Rīgas modes nedēļas otrā diena: ekstravagantas kleitas un neuzkrītoša funkcionalitāte

7. oktobrī ar semināru par ilgtspējību dots starts šī gada Rīgas modes nedēļas (Riga Fashion Week, RFW) rudens sesijai, kura pievērsīsies apzinīgai, uz nākotni vērstai un ētiskai modei. Galvaspilsētas stila svētkus atklāja kolekciju prezentācija no "QooQoo" un "One Wolf", modes gardēžu svētki turpinājās "Grand Hotel Kempinski Riga" telpās, bet noslēdzās ar "Anna Led" modes šovu franču kafejnīcas atmosfērā.

Šosezon pasākumā pārstāvēti vairāk nekā 20 dizaineri, starp kuriem ir arī ārvalstu debijas un vietējie ekozīmoli. Kas interesanti, šosezon arī bērnu mode tiek prezentēta starptautiskā formātā – aktuālās kolekcijas prezentē lietuviešu zīmols "Julija Dremiene" un latviešu "Paade Mode", "Tiny Bunny", kā arī "Rock and Mouse".

Uz galvenās skatuves "Hanzas Peronā" 10. un 11. oktobrī savas kolekcijas skatītājiem piedāvās "Selina Keer", "Collected Story", "Amoralle", "Natalija Jansone", "Iveta Vecmane" un "Nolo", bet ārvalstis pārstāvēs Igaunijas zīmoli "Diana Arno" un "Ivo Nikkolo".

Turpinājumā piedāvājam atskatīties, ko jaunu un interesantu atnesa RFW rudens sesijas pirmā diena!

"Grand Hotel Kempinski Riga" telpās jau pēcpusdienā interesentu acis tika pavērstas labi zināmu zīmolu virzienā – "QooQoo" un "One Wolf". "QooQoo" ir brīvību mīlošs zīmols, kas kopš 2010. gada rada nepieradinātas un inovatīvas drēbes drosmīgiem un radošiem cilvēkiem, savukārt "One Wolf" kolekcijas "Uniform 2" stāsts par mūsdienu lielpilsētas cilvēka ikdienu, kur universālai pieejai apģērba izvēlē ir liela nozīme. Šīs kolekcijas valkātājs nevēlas spilgti atšķirties no citiem. Viņš apzināti izvēlas funkcionālus un neuzkrītošus apģērbus, tādējādi reaģējot uz modes pārsātinājumu, ko provocē arvien straujāk mainīgās modes tendences, vēsta zīmola pārstāvji.

"Qooqoo":

"One Wolf":