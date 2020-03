Droša, bezkontakta iepirkšanās un idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar bērniem

Latvijā, pasludinot ārkārtas situāciju, daudzi izvēlas iegādāties preces interneta veikalos. Arī lielākie, specializētie bērnu preču veikali "Rīgā Baby City Toy City" nav izņēmums – periodā, kad visā valstī jāievēro sociālo distancēšanos, klienti var droši iepirkties interneta adresēs www.babycity.lv un www.toycity.lv. Interneta veikalā ir iespējams iepirkties bez fiziska kontakta ar veikalu darbiniekiem, un no plašā preču sortimenta var izvēlēties preces bērniem no dzimšanas līdz pat 12 gadu vecumam, kā arī preces māmiņām. "Baby City Toy City" veikalos iespējams atrast visu nepieciešamo bērniem, sākot no māneklīša zīdainim, beidzot ar galda spēlēm visai ģimenei. Interneta veikals darbojas pilnā sparā un darbi neapstājas, lai iecienītākās preces ērti un ātri, bet – pats galvenais – droši sasniegtu klientus.

Nekāda kontakta ar darbiniekiem un piegāde visā Latvijā

Iepirkties "BabyCity.lv" un "ToyCity.lv" ir ļoti vienkārši. Nepieciešamo preču pasūtījums jāveic internetā. Klientiem preces tiek piegādātas uz mājām ar kurjera palīdzību vai arī ar "Omniva" pakomātu starpniecību, kuri ir atrodami visā Latvijā. Pasūtījumu var saņemt arī "Baby City Toy City" veikalos: Imantā, Slokas ielā 161 vai Purvciemā, Augusta Deglava ielā 47. Fiziskie veikali joprojām ir atvērti un turpina savu darbu arī brīvdienās. Ņemot vērā to atrašanās vietas, tie nepulcē tik daudz cilvēku kā tirdzniecības centri, tāpēc iepirkšanās veikalos ir klusa, nesteidzīga un drošāka nekā citviet.

Klientu vajadzību apmierināšana

Interneta veikala konsultanti sazinās ar klientiem telefoniski, ar īsziņu vai e-pasta starpniecību –ikviens var izvēlēties sev ērtāko veidu. Šobrīd klientu drošība ir vissvarīgākā, tāpēc "Baby City Toy City" garantē preču piegādi ar minimālāko iespējamo kontaktu. Norēķināties par precēm ir iespējams ar priekšapmaksu vai veicot apmaksu kurjeram, saņemot preci. Iepakojot pasūtījumus, tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi, kā arī regulāri tiek pārbaudīts, vai darbinieki, kuri iepako pasūtījumus, ir veseli.

Topošās māmiņas tiek mudinātas iepirkties laicīgi

Var tikai iztēloties, kādu satraukumu šobrīd izjūt topošās māmiņas, kuru vīri koronavīrusa dēļ nemaz netiek ielaisti dzemdību iestādēs. Lai izvairītos no vēl lielāka satraukuma, "Baby City Toy City" iesaka iegādāties visas nepieciešamās preces pirms bērniņa ienākšanas pasaulē. Veselības aizsardzības speciālisti iesaka pēc iespējas vairāk izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem, tādēļ iespēja iepirkties internetā ir pati drošākā.

Precīzu bērniņa dzimšanas dienu nav iespējams ieplānot, tāpēc topošajiem vecākiem jau iepriekš vajadzētu iegādāties pirmās nepieciešamās preces, kas noderēs, bērniņam piedzimstot: ratiņus, autokrēsliņu, gultiņu, matraci, gultasveļu, drēbītes, autiņbiksītes, zeķītes un citas nepieciešamās preces. Kā arī lietas, kuras būtu jāņem līdzi uz dzemdībām māmiņai: barošanas krūšturi, krūštura ieliktņus, krēmu krūtsgalu kopšanai, vienreizējās biksītes, pēcdzemdību ieliktnīšus, pēcdzemdību apakšveļu un citas preces, kuras pieejamas "BabyCity.lv" veikalā plašā klāstā.

Kopš valstī pasludināta ārkārtas situācija, pirktāko preču saraksts internetveikalā "BabyCity.lv" un ToyCity.lv ir mainījies. Šobrīd klientu pirktāko preču sarakstā ir atrodamas: autiņbiksītes, mitrās salvetes, dažādas higiēnas preces māmiņām, galda spēles, puzles un āra rotaļlietas. Reaģējot uz minēto preču augošo pieprasījumu, klientiem, kuri iepērkās lielākajos specializētajos bērnu preču veikalos "Baby City Toy City", tiek piedāvāts plašs preču klāsts ar pievilcīgām cenām un dažādām akcijām.

Brīvā laika idejas – ko darīt kopā ar bērniem

Apstādinot mācību procesu skolās, daudziem vecākiem radās jautājums – kā nodarbināt bērnus, lai mājās pavadītais laiks būtu interesants un saturīgs. Interneta veikala rotaļlietu kategorijā šobrīd populārākās ir galda spēles un puzles, kā arī paaugstinājies pieprasījums pēc skrejriteņiem un citām āra rotaļlietām.

