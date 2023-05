Pat džinsa izstrādājumi nav imūni pret mainīgajām modes tendencēm

Tērpi no džinsa un klasiskie džinsi ir mūžīgs, funkcionāls un biežāk valkātais garderobes izstrādājums. Tik universāls, ka ideāls starpsezonā, pielāgojams dienai un vakaram, daudzveidīgs – valkājams ar teju visu. Taču, tāpat kā jebkurā jomā, arī šī materiāla lietas, formas, krāsas un raksti nav imūni pret modes tendenču ciklu. Sezonu pēc sezonas karsts diskusiju temats ir tas, vai tiešām augumam piegulošās "skinny" bikses vairs nevar valkāt. Vai tiešām to jostas daļai ir jābūt noslīdējušai uz gurniem? Tumši zilas, balinātas vai tomēr melnas? Un kā ir ar kleitām? Svārkiem?



Galvenie šīs sezonas džinsa modes virzītājspēki ir divas galējības. No vienas puses, tā ir deviņdesmito gadu nogales atbrīvotība, no otras, inovatīvi centieni džinsu interpretēt no jauna. Savukārt valkāšanas idejās norit rotaļas un eksperimenti ar proporcijām. Piemēram, džinsiem ar zemu vidukļa daļu būs platas staras, īsi šorti kombinējami ar pārliela izmēra jakām, īss garums ar augstu vidukļa daļu. 2023. gada pavasara/vasaras džinsa tendences dod cerību, ka šis materiāls dāvās ko vairāk par klasiskām biksēm. Par komfortu, prieku un pašizpausmi!

Kargo



1990. gadu stilu renesanse rit pilnā sparā, tostarp atdzīvinot utilitārās, ar funkcionāli dekoratīvām kabatām rotātās kargo bikses. Asociētas ar strādniekiem un militāro jomu, kargo bikses iefiltrējas ikdienas garderobē un der kā ar augstu, tā zemu vidukli, augumam piegulošas un arī super platas. Kāpēc gan ne? Kabatas, kas primāri paredzētas vizuālai pievilcībai, ir tik funkcionālas un tādā skaitā, ka ļauj atbrīvot rokas no somām.



Mini



Arī džinsa pasaulē nepazūd y2k (2000. gadu stils) aktualitāte – super īsi mini svārki. Varētu domāt, ka piemēroti vien karstām vasaras dienām, – nebūt ne, tie esot jāvalkā ar ārkārtīgi gariem zābakiem (vēlams, arī džinsa) un, kā paredz rotaļas ar proporcijām, ar liela izmēra bleizeriem, džemperiem un blūzēm.



Vidukļa jautājums