Stiliste: daudzas sievietes nepareizi izvēlas miesas krāsas zeķbikses

Līdz ar rudens atnākšanu sieviešu garderobē atgriežas zeķbikses. Ja dažas valkā tās tikai melnā krāsā, citas izvēlas drosmīgākus variantus. Šoruden mode ir pateicīga šādām izvēlēm. Jaunākās zeķbikšu modes tendences ir – tīkliņveida, rakstainas, spīdīgas, košas. Protams, tiesa, ka visam ir savs laiks un vieta.

Stiliste Marija Palaikte portālā "Delfi.lt" stāsta, kā izvēlēties piemērotākās zeķbikses, ko kombinēt ar to ekstravagantajām iespējām un kādas kļūdas nepieļaut.

Kuras zeķbikses šoruden ir "modes karalienes"?

Sākumā jāuzsver, ka zeķbiksēm var būt divi mērķi: vienkārši funkcionālas, kad tās tiek valkātas, jo tas ir nepieciešams un otrs variants – kā stila vai tēla akcents. Ja runājam par pēdējo variantu, tad šogad zeķbikses atkal ir modes aksesuārs. Atkal aktuālas ir caurspīdīgas melnas tīkliņveida zeķbikses. Tās var būt pat slāņveida — piemēram, caurspīdīgas melnas zeķbikses apakšā un tīklveida zeķbikses augšpusē! Var būt zeķbikses ar dažādiem rakstiem: punktētas, ar vizuļu aplikācijām, ģeometriskiem rakstiem, augu motīviem. Šī tendence izpaužas ne tikai zeķbikšu jomā, bet arī zeķēs. Piemēram, atkal modē ir adītas zeķes. Ne viens vien no lielākajiem zīmoliem šogad aukstajā sezonā 2022./2023. piedāvā zeķes kā galveno uzmanību pievērsošo aksesuāru. Tās var būt pāri ceļgaliem. Kādu laiku esam redzējuši, ka mini garumi un kurpes pāri ceļgaliem atkal ir modē. To pašu efektu lieliski varam iegūt, izmantojot garās zeķes. Bet, izvēloties zeķbikses un zeķes, svarīgi neaizmirst novērtēt arī optisko tēlu. Paturi prātā, ka garas adītas zeķes var optiski palielināt un saīsināt kāju. Tāpēc nevajag visu akli kopēt no modes lapām.

Ja izvēlas košākas zeķbikses, vai pārējais tērps būtu jāizvēlas mazāk "kliedzošs"?

Protams, mūsu mērķis ir līdzsvars. Ja vērš uzmanību uz kādu spilgtu akcentu, būtu labi, ja tas būtu tikai viens. Piemēram, ja velk rakstainas zeķbikses, pārējai apģērba kombinācijai jābūt mērenākai. Ir ierasts valkāt zeķbikses pie svārkiem vai kleitas, bet vari tās izmēģināt arī zem biksēm. Ja izvēlies plānas košas zeķes no zeķbikšu tipa auduma un pieskaņo tās lietišķām biksēm un klasiskajiem apaviem, kombinācija būs ārkārtīgi stilīga.

Vai sievietei zeķbikšu izvēlē jāņem vērā savs vecums?

Mūsdienās runāt par modes pielāgošanu vecumam būtu aplami, jo tās robežas ir ļoti paplašinājušās un viss ir atkarīgs no cilvēka individuālā stila. Kas der vienam, var nederēt citam, un to nenoteiks vecums, bet citi faktori. Ir jābūt harmonijai starp iekšējo un ārējo pasauli, un, vēl svarīgāk, tērpam jābūt piemērotam laikā un vietā. Zināms, ka tīkliņveida un rakstainās zeķbikses ir ļoti labi pamanāmas, krīt acīs, tāpēc to izvēlei jābūt ārkārtīgi pārdomātai un atbildīgai, lai stila spēles nepārvērstos bezgaumībā.

Vai jūs neieteiktu iet uz darbu ar tīkliņveida zeķēm?

Dažādiem gadījumiem ir atšķirīgi tērpi. Ir darbs, ir svētki – visam ir savs laiks un vieta. Tāpēc darbam bieži vajadzētu izvēlēties klasiskās zeķbikses (sevišķi, ja jāievēro lietišķs stils). Es vienmēr esmu par melnajām zeķubiksēm aukstajā sezonā, neatkarīgi no tā, vai tās ir caurspīdīgas vai matētas. Ķermeņa krāsas zeķbikses, iespējams, ir riskantākais apģērba gabals visā sievietes koptēlā. Varbūt tāpēc modes pasaule virzās uz to, ka šajā gadījumā zeķbikses labāk nevilkt vispār. Ja nepieciešams, izvēlies sev piemērotu toni. Zeķbikses nedrīkst būt tumšākas par tavu ādas toni. Šādu zeķbikšu mērķis ir padarīt tās neredzamas, tas ir, pēc iespējas plānākas, bez jebkāda spīduma un maksimāli pieskaņotas ķermeņa krāsai.

Un, ja izvēlies melno, vai tonis ir svarīgs?

Ja zeķbikses ir melnas, vari izvēlēties gan caurspīdīgas, gan matētas zeķbikses. Viss atkarīgs no situācijas, var izvēlēties pat pelēkos. Tikai šajā gadījumā ir svarīgi saskaņot apavus ar pārējo apģērbu. Jāsaprot, ka zeķbikses nav atsevišķa vienība, tās ir daļa no visas apģērba kombinācijas.

Un, ja sieviete vēlas valkāt krāsainas zeķubikses, vai viņa neriskē izskatīties bērnišķīgi?

Protams, risks paliek, un, jo ekstravagantāka krāsa, jo lielāks risks izskatīties bezgaumīgi, taču, ja sieviete ir stilīga un radoša, viņa spēs visu apvienot.

Ja vēlies drošu variantu – izvēlies melnas zeķubikses?

Visas zeķbikses šobrīd ir modē, lai gan tikai pirms dažiem gadiem tā nebija. Zaļā gaisma dota pat rakstainām zeķēm ar atvērtiem apaviem. Svarīgi ir tikai tas, kurš un kad tās valkā. Profesijās, kur jāievēro protokols, nekad nedrīkst valkāt zeķbikses ar atvērtiem apaviem. Bet, ja mēs runājam par svētku, ballīšu kombināciju, kas ir rotaļīga, spīdīga – kāpēc gan ne?

Kādas ir biežākās kļūdas, ko pamanāt, valkājot zeķbikses?

Biežākās kļūdas ir, valkājot ķermeņa krāsas zeķbikses, izvēlēties nepareizu toni. Pat apgaismojums veikalā var radīt priekšstatu par citu nokrāsu un var krāsu izvēlēties nepareizi.

Kam vēl būtu jāpievērš uzmanība, izvēloties zeķbikses?

Šobrīd zeķbikšu jomā liela uzmanība tiek pievērsta ilgtspējai. Kā zināms, šis apģērba gabals ir ārkārtīgi neilgtspējīgs: tas ir ļoti īslaicīgs un rada daudz atkritumu. Tagad modes pasaule un šādu ražojumu ražotāji pievērš lielu uzmanību šīs nozares atbrīvošanai no neilgtspējas un cenšas investēt ilgtermiņa zeķubikšu risinājumos, jaunās audumu tehnikās. Priecājos, ka lietotāji jau tam pievērš uzmanību.