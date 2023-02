Bāzes apģērbi un vakartērpi – 'H&M' laiž klajā jauno pavasara/vasaras kolekciju

Iedvesmojoties no Holivudas Zelta laikmeta dīvām un mūsdienu megazvaigznēm, kuras stilā ievēro "go big or go home" pieeju, "H&M Studio S/S23" kolekcijā tiek izcelti divi aspekti: valkājamība un glamūrs, informē pārstāvji. Jaunumi būs pieejama tiešsaistē no 2. marta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kolekcijas apģērbu rindas sastāda, piemēram, apjomīgas vakarkleitas, kas sniedzas līdz grīdai, no virsdrēbēm – "oversize" trencis, ādas "baikera" tipa jaka un mākslīgā kažokāda. Tāpat sava vieta ir džinsam, ko veiksmīgi papildina tādi aksesuāri kā ādas zābaki, kristāliņiem rotāta veļa un lielas saulesbrilles.

Foto: Publicitātes foto

Divi sieviešu apģērbi – "oversize" veste un "maxi" garuma svārki ar augsto vidukli – ir ražoti no organiskas un pēcpatēriņa kokvilnas. Savukārt pogas, kurās tās rotājas, ir daļēji izgatavotas no otrreizēji pārstrādātas plastmasas, ko Bengalūras atkritumu vācēji atraduši Indijas ielās – tā ir daļa no "H&M Group" un sociālā uzņēmuma "Hasiru Dala Innovations" pastāvīgās sadarbības.

Foto: Publicitātes foto

Atbilstoši "H&M" ilgtspējības mērķiem ikviens kolekcijas izstrādājums ir izgatavots no ilgtspējīgākiem materiāliem, tostarp organiskās kokvilnas, pārstrādāta poliestera, ādas bez hroma u.c.

"Šosezon modē valda drosmīgs noskaņojums, tādēļ "Studio S/S23" mēs vēlējāmies pārkāpt robežas krāsu un siluetu ziņā. Ekstravagantākos vakartērpu stilus mēs līdzsvarojām ar patiešām vienkāršiem risinājumiem, lai iegūtu pārlaicīgu stilu, piemēram, ādas baikera jaku, ko var valkāt atkal un atkal," saka Anna Sofija Džonsone, "H&M" radošā konsultante.

Foto: Publicitātes foto

"Dizaineru komandu saistīja mūsdienu megazvaigznes tēls, kas bez pūlēm variē starp atturīgu ikdienas tērpu un glamūrīgu sarkanā paklāja kleitu. Mūsdienu paaudzei, kas aktīvi izmanto sociālos tīklus, ir tikpat svarīgi būt patiesai kā izskatīties perfekti, tāpēc mēs vēlējāmies radīt kolekciju, kas ļauj tēlam pārtapt no dienas uz vakara, un no brīvā laika uz birojam piemērotu apģērbu, neapdraudot izsmalcinātību," saka Linda Vikela, "H&M Studio" koncepta dizainere.

"H&M Studio" S/S23 kolekcijas kampaņā piedalījusies "Grammy" balvas laureāte, Kolumbijas izcelsmes amerikāņu māksliniece Kali Učisa.