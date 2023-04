Septiņas modes kulta preces, kas ir mugurā ikvienam modes pazinējam šopavasar

No dizaineru un zīmolu piedāvājumu tūkstošiem realitātē skapjos "iedzīvojas" vien pāris. Tie, kuri visai sabiedrībai "iepotē" aktuālāko un dzīvei piemērotāko, ir influenceri, industrijas līderi, kuri patiešām izvēlas pirkt un valkāt, mums tās "iepotēt" un popularizēt. Neraugoties uz to, ka viņu izvēļu cena mērāma tūkstošos eiro, tās ir kā špikeris, kam pievērst uzmanību, pasapņot un atrast sev piemērotāko.

"COS" vēdera/plecu soma



Neierasti, ka luksusa somu fanu pulkā savu vietu ir radusi pat lakoniskā, cenu kategorijā pieejamā plecu soma no masu zīmola "COS". Cenā ap 100 eiro, soma melnā, dzeltenbrūnā, sarkanā un šajā pavasarī arī metāliski zilā versijā, taisnību sakot, parasti ir izpārdota. Somas unikalitāte slēpjas tās pieejamībā un formā, kas atgādina vēdersomu un tās nu jau iemīlēto valkāšanas paņēmienu – pāri pleciem.

Baltais "Prada" krekliņš

Foto: Vida Press

Mīlestība uz vienkāršo un sportisko zīmola "Prada" trikotāžas krekliņu aizsākās jau pērn, bet tā negrasās rimties arī šogad. Nenoliedzami, valkāšanā universālā krekliņa lielākā vērtība (kas ir 690 eiro) slēpjas tikai un vienīgi "Prada" trīsstūra logotipā. Praktiski domājošajiem līdzīga efekta panākšanai noderēs arī citi mazie, baltie krekliņi, kam cena ir pat 10 reizes zemāka.

"Miu Miu" baletčībiņas

Foto: Vida Press

Neraugoties uz to, ka itāļu zīmola "Miu Miu" baletčībiņu vēsture sākās jau 2016. gadā, šajā pavasarī tās ir kulta prece, klasika un radošu eksperimentu vieta. No satīna vai ādas, ar vienu vai vairākām siksniņām un cenā ap 700 eiro. Pieejamākas būs tālākpārdošanas interneta vietnēs nopērkamas versijas no senākām "Miu Miu" kolekcijām vai masu apģērbu zīmolu interpretācijas. Visas – valkājamas ar kontrastējoši raupjākām, adītām un (it kā) nejauši noslīdējušām zeķītēm.

"Loewe" bomberjaka

Foto: Vida Press

Dūnu jaka par vairāk nekā 5000 eiro no spāņu zīmola "Loewe" apvieno avangarda stilistiku un pārsteidzoši, ir pat reāli valkājama. Skulpturāla forma, pārspīlētas proporcijas un pat cena – dūnu jaka ir kā mākslas darbs, ko var atļauties ietekmīgākās slavenības, modele Hailija Bībere (attēlā) Kardašjanu ģimenes pārstāve, modele Kendala Dženere.

"Louis Vuitton" x Yayoi Kusama sadarbība

Foto: Vida Press

Japāņu avangarda mākslinieces Jajoi Kusamas un zīmola "Louis Vuitton" sadarbības projekts aizsākās pērn un turpinās šogad. Tie, protams, nav iztikuši bez mākslinieces stilam raksturīgā punktojuma uz apģērbiem un aksesuāriem, kas kopā ar "Louis Vuitton" ikonisko logotipu, padara ikvienu preci par apsēstības objektu. Vismazākā izmēra somiņa ("Mini Pochette Accessories") izmaksās sākot no 700 eiro.

"Chopova Lowena" svārki

Foto: Vida Press

Salīdzinoši jaunais bulgāru/britu zīmols ir veiksmes stāsta piemērs. Viņu unikālie plisētie svārki, neraugoties uz cenu (ap 1000 eiro), no veikalu plauktiem tiek izķerti zibenīgā ātrumā un pat lietoto preču tālākpārdošanas veikalos ir iekārotākā prece. Svārku pievilcība slēpjas stilu kontrastos: DIY (dari pats) attieksme, plisējums un rūtis kā folklorā un senās tradīcijās, bet ādas josta un metāla karabīnes, kas piestiprina svārku auduma daļu – kā no pankiem aizlienētas.

"Loewe" burbuļbrilles

Foto: Vida Press

Apaļas, ovālas vai pavisam kvadrātiskas, brilles košās krāsās ir aktualitāte pati par sevi, bet šis produkts – spāņu zīmola "Loewe" saulesbrilles ar burbuļveida, it kā uzpūstiem briļļu rāmīšiem – ir šī pavasara zvaigzne. Tās valkā kā vīrieši, tā sievietes, kā akcentu pie minimālistiska, lakoniska tēla vai stila papildinājumam – radoši un koši dumpinieki. Diemžēl šī ir tendence, kas jau pēc pāris mēnešiem izskatīsies morāli novecojusi, un tāpēc ir rūpīgāk jāizvērtē, vai saulesbrilles par 400 eiro ir vērtīgs ieguldījums.