Valkā piparmētru zaļo, nevis melno! Krāsu likumi, mīti un stilista ieteikumi

Par universālu un daudzpusīgu uzskatītā melnā krāsa, izrādās, daudziem nepiestāv, tās vietā ir cita – piparmētru zaļā (mint green). "Krāsa ir tikai gaismas frekvence," paziņo stiliste Kristīne Čakare un pastāsta, kā atrast sev piemērotāko krāsu un toni, kuras krāsas likt kopā apģērbā, bet kuras radīs nevēlami agresīvu efektu.

"Viens no mītiem – cilvēks atbilst kādam no četriem gadalaikiem. Tas ir absurds, iespējas ir daudz plašākas," uzsver stiliste Kristīne Čakare un iesaka izmantot citu tehniku. "Lai saprastu, kura krāsa piestāv, pirmkārt, ir jānosaka, vai atbilsti siltajiem vai vēsajiem toņiem. Vislabāk to var konstatēt, aplūkojot matu krāsu pie saknēm. Ja vairāk uz pelēko, sudrabaino, tad tas ir vēsais tonis. Vēl var skatīties, kāda ir dabīgā lūpu krāsa, vai tā ir oranžāka vai violetāka. Ne tikai cilvēks neatbilst gadalaikiem, nevar arī izmainīt tipu, ja pārkrāso matus. Galu galā vēnu tonis būs tas pats! Vīriešiem tipāžu būs vieglāk noteikt pēc vēnu krāsas, ja zilākas – vēsais tips, ja zaļākas – siltais. Vēl var skatīties riņķus zem acīm – kādam tie būs pelēcīgi, kādam violeti." Ja ar šiem paņēmieniem nepietiek, stiliste iesaka talkā ņemt moderno tehnoloģiju iespējas – sociālajā tīklā "TikTok" atrodamos filtrus, piemēram, "Underone analysis", "Armocromia", "Color analysis". Atliek vien tajos "ievietot seju" un piemērīt toņus.

"Apakštonim ir ļoti liela nozīme, tā var par sevi vairāk uzzināt. Ne tikai lemt par apģērba izvēli, bet arī vidi pie sienu pārkrāsošanas vai gultasveļas izvēles. Un ne tikai sievietes! Ir forši, ka vīrieši noskaidro savus apakštoņus un saprot, ka pasaulē ir daudz vairāk iespēju par tumši zilo vai pelēko krāsu," viņa skaidro. Tajā pašā laikā nevajagot pārspīlēt, jo pie katras krāsas un toņa var pielāgoties un "piekrāsoties":