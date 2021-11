Iepirkšanās sludinājumu portālos droši un bez aizķeršanās – vai iespējams?

Kā stāsta AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs, kopš sludinājumu portāla iegādes 2016. gadā ieviests daudz jauninājumu, taču laika gaitā tapa skaidrs, ka visglobālākā problēma ir drošība. Bieži saņemtas sūdzības no lietotājiem, ka nauda nav pārskaitīta vai prece – atsūtīta. "Tāpēc viena no pirmajām lietām, ko izdarījām, – atteicāmies no idejas iekasēt naudu, teiksim, dažus centus par katru sludinājumu, bet ieviesām abonēšanu," skaidro Kuzikovs. Viņš piebilst, ka "Atverskapi.lv" nav iespējams norēķināties ar SMS maksājumiem, jo visi naudas pārskaitījumi tiek veikti tikai ar bankas kartēm. "Ja tiks saņemtas sūdzības par kādu lietotāju un pat iesaistīta policija, varēsim uzreiz norādīt konkrētā lietotāja bankas kontu, un banka pēc tam jau pateiks, kas bija šis cilvēks."

Taču savu lietotāju apzināšana bija tikai pirmais solis ceļā uz drošu iepirkšanos sludinājumu portālā. "Bieži ir situācijas, kad pēc komunikācijas uzsākšanas pārdevējs vienkārši vairs neatbild. Bet preci tev taču vajag! Kāpēc viņš neatbild – tie ir personīgi iemesli," stāsta Kuzikovs. Viņš uzsver, ka, mainoties paaudzēm, mainījušās arī komunikācijas veida izvēles prioritātes un ilgā saziņa palikusi pagātnē. "Un mēs sapratām, ka arī šajā procesā varam palīdzēt. Ja negribi komunicēt, vienkārši atzīmē, ka esi gatavs pirkt preci! Šajā gadījumā iekasēsim naudiņu, kas nonāks tā saucamajā darījumu kontā. Pārdevējs saņems ziņu, ka viņa piedāvātajai precei ir pircējs. Nauda jau būs rezervēta, pārdevējam atliks tikai nosūtīt to ar "Omnivu". Ja tas notiks, pēc pāris dienām pircējs saņems preci – viņš apstiprinās, ka ir saņēmis, bet pārdevējs automātiski saņems naudu. Šādā gadījumā pircējs un pārdevējs vispār savā starpā nekomunicē. Manuprāt, ideāla shēma bez mūžīgajiem jautājumiem: "Bet kā jums šķiet, manai meitai noderēs šī kleitiņa?" Pat līdz tādam absurdam. Protams, ir cilvēki, kas aizvien grib komunicēt, bet biežāk tomēr no tā vēlas izvairīties."

Kad pirms trim gadiem sludinājumu portāla komanda uzrunāja lietotājus, stāstot par drošo pirkumu un tā jēgu, lielākā daļa bijusi neizpratnē par tādu nepieciešamību, stāsta "Atverskapi.lv" projekta vadītāja Alīna Kičatova. Taču apstiprinājumu tam, ka šāds pakalpojums nepieciešams, viņa guvusi Vācijā, pētot sludinājumu portālu "Vinted" un tā piedāvājumu. Tur drošais pakalpojums darbojies jau vairākus gadus, un cilvēki tam uzticējušies. "Mēs izlēmām, ka arī mums jāsāk strādāt pie šāda projekta un jāparāda Latvijai – mēs to varam –, jo šobrīd citiem sludinājumu portāliem tāds pakalpojums nav pieejams. Sākām komunicēt ar mūsu partneriem, pārvadātājiem, kā arī Igaunijas partneri "MakeCommerce", kas nodrošina drošas maksājumu transakcijas. Mēģinājām saprast, ko jaunu "Omniva" var izveidot savā sistēmā un pēc kādas shēmas jau darbojas Igaunijas partneri," norāda Kičatova.

Jaunā pakalpojuma izstrāde prasījusi divus gadus, atklāj Kuzikovs, kā galveno iemeslu norādot trīs iesaistītos spēlētājus – sludinājumu portālu, loģistikas uzņēmumu un maksājumu sistēmu. Šajā gadījumā pārdevējs uzreiz naudu nesaņem, tā uzglabājas virtuāli, un šīs iespējas nodrošināšana prasījusi laiku. "Sarežģīti bija arī ar "Omnivu" – izstrādāt visu procesu, lai tiktu ģenerēts kods, viņiem vēl naudu nesaņemot, lai pārdevējs preci varētu nosūtīt, bet, ja pircējs gribēs preci atgriezt, tas būs jādara vēlreiz. Ļoti sarežģīts process ar daudziem nezināmajiem un variācijām."

Alīna Kičatova uzsver – cilvēkus vienmēr baida viss jaunais. Taču, ja pirms trim gadiem nevienam šāds pakalpojums nešķita vajadzīgs, laika gaitā uzklausītās problēmsituācijas norādījušas uz to, ka tām nepieciešams ilgtermiņa risinājums. "Cilvēki man regulāri rakstīja: "Pasūtīju preci, tā neatbilst aprakstam, bet pārdevējs mani bloķējis. Ko man darīt, lai to atrisinātu?" Bet viss, ko es kā administratore varu darīt, ir izstāstīt pārdevējam situāciju un aicināt to risināt. Savukārt pārdevējs var pateikt, ka no viņa puses viss ir bijis kārtībā. Un ko tālāk? Līdz šim nevarējām garantēt, ka pārdevējs samaksāto atgriezīs, tāpēc sistēma, kā palīdzēt pircējam atgūt naudu, bija vitāli nepieciešama." Sludinājumu portāla pārstāve gan uzsver, ka šis pakalpojums ir derīgs arī pārdevējiem, jo līdz šim gadījies arī tā, ka pēc vienošanās par preces atgriešanu pircējs to atsūtījis ar defektiem. "Un tad sākas strīdi, kurš ko izdarīja. Sūta bildes un mēģina pierādīt, kuram taisnība. Bet mēs esam tikai starpnieki, piedāvājam platformu, kur pirkt un pārdot lietas! Protams, varam palīdzēt situāciju risināt, bet ne vienmēr tas var būt veiksmīgi."

Tātad – pircējs ir ieguvējs, jo, apdrošinot savu pirkumu, iegādājas arī drošības spilvenu, kas viņu neatstās apkrāptu vai bešā. Bet kā ar pārdevējiem? Kuzikovs stāsta, ka sākotnēji bijušas šaubas, vai šo pakalpojumu vispār izmantos, jo gala summa ar samaksu pārdevējam, sūtīšanu un komisijas maksu ir lielāka, nekā ierasts redzēt. Pirms iegādes visas izmaksas ir skaidri uzrādītas. "Taču tā nav taisnība, ka nepērk. Vidējais pirkums šajā gadījumā ir 9 eiro, un tas nav nekāds kosmoss. Kāpēc cilvēki pērk? Viņi negrib tērēt laiku, komunicējot viens ar otru. Viņi uzticas "Atverskapi.lv" kā "Delfi" zīmolam un labāk uzspiedīs vien dažus klikšķus, nevis domās, vai prece tiks atsūtīta, vai nebūs jācīnās krāpniekiem."