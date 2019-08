Kā iekārtot bērnistabu?

Iekārtojot bērnistabu, vecākiem ir jāpievērš liela uzmanība tam, lai šī istaba tiktu iekārtota pēc iespējas labāk, kā arī piemērotāk. Jāņem vērā, ka bērnistaba nebūs domāta tikai miegam, bet arī mācībām, rotaļām un dažkārt pat bērnu draugu uzņemšanai. Tāpēc ir svarīgi iekārtot istabu tā, lai tiktu pildītas vairākas funkcijas. Raksta turpinājuma atradīsi vairakus vērtīgus padomus, kas Tev palīdzēs iekārtot bērnistabu.

1. Nepārblīvē telpu

Vairāku vecāku lielākā kļūda, iekārtojot bērnistabu, ir tā, ka viņi šo telpu pārblīvē ar dažādām mēbelēm un mantām. Taču tas nav vajadzīgs. Bērnam ir nepieciešama vieta istabā, kur viņš var brīvi pārvietoties un rotaļāties. Nekādā gadījumā nepārvērt bērnistabu par mantu noliktavu – būs grūti uzturēties šādā telpā gan Tev pašam, gan bērnam. Ja istaba ir jāiekārto pavisam mazam bērniņam, tad tajā nav nekas vairāk vajadzīgs par gultiņu, skapi un pārtinamo galdiņu.

2. Pievērs uzmanību gultas izvēlē

Ir svarīgi bērnam izvēlēties atbilstošu un drošu gultu. Kā jau zināms, tad bērnībā bērni ļoti daudz laika pavada guļot, tāpēc ir svarīgi nodrošināt pietiekami labi komfortu, lai bērns spētu augt un attīstīties. Mūsdienās ir pieejams patiešām liels gultu klāsts, atliek vien izvelēties. Ja nav vēlmes ilgi staigāt pa veikaliem un meklēt labāko gultu, tad ir iespējams apskatīties bērnu gultas internetā. Arī internetā ir plasš piedāvājums. Svarīgs ir arī matracis, ne tikai gulta. Arī tam ir jābūt piemērotam bērna vecumam un gulēšanas paradumiem.

3. Nodrošini pietiekamu apgaismojumu

Bērnistabā ir jānodrošina pietiekams apgaismojums gan no rītiem, gan vakaros. Jāņem vērā, ka bērns daudz laika pavadīs mācoties, līdz ar to apgaismojums patiešām ir svarīgs. Vislabāk būs, ja galds tiks novietots pie loga, līdz ar to būs gaišs un tas neradīs lieku slodzi bērna acīm.

4. Izvēlies mēbeles gaišos toņos

Nav noslēpums, ka gaišas mēbeles ir viegli kombinējamas ar kopējo telpas dizainu. Vislabāk ir izvēlēties baltas mēbeles, jo tad varēsi spēlēties ar krāsām tekstilizstrādājumos, kā arī uz sienām. Baltas mēbeles vienmēr būs aktuālas. Bērnam tās neapniks gan jaunā vecumā, gan arī tad, kad būs sasniegts jau pusaudža vecums.

5. Izvēlies transformējamas mēbeles un tādas, kas kalpos ilgu laiku

Lai mēbelēm būtu ilgāks mūžs, tās tiek ražotas arī tādas, lai būtu viegli transformējamas. Ja Tava bērnistaba ir diezgan maza, tad vislabāk būs, ja izvēlēsies transformējamas mēbeles. Ir svarīgi arī pirkt mēbeles, kas ir kvalitatīvas. Šādas mēbeles kalpos ilgu laiku, līdz ar to Tev nebūs bieži jāpērk jaunas un jātērē lieki nauda.

6. Ņem vērā bērna vēlmes

Gadījumā, ja esi nolēmis veikt remontu bērnistabā, tad noteikti ņem vērā bērna vēlmes. Protams, ja bērns jau ir sasniedzis vecumu, kurā prot komunicēt ar citiem cilvēkiem un izstāstīt savas vēlmes. Ņem vērā, ka mazi bērni grib daudzas lietas, tāpēc esi uzmanīgs un neuzķeries uz katras mazākās iegribas. Pirms pērc, padomā, vai tas patiešām būs nepieciešams un vai vari to atļauties.

Ja vēl plāno, kur dzīvesvietā atradīsies bērnistaba, tad vislabāk būs, ja tā atradīsies blakus vecāku istabai nevis mājās tālākajā stūrī. Atceries, ka bērni bieži vien naktīs var sajusties vientuļi, tapēc būs labi, ja viņiem nebūs jāmēro tāls ceļš līdz vecāku istabai.