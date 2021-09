Vizuļi, adījumi un vaļīgie džinsi – aktuālākās rudens modes tendences

Šogad rudens pavisam steidzīgi ir pieklauvējis pie mūsu durvīm un liek pievērst uzmanību arī apģērba izvēlē. Modes aktualitātes šajā sezonā neļauj mums skumt – tās prezentē un stāsta par komfortu, dzīves svinībām ikdienā un klasiskām vērtībām. Par to, kas aktuāls modes pasaulē šajā rudenī, lūko rakstā.

Vizuļi

Rudens modes tendences, iedvesmojoties no 20. gadsimta 80. gadu mirdzumu bagātības, ļauj mums vizuļot tagad arī ikdienā. Droši pievienojiet garderobei mirdzošus, spīdīgus, ar vizuļiem noklātus apģērba gabalus, sākot ar blūzēm un beidzot pat ar virsdrēbēm. Uzmirdziet!

Piesātināti toņi

Piesātinātie toņi ir sevi pieteikuši, lai rotaļātos mūsu garderobēs! Krāsu spēles var būt neparastas, iespējams, ka brīžiem pat trakulīga. Taču mēs visi esam noguruši no apkārtesošajiem ierobežojumiem, tādēļ modes pasaule mums sniedz iespēju izpausties bez sirdsapziņas pārmetumiem.

Brūnie toņi

Ja tomēr esi piezemētāks modes mīļotājs, tad esi informēts, ka vairāku sezonu laikā brūnie toņi ir "must have" aktualitāte un tavā garderobē tiem vienkārši ir jābūt! Ja esi šīs modes tendences piekritējs, ievēro, ka šī sezona pieprasa ģērbties brūnajos toņos viscaur – bez citu krāsu kombinācijām.

Adījumi

Vai tev patīk komforts? Rudens sezona piedāvā maxi kleitas, svārkus vai divdaļīgus komplektus no vilnas, kašmira vai trikotāžas. Šiem komplektiem jārada luksusa mājīgumu, taču tādā līmenī, lai šādā tēlā, ar pareizi izvēlētiem aksesuāriem, tu varētu doties arī uz ballīti.

Veste svītera vietā

Aizmirstiet par džemperiem! Šī modes aktualitāte pirmo reizi parādījās 2020. gadā, taču aizvien stabili sevi prezentē arī 2021. gada rudenī. Kamēr laika apstākļi ir silti, valkājiet vesti, kam apakšā nav nekā. Kad temperatūra pazemināsies, sāc vestes kombinēt ar krekliem, blūzēm vai kleitām.

"Crop" piegriezuma žaketes

Viena no raksturīgākajām "must have" aktualitātēm pēdējo sezonu laikā ir "apgrieztais" siluets. Ja vasaras sezonā aktuāli bija "crop" topi, tad rudenī savu garderobi papildini ar žaketēm, lai mazliet atsvaidzinātu klasiskās vērtības, saglabājot šiku un eleganci.

Vaļīgie džinsi

Džinsi ir viens no raksturīgākajiem apģērba gabaliem, kas rotā rudens garderobes, tomēr šoruden tiem ir jāstāsta par komfortu, brīvību un ērtumu. "Skinny" tipa džinsus aizmirstiet, tie sen izgājuši no modes. Populārākie silueti – "mom" vai "boyfriend" piegriezuma džinsi ar augsto jostas vietu.

"Midi" garums

Garums, kas ir starp ceļgaliem un potīti, uzskatāms par 2021. gada rudens jaunumu. Lai gan klasiskā stila piekritējiem šī ir ikdiena, tomēr "midi" garums cenšas ielauzties arī citos modes mīļotāju prātos. Vienalga vai runājam par svārku, bikšu vai pat mēteļa garumu, tiem jābūt midi garuma.

Pufīgums

Ja ieskatāmies sportiskākās aktualitātēs, ir iespējams redzēt, ka maksimāls pufīgums ir uzņēmis apgriezienus un būs "must have" aktualitāte, iegādājoties sev dūnu mēteli. Silti, ērti un ar iespēju noslēpties savā jakā drēgnajos rudens vakaros, ko gan vairāk var vēlēties?