Ziemassvētki un bērnība reizē – gaismas festivāls Pakrojas muižā

Tiem, kuri vēlas brīvdienas bagātināt ar jaunu pieredzi un izbaudīt unikālu vizuālu un emocionālu piedzīvojumu, savā plānā jāiekļauj Pakrojas muiža Lietuvā – tur līdz pat janvāra sākumam ik nedēļas nogali uzmirdz gaismas festivāls “Lielās Ķīnas laternas: Visuma zīmes”.

Šis ir jau otrais gads, kad Pakrojas muižas kompleksā mākslinieki no Ķīnas uzbur īstu pasaku valstību, un festivāls iemantojis ne tikai pašu lietuviešu atzinību, bet vilina arī viesus no Latvijas. Un ne velti – muiža atrodas tuvu robežai, tādēļ ceļš, piemēram, no Rīgas prasīs vien nepilnas divas stundas.

Plānojot braucienu, festivāla rīkotāji iesaka muižas apmeklējumam atvēlēt vismaz trīs stundas. Festivālam atvēlētajā muižas parkā ierīkotas vairāk nekā 30 tematiskās gaismas instalācijas, kuras ne tikai jāaplūko, bet arī jāuzņem skaisti kadri sociālajiem tīkliem un atmiņām. Tas vēl nav viss – Pakrojas muižas kompleksā sarūpētas arī citas izklaides un atrakcijas gan maziem, gan lieliem, kas viesošanos pārvērtīs neaizmirstamā pieredzē. Tāpat sarūpēts bagātīgs piedāvājums tiem, kuri vēlas iestiprināties vai sasildīties ar kādu karstu dzērienu – ikviens tur atradīs ko sirdij tīkamu, sākot no vienkāršas kartupeļa spirāles līdz pat sātīgai maltītei austrumu stilā.

Foto: Publicitātes foto

No zīda veidoto laternu krāšņumu un daudzveidību nav iespējams aprakstīt, un pačukstēsim – arī fotogrāfijas neatklāj to īpašo sajūtu, kad satumst un parkā gaismās atdzīvojas Āfrikas dzīvnieku pasaule, mirdzoši izceļas ledāju iemītnieki un starp persiku kokiem šķelmīgi gaida pērtiķi, lai vilinātu savās rotaļās.

Foto: Publicitātes foto

Ilgāk apstāties mudina arī pandu sala – melnbaltie ķepaiņi tik mīlīgi un aicinoši satupuši ziedošā sakuras koka zaros, ka tā vien šķiet, tie tūdaļ sāks blēņoties un velties.

Ja sirds kāro mazliet maģisku noskaņu austrumu stilā, jādodas pie ķīniešu Jaunā gada simbola, leģendām apvītā monstra "Nian", bet Cūkas gadu veiksmīgi noslēgt palīdzēs grandiozs cūkas templis, kurā var pateikties par šī gada devumu. Esiet uzmanīgi, pāris sivēntiņi pat kustās. Protams, ir arī Ziemassvētku eglīte, ap kuru sardzē stāv pasakas par Riekstkodi varoņi, un festivālā var sastapt ne tikai dejojošus pūķus, bet arī Ziemassvētku vecīti, jau laicīgi noķerot strauji tuvojošos svētku sajūtu.

Smaidu un mazliet pavasara un vasaras siltuma ikvienā uzburs ziedu aleja – dažādos toņos mirdzošās maijpuķītes un ugunssarkanās magones pie muižas parka otras ieejas –, tāpēc tiem, kuri festivālā ienākuši pa centrālajiem vārtiem, noteikti nevajag noslinkot, kārtīgi izstaigājot visu teritoriju.

Sajūtas Pakrojas muižas parkā festivāla laikā ir neaprakstāmas, un ik pa brīdim pārsteigumā aizsitas elpa – tik neticami skaisti tur ir. Apkārt skan čalas un smiekli, smaidīgi cilvēki pozē pie brīnumskaistajiem gaismas tēliem, un ikviena – gan maza, gan liela – acīs atmirdz ne tikai krāsainās laternu gaismas, bet arī prieks, pārsteigums un... bērnības sajūta. Arī tiem, kuri laternu festivālu izbaudījuši jau pērn, ir vērts tur atgriezties – šogad gaismas objekti kļuvuši vēl grandiozāki.

