RFW trešā un ceturtā diena: elegance, seksapīls un dumpis

Rīgas modes nedēļas turpinājumā, plaša modes plejāde no Latvijas modes "veterānēm" Natālijas Jansones, "Anna Led" līdz Gunas Nebares debijai, elegance no Ivetas Vecmanes un dumpis no "Volga Vintage". Neizpalika arī mode mazākajiem – no zīmoliem "Paade Mode" un "Rock and Mouse", arī "Stockmann" un "Ivo Nikkolo" veikalu kolekcijas. Iespēja iepazīties arī ārvalstu modes piedāvājumu – Uzbekistānas "Moel Bosh" un Polijas " Szczygiel".

