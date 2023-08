Pasaulē modernākā mamma prezentējusi modes kolekciju grūtniecēm

Abu grūtniecību laikā mūziķe Rianna ir pierādījusi, ka, ķermeņa aprisēm mainoties, joprojām var izskatīties moderni, jutekliski un sievišķīgi. Likumsakarīgi, ka, ar šo talantu apbruņojusies, zvaigzne iemēģinājusi roku grūtnieču modē un debitējusi ar "Savage x Fenty" kolekciju esošajām un topošajām māmiņām.

Grūtniecēm paredzēto kolekciju "Savage x Fenty" (ar apakšveļu un atpūtas apģērbu) esot izstrādājusi pati mūziķe. Mazuļa barošanai piemēroti krūšturi, pārliels T krekls ar asprātīgu uzrakstu "Make More Babies" ("Radi vairāk mazuļus") ir plašā izmēru spektrā no XXS līdz 4XL un cenās no 32 līdz 55 eiro.

Kā skaidrojusi pati kolekcijas autore, jaunā kolekcija ir paredzēta, lai sievietēm visā grūtniecības ceļojuma laikā sniegtu gan pārliecību, gan komfortu: "Vēlos atgādināt, ka arī, kļūstot par vecāku, joprojām vari būt seksīga un lieliski justies."