Pavasaris mūs lutina ar skaistu laiku, tādēļ skrejriteņa iegāde ļautu bērnam aktīvi pavadīt laiku ārā. "Globber" tie ir augstas kvalitātes franču dizaina skrejriteņi, kas ir piemēroti mazākiem bērniem, kuri vēl tikai mācās braukt ar skrejriteni.

Trīs riteņi nodrošina braukšanas drošību, bet īpašā tehnoloģija mazajiem bērniem palīdz mācīties turēt līdzsvaru. Vecāki novērtēs šī skrejriteņa universālo konstrukciju – bērnam augot, to var atbilstoši pielāgot. Visi skrejriteņu modeļi ir salokāmi, tāpēc tos ir viegli vest sev līdzi, savukārt, sezonai beidzoties, tos var ērti noglabāt.

Interneta veikalā par pieejamām cenām ir iespējams iegādāties arī zīmola "Quurio" skrejriteņus. Šie skrejriteņi, kas paredzēti vecākiem bērniem un pieaugušajiem, ir arī viegli salokāmi un transportējami. Lielie riteņi nodrošina komfortu un ceļu nelīdzenumi kļūst mazāk jūtami. Braukšana ar skrejriteni ir lielisks veids, kā pieaugušajiem jautri pavadīt laiku kopā ar bērniem.

Pilnīgs jaunums, ar ko bērni varēs rotaļāties šosezon, ir diska-bumba "PHLAT BALL", kas ieguvusi inovāciju balvas visā Eiropā. Tā ir bumba, kuru, sasitot plaukstās, var pārveidot par disku, kurš lidojuma laikā atkal pārvēršas par bumbu. Šī rotaļlieta sniegs daudz prieka un noteikti piešķirs spēlei ar bumbu jaunas iespējas.

No galda spēlēm līdz mīkstajām rotaļlietām

Rotaļlietu kategorijā ir ievērojami izaugusi interese par galda spēlēm un puzlēm. Šo popularitāti un atgriešanos modē ir veicinājuši pieaugušie. Tiek pirktas puzles, kuras sastāv no diviem, trijiem un vairākiem tūkstošiem gabaliņu. Liela interese ir arī par radošajiem komplektiem. Bērniem un vecākiem ļoti patīk "PLAYDOH" plastilīna veidošanas komplekti. Darbojoties ar plastilīna masu, bērni fokusē uzmanību un spēj koncentrēties ilgāku laiku. Šīs plastilīna masas ir ražotas no augstas kvalitātes materiāla un ir drošas bērniem.

Tiem, kuri audzina ģimenē pašus mazākos, iesaka pievērst uzmanību "HAPE" attīstošajām spēlēm: puzlēm, bērnu attīstību un motoriku veicinošām muzikālām un radošām rotaļlietām. ToyCity.lv klāstā ir spēles, kuras patiks gan vecākiem, gan bērniem.

Spēles, kuras var spēlēt visa ģimene

Stratēģiskā galda spēle "Sequence Classic" kļūst par biežu izvēli pircēju vidū. Tā ir kāršu spēle, kas attīsta vērību, domāšanu un reakciju. Šo spēli ir iespējams spēlēt dažādos veidos, tāpēc tā noteikti neapniks visā karantīnas laikposmā. Popularitāti nezaudē arī klasiskās galda spēles: "Monopols", "Alias", "Dixit", "Domino", "Jenga". Spēle "Uno" nav zaudējusi savu popularitāti jau vairākus gadus. Šī spēle rosina mācīties krāsas, skaitļus un izstrādāt stratēģijas.

Ir manāms, ka vecāki cenšas piedomāt pie tā, lai interesanti pavadītu laiku ar saviem bērniem. Priecāsimies par kopā būšanu un vērosim bērnu izaugsmi, sasniegumus un uzvaras. Apmeklējot interneta veikalu "ToyCity.lv", jūs atradīsiet lieliskus piedāvājumus jautrai brīvā laika pavadīšanai. Neaizmirsīsim arī par bumbu spēlēm, ziepju burbuļu pūšanu, dabas pastaigām, kā arī lietderīgu laiku mājās.

Interneta veikalos www.babycity.lv un www.toycity.lv atradīsiet lielu preču klāstu un, neriskējot ar savu veselību, varēsiet iegādāties visas nepieciešamās preces bērniem, to attīstībai un aizrautīgai brīvā laika pavadīšanai. Sargājiet sevi un apkārtējos!

Preces iespējams saņemt "Baby City Toy City" veikalos:

Rīgā, Augusta Deglava ielā 47 un Slokas ielā 161

Iepērkoties par 30 eiro un vairāk – bezmaksas piegāde.

Piegāde uz mājām ar "Venipak" kurjeru vai izņemšana "Omniva" pakomātos.

