevaru, esmu iestrēgusi, kaut kas ir jādara. Bet ar ko sākt?

Tā kā drosmes doties pie psihologa vai psihoterapeita man vēl nebija, meklēju informāciju internetā. Diemžēl latviešu valodā un Latvijā neatradu pilnīgi neko, kas atbilstu manai situācijai un pārdzīvojumam. Viss atbalsts, ja tā to varētu nosaukt, bija par pozitīviem rezultātiem un statistiku, bērna piedzimšanu. Un tad atradu atbalstu ārzemju atbalsta grupās un kopienās.

Gandrīz gadu anonīmi, pēc tam jau ar savu vārdu, iesaistījos slēgtu grupu diskusijās, semināros, domubiedru grupās, tad iegādājos un izlasīju vienu tematisku grāmatu ar praktiskajiem uzdevumiem – Jody Day “Living the Life Unexpected: 12 Weeks to Your Plan B for a Meaningful and Fulfilling Future without Children”. Tas bija tik emocionāls process. Pirmajās nodaļās pie katra vārda manas emocijas bija tik sakāpinātas, ka nevarēju grāmatu noturēt rokās, acis nespēja fokusēt skatienu, jo no tām lija okeāns, sirds dauzījās un elpa aizrāvās. Taču tikai šādi es sapratu:

ka neesmu viena,

ka ir normāli sērot un skumt,

ka drīkst un vajag raudāt,

ka ir atļauts justies slikti,

ka vēlme no visiem distancēties ir normāla,

ka var neiet tur, kur tu jūties slikti,

ka ir normāli neko nedarīt, ja nav spēka vai vēlmes būt radošam,

ka drīkst neklusēt

ka drīkst novilkt robežas,

ka par sevi ir jārūpējas,

un tik daudz kā cita!



Es padziļināti sāku interesēties par dažādiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem nav un nevar būt bērnu, ar kādiem stereotipiem nākas saskarties un kā ar to tikt galā, pats svarīgākais, kā dzīvot tālāk un kā padarīt savu dzīvi pilnvērtīgu arī tad, ja sapnis par pašas bērniem nepiepildās.

Es uzzināju, ar ko atšķiras jēdziens "childfree" no "childless", tāpat arī ļoti vērtīgus statistikas datus, kas apkopoti no dažādiem Eiropas un pasaules pētījumiem. Piemēram, būtiskākie no tiem ir:

Pētījumi rāda, ka katra piektā sieviete sasniedz 45 gadu vecumu bez bērniem.

No visām sievietēm, kurām nav bērnu, tikai 10 procentiem neauglības dēļ, 10 procentiem pēc pašu izvēles un 80 procentiem dažādu citu iemeslu dēļ.

Viena no "childless" jeb "bez bērniem pret savu gribu" iniciatīvas un kopienas "Gateway-Women" aizsācējām Džodija Deja (Jody Day) ir apkopojusi vismaz 50 iemeslus, kāpēc sievietes nekļūst par mātēm

ESHRE 2016. gada pētījuma dati liecina, ka 75 procenti medicīniskās apaugļošanas procedūru nerezultējas bērna piedzimšanā.

50 procenti sieviešu, kurām veikta medicīniskās apaugļošanas procedūra, piedzīvo posttraumatiskā stresa sindromu (PTSS)

Citi pētījumi rāda, ka neauglība un citi iemesli, kāpēc cilvēkiem nav bērnu, ir viena no nopietnākajām problēmām sabiedrības empātijas trūkuma ziņā.



Aktīvi domājot par šiem jautājumiem, vēl pēc gada es simtprocentīgi sapratu, ka, lai arī esmu ceļā, tomēr pati netieku galā. Es atradu lielisku psihoterapeiti un uzsāku ceļu uz savu transformāciju.

Ceļš pretī pilnvērtīgai dzīvei

Foto: Privātais arhīvs

Uzsākot regulāras psihoterapijas sesijas nu jau pirms diviem gadiem, es ļoti baidījos atklāties, runāt par to, kā es jūtos, neticēju, ka tas var man palīdzēt. Katra sesija man bija tāda emociju gamma, ko dažreiz nemaz negribu atcerēties, bet tagad redzu, cik lielas pārmaiņas ir notikušas. Uz psihoterapiju devos ar savu lielāko dzīves pārdzīvojumu – kā tikt galā ar to, ka man nebūs bioloģisko bērnu, un kā dzīvot tālāk, kā tas vispār ir iespējams!?

Taču patiesībā regulārās sesijas man ir pavērušas durvis daudz plašāk – esmu pārvērtējusi dažādus savus uzskatus un vērtības, esmu atbrīvojusies no audzināšanas standartu ietekmes un dažādiem skolas laika kompleksiem, esmu mainījusi attieksmi pret lietām un cilvēkiem, esmu pieņēmusi lēmumus, kas kalpo un ir pareizi man, nevis kādam citam, esmu veikusi pārmaiņas karjeras attīstībā un definējusi man svarīgas profesionālās intereses, esmu nonākusi pie brīnišķīgām atziņām, kas padara manu dzīvi priecīgāku un vērtīgāku, esmu ieraudzījusi gaismu tuneļa galā daudz spožāku, nekā pirmajās terapijas reizēs spēju iedomāties.