Maģisko gaismas ceļojumu var apvienot arī ar kādu pavisam praktisku nodarbi – svētku gardumu vai interesantu dāvanu iegādi, jo muižas kompleksā festivāla laikā darbojas arī Ziemassvētku tirdziņš, kurā nopērkami arī dažādi lietuviešu labumi – zivis, desas, sieri, konditorejas izstrādājumi un citi ražojumi – gan baudīšanai uz vietas, gan mājās palicēju iepriecināšanai. Ja ir vēlēšanās ilgāk izbaudīt aizgājušo laiku burvību, var izmantot Pakrojas muižas kompleksa piedāvātās nakšņošanas iespējas greznajā muižkunga namā vai meldera mājā ierīkotajā viesnīcā.

Foto: Publicitātes foto

Laternu festivāls Pakrojas muižā viesus gaida līdz pat 5. janvārim katru piektdienu, sestdienu un svētdienu no pulksten 16, ieskaitot laiku no 25. līdz 27. decembrim. Vairāk informācijas par festivāla biļetēm un apmeklējumu var atrast šeit, lai laicīgi un ērti ieplānotu vienu no maģiskākajiem šīs ziemas piedzīvojumiem.

Gaismas festivāla "Lielās Ķīnas laternas. Visuma zīmes 2019" PROGRAMMA

16.00 Tiek atvērta muižas teritorija, darbojas muižas restorāns "Traktieris"

16.30 Svinīgā festivāla laternu iedegšana

17.00, 18.00 un 19.00 Tējas dzeršanas ceremonija Austrumu garšu zālē

17.00, 18.00, 19.00 un 20.00 Muižas spirta dedzinātavas apmeklējumu laiki

17.30, 19.00 un 20.30 Ķīniešu mākslinieku performances

Ik pēc 30 minūtēm muižas galvenajā ēkā norisinās ekskursijas ar Baronesi

Vakariņot iespējams Austrumu garšu zālē un muižas restorānā "Traktieris"

Muižas teritorijā darbojas arī "Vēlmju templis", kur iespējams uzrakstīt vēstuli visumam, sūtot labas domas

INTERAKTĪVĀ ZONA BĒRNIEM

Krāsaini gaisa baloni kokos, izgaismoto šķīvju spēle, kas mirgo kustības laikā, interaktīvie taureņa spārni piemērāmi ikvienam! Ir iespēja griezties muižas karuseļos, iepazīties ar muižas saimniecības iedzīvotājiem, pie pandu koka saņemt siltu Pandas apskāvienu, priecāties par Ziemassvētku eglīti, satikties ar Ziemassvētku vecīti, izteikt viņam vēlmes, apmeklēt viņa krāsaino namiņu un piedalīties svētku gadatirgū, kur no gardumiem acis vien mirdzēs.

No plkst. 16.30 līdz 21.00 darbojas amatnieku darbnīcas:

Muižas aldaris skandē ermoņikas un viesmīlīgi ir atvēris Brūža durvis;

Stipros un saldos zālīšu uzlējumus iespējams degustēt muižas Aptiekā ( bārā)

Parfimērists Žaks aicina savā laboratorijā (muižas pagrabstāvā) iepazīties ar pasaules smaržu atklājumiem

Muižas šuvēja iepazīstina ar 19.gadsimta modes tendencēm

Vilnas manufaktūrā vēlēja ne tikai ada, bet arī dalās ar vilnas un adīšanas noslēpumiem

Pie muižas dravnieka iepsējams iepazīt sveču liešanas smalkumus

Muižas keramiķe aicina mīcīt mālu un sola atklāt keramiķes amata noslēpumus

Jūs gaidīs arī rikšotāji un aristokrātiskās jāšanas zinātāji muižas zirgaudzētavā!