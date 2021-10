Noskaidroti 16. Latvijas modes gada balvas uzvarētāji

12. oktobrī Digitālās mākslas centrā notika 16. Latvijas modes gada balva 2020. Katru gadu Baltijas Modes federācija kopā ar modes industrijas ekspertiem nosaka labākos savas jomas speciālistus. Tā kā dizaineri arvien lielāku uzmanību pievērš vides jautājumiem, šogad balvu papildināja nominācija "Labākais ilgtspējīgas modes zīmols". Vēl vienu jaunu nomināciju nosaka digitalizācijas tendence — "Labākā digitālā prezentācija".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzvarētāji tika noteikti 13 nominācijās. Balvu "Gada debija" ieguva zīmols "For lovers and trees" — to radījušas divas dizaineres, kuras nav vienaldzīgas pret dabu — Agnese un Kristīne. Nominācijā "Radošākā modes skate" apbalvota latviešu zīmola "One Wolf" dizaineres Agneses Narņickas modes skate, kas norisinājās Rīgas ielās.

Ņemot vērā, ka aizvadītais gads ir kļuvis par impulsu digitālās industrijas attīstībai, nominācijām ir pievienojusies pozīcija "Par labāko digitālo prezentāciju", kurā apbalvots Reinis Krūmiņš ar digitālo modes skati "Viss redzamais no neredzamā sākas". Balvu kategorijā "Gada oriģinālākais modes skates multimediju noformējums" ieguva stilists un zīmola "Volga Vintage" radītājs Sergejs Hatanzejskis. Savukārt latviešu demi-couture apģērbu zīmols "Iveta Vecmane" ieguva balvu "Labākais reklāmas kampaņas imidžs".

Nominācijā "Gada labākais laikmetīgo rotu dizainers" kā uzvarētāju žūrijas locekļi vienbalsīgi nosauca zīmolu "Maija Vītola". "Kad griežu materiālus ar rokām, man šķiet, ka materiāls stāsta savu stāstu, ļaujot man radīt darbus, kas ir unikāli skulpturāli manas pasaules attēlojumi. Rotaslietas kļūst par saikni starp pasaules uztveri un cilvēku," stāsta zīmola dizainere Maija Vītola.

Pievēršot uzmanību ētikas un vides jautājumiem, viena no balvas nominācijām ir veltīta atbildīgai pieejai apģērbu kolekciju veidošanā — "Labākais ilgtspējīgas modes zīmols". Par uzvarētāju kļuva zīmola "Baiba Ladiga" dizainere Baiga Ladiga – Kobajaši. Dizainere strādā ar dabīgiem materiāliem, pievēršot īpašu uzmanību kvalitātei un seko bezatkritumu modes principam.

Apbalvojumu "Modes un dzīvesstila žurnāla oriģinālākais vāks" saņēma mākslas un modes žurnāls "Jezga". Savukārt kategorijā "RFW pieprasītākā modele 2020. gadā" žūrijas locekļi izcēla divas meitenes no modeļu aģentūras "Vacatio" — Sindiju Šulci un Amandu Krūzi. Pēdējo, bet ne maznozīmīgāko apbalvojumu kategorijā "Balva par ieguldījumu modes industrijas attīstībā Latvijā" piešķīra Baltijas Modes federācijas prezidente Jeļena Strahova. Par uzvarētāju šajā nominācijā kļuva modes māksliniece un grāmatas "Piecdesmit gadi Rīgas modē" autore Asnate Smeltere.

"Es pateicos Rīgas modes nedēļās komandai par mana darba novērtējumu, tik tiešām, gandrīz vai mūža garumā. Manā modes ceļā ir bijuši trīs cēlieni : Pirmais — Rīgas Modeļu nams, tad "Salons A", un tad tapa grāmata "Piecdesmit gadi Rīgas modē". Šajā brīnišķīgajā profesijā — modes dizainā, radot un iezīmējot mūsu laikmeta ainu, ieklausieties savā intuīcijā. Tad jūs nekad neapmaldīsieties modes labirintos, kuros tik viegli pazust," stāsta Asnate Smeltere.

Balvas šogad pasniedza: dziedātājs un komponists Markus Riva, dziedātāja Samanta Tīna, žurnālu "Lilit" un "Lilit Look" galvenā redaktore Kristīne Rudzinska, žurnālu "L'Officiel Baltic" un "LIFE" galvenā redaktore Līga Zemture, radiostacijas EHR mārketinga direktore Svetlana Kovale un EHR Russkije Hiti zīmola menedžere Jeļena Gricuka, influenceri Anete Ozoliņa un Evelīna Pārkere, fotogrāfs Miks Užāns, mārketologs Niks Jansons un Baltijas modes federācijas prezidente Jeļena Strahova.

Šoruden Rīgas modes nedēļa notiek no 12. līdz 16. oktobrim.